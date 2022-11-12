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5 способов занять малыша, когда кажется, что вариантов уже нет

Господи, да чем же его еще занять!? Все вам известные игры уже опробованы, фантазия иссякла, а чадо продолжает требовать от вас поиграть с ним во что-нибудь интересненькое?

Тогда в помощь вам будет наша подборка из 5 игр, которые вы еще точно не показывали своему неугомонному отпрыску.

1. Плетем браслетик

Отличное упражнение для развития координации движений и спасения хрустальных ваз в вашем доме от падения.

5 способов занять малыша, когда кажется, что вариантов уже нет

Отправляйтесь в магазин и приобретите несколько метров шнурков разного цвета.

Привлеките папу, пусть он покажет ребенку несколько интересных узлов, продемонстрируйте, как плести косичку.

  • Скорее всего, вы на несколько часов «потеряете» свое гиперактивное чадо из виду, ведь детка будет чрезвычайно занят созданием оригинальных и ярких браслетов.

2. Юный палеонтолог

Кто знает, может быть, после этой игры ваш ребенок проникнется миром прошлого и захочет стать палеонтологом. А пробудить подобный интерес в малыше просто.

Для этого вам понадобится фигурка динозавра и воздушный шар.

  • Засуньте динозаврика внутрь шарика и залейте туда подкрашенную воду. Поместите все это в морозилку на несколько часов.
  • После того, как вода в шарике замерзнет, вытягивайте его из морозильника и аккуратно снимайте латексную основу с замороженного в «яйце» динозаврика.
  • Все, самое время звать юного ученого с маленьким молотком в руках.

3. Пластилин своими руками

Предложите малышу самостоятельно приготовить пластичную массу для творчества. 2

40 мл клея ПВА, чайная ложечка буры (из хозяйственного магазина), вода и краситель (можно пищевой) – вот все, что будет необходимо для подобного развлечения.

  • Начните с того, что смешайте в мисочке клей и воду.
  • Потом капните в смесь немного красителя.
  • Всю буру отдельно растворите в теплой воде (125 мл), а после смешайте обе массы, постоянно перемешивая.

Скоро содержимое миски начнет густеть и тянуться. Самое время проявить свои кулинарные способности и вымешать его, словно тесто.

4. Бутербродное искусство

Рисовали ли вы когда-нибудь на бутербродах? Скорее всего, нет! А вот ваш малыш вполне может проявить свое творчество и создать настоящие художественные шедевры прямо на ломтике хлеба.

  • Капните немного пищевого красителя на сгущенку и можно размазывать разноцветную массу по хлебу, изображая разнообразные картины.

Еще интереснее после этого кушать такие сказочные бутерброды!

5 способов занять малыша, когда кажется, что вариантов уже нет

5. Мы – сумоисты!

Отберите у папы пару футболок большого размера, а у любящей бабули пару старых подушек.

Если вы поместите в каждую футболку по одному отпрыску и одной подушке, можно легко организовать чемпионат по сумо квартирного масштаба.

Пусть толкаются своими «пуховыми животиками» и падают на мягкую пятую точку на радость соседям снизу.

А как вы развлекаете свое скучающее чадо?

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дети
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