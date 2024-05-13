Врач посоветовала регулярно давать детям витамин D

«Большая часть этого витамина синтезируется в организме под воздействием солнечного света, незначительная часть поступает с продуктами. Но современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не восполняют достаточный уровень витамина D», — сказала Теплова.

Она добавила, что витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костной ткани и зубов. Чтобы рассчитать необходимую дозу микроэлемента для ребенка, врач посоветовала обратиться к специалисту.