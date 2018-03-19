История девочки посетившей Артек, потрясла мир

Девочка, которая непросто стала легендой, а символом мира. Над всеми странами нависла угроза тотальной войны. Страх мирного населения достиг пугающего пика. Даже дети, глядя на взрослых, высказывали озабоченность о своем будущем. Она первая заговорила публично. И её услышали.

Саманта Смит

Её звали - Саманта Рид Смит. Новости СМИ2

Саманта Смит во время поездки в СССР

Ноябрь 1982 года ознаменовался смертью Брежнева. Новым Генеральным секретарем был выбран Юрий Андропов. После этих событий в журнале «Тайм» появилась статья, о том, что бывший руководитель КГБ может начать военные действия против США. В это время обстановки и так была накалена: в самом разгаре была «холодная война», вооруженный конфликт в Афганистане, пика достигла гонка вооружений. В мире серьезно боялись возможности применения ядерного оружия.

Саманта Смит с родителями во время поездки в СССР

Обо всем этом Саманта узнала от матери, после того как заинтересовалась, что за мужчина изображен на обложке журнала. Джейн Смит как смогла, объяснила, что такое холодная война. Когда девочка спросила, почему не послать письмо мистеру Андропову, предложила самой написать его. И была удивлена, что 10-летняя дочь действительно принесла послание.

Саманта Смит с родителями во время поездки в СССР

Саманта Смит с родителями во время поездки в СССР

В нем она поздравила Генерального секретаря с назначением. Поделилась опасениями, что между Советским союзом и Соединенными штатами может начаться ядерная война. Спросила, действительно ли Андропов желает завоевать ее стану. А если это не так, как он будет противостоять войне? Ведь земля создана для мирной жизни.

Письмо Генсеку СССР

До этого девочка уже писала Елизавете II, которую как-то увидела в телепередаче. И королева Великобритании нашла время, чтобы ей ответить. Поэтому Саманта была уверена в силе писем и была искренна в своем порыве, хотя многие скептики считали, что ее действия продиктованы взрослыми и являются средством пропаганды.

Ответ генсека: «Мы хотим мира»!

Президент Соединенных штатов Америки Рейган в 1983 году объявил о том, что на территории европейских государств развертывается система противоракетной обороны и назвал СССР «империей зла». А в апреле этого же года газета «Правда» напечатала письмо Саманты и ответ Андропова, которые мгновенно были опубликованы и ведущими мировыми изданиями.

Генсек сравнил школьницу с храброй Бекки из приключенческой книги Марка Твена о Томе Сойере, которую так любят советские дети. Отдельно отметил, что великие державы вместе боролись против нацизма. Открыто заявил, что СССР никогда первым не использует ядерные ракеты, ведь в результате этого пострадают миллионы мирных людей, а последствия будут необратимыми. Сказал, что граждане страны хотят только мира на этой планете для своих детей и самой Саманты. Они заняты тем, что создают новые изобретения, выращивают пшеницу и рожь, покоряют космическое пространство.

Саманта Смит перед прессой СССР

Андропов пригласил школьницу вместе с семьей приехать в СССР, чтобы она смогла лучше узнать культуру и быт, посмотреть, чем занимаются люди, пообщаться со сверстниками и убедиться, что никто не желает захватить ни США, ни, тем более, остальной мир. Все хотят лишь дружбы и мира.

Самый юный посол доброй воли

Саманта и ее родители приняли приглашение и в июле 1983 г. приехали в Москву. Они гуляли по Красной площади, посетили мавзолей Ленина, пообщались с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Затем они совершили поездку в Ленинград, а после этого девочка отдохнула в знаменитом Артеке. Встретиться с Андроповым ей не удалось, потому что генсек в это время был тяжело болен. Однако он поговорил с американской школьницей по телефону и передал подарки.

Саманта Смит в Артеке

Все, что делала семья Смит и Саманта в СССР, широко освещали крупнейшие мировые журналы и газеты. Регулярно передачи о приключениях девочки за «железным занавесом» транслировало телевидение. Ажиотаж был легко объясним: до этого повседневная жизнь советских людей была практически тайной для остального мира.

Саманта Смит в Артеке

Саманта Смит с родителями в Артеке

Жизнь 10-летней школьницы после путешествия изменилась кардинально. Она мгновенно стала знаменитой. Ее называли ангелом, послом доброй воли, говорили, что она смогла растопить лед холодной войны и чуть ли не спасти всех от ядерной катастрофы. Несмотря на то, что поездку семьи Смит пытались использовать для пропаганды, она, бесспорно, положительно повлияла на отношения сверхдержав и их граждан.

Саманте Смит дарят картину.

Саманта Смит в Артеке

Джейн Смит сказала, что они сделали доброе дело для обеих стран. Весь мир увидел, что СССР – это не только военные парады, солдаты, танки, оружие. А жители Советского Союза пообщались с обычной американской семьей, осознали, что в США живут обычные люди, точно такие же как и они сами.

Саманта Смит в Артеке

Будем жить!

Эти слова Саманта радостно сказала по-русски 22 июля 1983 г., перед тем как покинуть гостеприимную столицу СССР.

После возвращения домой, она написала книгу «Путешествие в Советский Союз», красной нитью через которую проходила мысль, что русские – точно такие же люди, как и американцы. Девочка стала самым юным послом США. Участвовала в японском международном симпозиуме детей. Высказала смелую идею, чтобы президент и генсек обменивались ежегодно на несколько недель внучками. Потому что никто точно не решится напасть на место, которое полюбила его семья.

Саманта Смит фото с милиционером

Американская школьница вела собственное политическое шоу в 1984 году, где задавала острые актуальные вопросы кандидатам в президенты США. Далее ее ждали съемки в сериале и выгодные предложения из Голливуда.

Но великим планам не суждено было исполниться: яркая жизнь Саманты оборвалась в 13 лет, она погибла 25 августа 1985 г. Она летела из Бостона вместе с отцом со съемок, их самолет потерпел крушение. Сразу же после этого мир захлестнула лавина разговоров и предположений, что школьницу попросту устранили то ли агенты КГБ, а может и ЦРУ, чтобы девочка не мешалась на политическом ринге. Мать Саманты, Джейн, отрицала заговор и была согласна с отчетами Совета по безопасности на транспорте. Расследование показало, что авиакатастрофа произошла из-за плохих погодных условий. Низкая видимость помешала посадить самолет на полосу, поэтому он разбился, все находившиеся на борту люди погибли. В 1991 перестал существовать и Советский Союз.

Корабль названый в честь Саманты Смит

А сейчас над миром опять нависла реальная угроза масштабного конфликта. НАТО снова разворачивает в Европе системы ПРО, война в Сирии, давно ставшая для многих демонстрацией вооружений. И в это время так нужен ребенок, который напомнил бы всем власть имущим, что земля была сотворена, чтобы все могли жить в мире, без войн и кровопролитий.

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