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Врач посоветовала регулярно давать детям витамин D

Детям при любых условиях необходим ежедневный прием витамина D.
капсулы витамина D
Источник: Unsplash

Детям при любых условиях необходим ежедневный прием витамина D. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного минздрава.

«Большая часть этого витамина синтезируется в организме под воздействием солнечного света, незначительная часть поступает с продуктами. Но современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не восполняют достаточный уровень витамина D», — сказала Теплова.

Она добавила, что витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костной ткани и зубов. Чтобы рассчитать необходимую дозу микроэлемента для ребенка, врач посоветовала обратиться к специалисту.

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здоровье детей
г. Москва

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