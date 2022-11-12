5 способов занять малыша, когда кажется, что вариантов уже нет

Господи, да чем же его еще занять!? Все вам известные игры уже опробованы, фантазия иссякла, а чадо продолжает требовать от вас поиграть с ним во что-нибудь интересненькое?
Тогда в помощь вам будет наша подборка из 5 игр, которые вы еще точно не показывали своему неугомонному отпрыску.
1. Плетем браслетик
Отличное упражнение для развития координации движений и спасения хрустальных ваз в вашем доме от падения.
Отправляйтесь в магазин и приобретите несколько метров шнурков разного цвета.
Привлеките папу, пусть он покажет ребенку несколько интересных узлов, продемонстрируйте, как плести косичку.
- Скорее всего, вы на несколько часов «потеряете» свое гиперактивное чадо из виду, ведь детка будет чрезвычайно занят созданием оригинальных и ярких браслетов.
2. Юный палеонтолог
Кто знает, может быть, после этой игры ваш ребенок проникнется миром прошлого и захочет стать палеонтологом. А пробудить подобный интерес в малыше просто.
Для этого вам понадобится фигурка динозавра и воздушный шар.
- Засуньте динозаврика внутрь шарика и залейте туда подкрашенную воду. Поместите все это в морозилку на несколько часов.
- После того, как вода в шарике замерзнет, вытягивайте его из морозильника и аккуратно снимайте латексную основу с замороженного в «яйце» динозаврика.
- Все, самое время звать юного ученого с маленьким молотком в руках.
3. Пластилин своими руками
Предложите малышу самостоятельно приготовить пластичную массу для творчества. 2
40 мл клея ПВА, чайная ложечка буры (из хозяйственного магазина), вода и краситель (можно пищевой) – вот все, что будет необходимо для подобного развлечения.
- Начните с того, что смешайте в мисочке клей и воду.
- Потом капните в смесь немного красителя.
- Всю буру отдельно растворите в теплой воде (125 мл), а после смешайте обе массы, постоянно перемешивая.
Скоро содержимое миски начнет густеть и тянуться. Самое время проявить свои кулинарные способности и вымешать его, словно тесто.
4. Бутербродное искусство
Рисовали ли вы когда-нибудь на бутербродах? Скорее всего, нет! А вот ваш малыш вполне может проявить свое творчество и создать настоящие художественные шедевры прямо на ломтике хлеба.
- Капните немного пищевого красителя на сгущенку и можно размазывать разноцветную массу по хлебу, изображая разнообразные картины.
Еще интереснее после этого кушать такие сказочные бутерброды!
5. Мы – сумоисты!
Отберите у папы пару футболок большого размера, а у любящей бабули пару старых подушек.
Если вы поместите в каждую футболку по одному отпрыску и одной подушке, можно легко организовать чемпионат по сумо квартирного масштаба.
Пусть толкаются своими «пуховыми животиками» и падают на мягкую пятую точку на радость соседям снизу.
А как вы развлекаете свое скучающее чадо?
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