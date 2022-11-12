5 способов занять малыша, когда кажется, что вариантов уже нет

Господи, да чем же его еще занять!? Все вам известные игры уже опробованы, фантазия иссякла, а чадо продолжает требовать от вас поиграть с ним во что-нибудь интересненькое?

Тогда в помощь вам будет наша подборка из 5 игр, которые вы еще точно не показывали своему неугомонному отпрыску.

1. Плетем браслетик

Отличное упражнение для развития координации движений и спасения хрустальных ваз в вашем доме от падения.

Отправляйтесь в магазин и приобретите несколько метров шнурков разного цвета.

Привлеките папу, пусть он покажет ребенку несколько интересных узлов, продемонстрируйте, как плести косичку.

Скорее всего, вы на несколько часов «потеряете» свое гиперактивное чадо из виду, ведь детка будет чрезвычайно занят созданием оригинальных и ярких браслетов.

2. Юный палеонтолог

Кто знает, может быть, после этой игры ваш ребенок проникнется миром прошлого и захочет стать палеонтологом. А пробудить подобный интерес в малыше просто.

Для этого вам понадобится фигурка динозавра и воздушный шар.

Засуньте динозаврика внутрь шарика и залейте туда подкрашенную воду. Поместите все это в морозилку на несколько часов.

Поместите все это в морозилку на несколько часов. После того, как вода в шарике замерзнет, вытягивайте его из морозильника и аккуратно снимайте латексную основу с замороженного в «яйце» динозаврика.

Все, самое время звать юного ученого с маленьким молотком в руках.

3. Пластилин своими руками

Предложите малышу самостоятельно приготовить пластичную массу для творчества. 2

40 мл клея ПВА, чайная ложечка буры (из хозяйственного магазина), вода и краситель (можно пищевой) – вот все, что будет необходимо для подобного развлечения.

Начните с того, что смешайте в мисочке клей и воду.

Потом капните в смесь немного красителя.

Всю буру отдельно растворите в теплой воде (125 мл), а после смешайте обе массы, постоянно перемешивая.

Скоро содержимое миски начнет густеть и тянуться. Самое время проявить свои кулинарные способности и вымешать его, словно тесто.

4. Бутербродное искусство

Рисовали ли вы когда-нибудь на бутербродах? Скорее всего, нет! А вот ваш малыш вполне может проявить свое творчество и создать настоящие художественные шедевры прямо на ломтике хлеба.

Капните немного пищевого красителя на сгущенку и можно размазывать разноцветную массу по хлебу, изображая разнообразные картины.

Еще интереснее после этого кушать такие сказочные бутерброды!

5. Мы – сумоисты!

Отберите у папы пару футболок большого размера, а у любящей бабули пару старых подушек.

Если вы поместите в каждую футболку по одному отпрыску и одной подушке, можно легко организовать чемпионат по сумо квартирного масштаба.

Пусть толкаются своими «пуховыми животиками» и падают на мягкую пятую точку на радость соседям снизу.

А как вы развлекаете свое скучающее чадо?