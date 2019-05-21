Сколько я получаю, работая воспитателем с детьми ОВЗ. За что я "люблю" балльную систему стимулирующих выплат

Давно уже хотела написать эту статью, но начисление последней зарплаты придало решимости высказаться на эту тему. Потому что в апреле я заработала максимальное количество баллов за все время деятельности. Но об этом позже.

Из чего складывается зарплата

Про зарплату и балльную систему

1. Оклад - 7500

2. Доплата за детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья)- 2000, в независимости от того сколько таких ребят в группе, один или десять.

3. Выплата стимулирующих(баллов). Во всех садах индивидуально, зависит от положения. По последним данным, у нас варьируется от 140 до 600 рублей за балл в этом году. Максимальное количество баллов, которое может получить воспитатель - 32. У меня в среднем выходит 17-19 баллов в месяц.

4. РК(районный коэффициент) плюс 30 процентов.

5. Выслуга лет - 600 рублей.

6. Детодни. Один детодень стоит у нас 1 рубль 98 копеек. Допустим 20 дней ходило по 10 детей. 20х10х1,98=396 рублей.

7. Если работаешь вторую смену(полный день), за нее платят фиксированно 500 рублей.

В итоге получается всегда приблизительно одинаковая сумма. Около 19000-20000 рублей на руки, за вычетом налогов.

Максимальную зарплату я получила два года назад, летом. Напарница была в отпуске и я работала весь месяц в две смены. Плюс балл стоил тогда по каким-то причинам 1600 рублей. Вышло 47000 с копейками.

Балльная система, у которой в начале не хватает трех букв (догадаетесь каких?)

Стимулирующие выплаты(баллы) в детском саду

Бомбануло у меня сильно вчера, когда сказали балл за апрель стоит 200 рублей. А у меня их 31, блин, почти максимальное количество. В марте стоил 400 и баллов было 19. То есть получается, чем больше работаешь, тем меньше получаешь.

Обидно.

Кто вообще додумался до этой системы. Причем она же не централизована. В школах одно, в детсадах(даже которые через дорогу стоят) другое. Где-то ставят 200 баллов но он стоит 15 рублей и т.д. Рай для нарушений, корысти и наживы.

Неужели нельзя сделать как в обычных бюджетных учреждениях. Вот у меня муж работает, все четко у них. Обычная премия 50%, хорошо работал 70-100%, сделал что-то экстраординарное, нереально полезное могут и 150% заплатить. Или отдельную единовременную выписать.

А тут сидишь и ждешь стоимость этого балла, как манну небесную, повезет не повезет. Что вы думаете, уважаемые читатели и коллеги по этому поводу? Как у вас дело обстоит, интересно узнать. Всем добра (и высокой стоимости балла😉 )