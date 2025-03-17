Уходят в минус. Врач Бережанский: как применять гаджеты, чтобы не ослепнуть

Врачи из Южной Кореи и Ирландии выяснили, что каждый час за экраном гаджета повышает риск развития близорукости у детей на 20 %. После четырех часов риск почти переставал расти. А вот если дети проводили с гаджетом меньше часа в день, то шансы развития близорукости были незначительными.

Плюс превращается в минус

Исследование проводилось в Национальном университете Сеула, медики проанализировали данные 335 тыс. детей.

«Это далеко не первое подобное исследование. В конце 2024 года в серьезном медицинском журнале китайские доктора опубликовали большой метаанализ. Это такая работа, в которую автор включает, например, все проведенные исследования по этой тематике за последние десять лет и с помощью различных статистических методов выводит результат. В этом исследовании тоже подтвердилось, что время, проведенное за экраном, связано с близорукостью. Но виноваты в этом не только гаджеты сами по себе, ведь близорукость появилась задолго до появления этих устройств», — рассказал aif.ru эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», доктор медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр Павел Бережанский.

Врач объяснил, что у детей с рождения есть запас прочности зрения, так называемая дальнозоркость — гипермиотропия. «Это связано с размером детского глаза, он немножко длиннее, чем у взрослых. И пока ребенок растет, глаз тоже растет и немножко меняет свою форму, „плюсовой“ запас прочности уходит. Вот почему миопия возникает не с рождения, а когда ребенок начинает ходить в школу или перед этим. „Плюс“ превращается в „минус“. И этому способствует наследственность».

Что ускорит близорукость

Если наследственной предрасположенности к близорукости нет, то только от гаджета она вряд ли появится. Однако если предрасположенность есть (например, у мамы или папы плохое зрение), то смартфоны и прочие электронные устройства риск развития миопии повышают. «Ребенок держит телефон слишком близко к лицу, глаза начинают страдать от хронической дефокусировки, то есть они постоянно должны близко фокусироваться, — говорит педиатр. — Но так как у детей глаз немножко вытянутый, то у него точка фокусировки находится не в том же месте, что и у взрослых, и он не может поймать фокус так близко. Когда постоянно так напрягаются глазные мышцы, это может привести к развитию и прогрессированию близорукости».

Врач приводит и другие негативные для зрения факторы, появляющиеся при увлечении гаджетами. Просиживая за экраном, ребенок меньше времени проводит на улице, больше находится в помещении. Сетчатке глаза не хватает света, необходимой для развития. Кроме того, поза, в которой дети смотрят в экраны (низко склонившись, сгорбив спину), приводит к тому, что в головной мозг и органы глаза поступает меньше крови, так как сосуды пережимаются. «Это приводит к хронической гипоксии, что тоже может быть одним из факторов нарушения зрения», — отмечает врач.

При использовании гаджетов дети мигают в три-пять раз реже. В результате начинает страдать передняя поверхность глаза — происходит испарение слезной пленки, пересыхает роговица. Возникает синдром сухого глаза. Это тоже способствовать развитию близорукости.

Кстати, постоянно динамическая картинка тоже пагубно влияет на зрение. Дети с трудом воспринимают статические картинки. Им тяжело дается чтение книжки, надо, чтобы постоянно что-то шевелилось и двигалось.

Как не допустить ухудшения зрения?

Контролируйте, чтобы ребенок держал телефон на расстоянии минимум 25-30 см от глаз. Идеальное расстояние для любого гаджета — это минимум три диагонали экрана. Это помогает ослабить опасное воздействие.

Для просмотра видео, для игр лучше использовать не телефон, а ноутбук или компьютер. При этом шрифты или картинки лучше увеличивать. Слишком мелкие картинки, смена кадра, приближение и удаление заставляют постоянно прищуриваться, это нарушает фокусировку глаз.

Снижайте уровень яркости экрана, особенно в темном помещении.

На улице в солнечную погоду телефон лучше не давать, потому что яркие блики сильно нарушают восприятие.