Ребенок боится темноты, врачей, Бабы-Яги: что делать? Страхи у детей

Детские страхи в разном возрасте. Причины страхов и игры для их преодоления

Страхи — определенный этап в жизни ребенка. В них нет ничего патологического, если они не носят затяжной характер и не мешают человеку взрослеть и адаптироваться к жизни. В большинстве случаев даже не требуется консультация детского психолога — однако родителям стоит знать, в каком возрасте какие страхи могут появиться и как с ними справиться с помощью игр и подручных средств.

Представь: на тебя в окно, со стороны улицы, смотрит огромная сова. Она сидит прямо за стеклом. Глазищи большие, клюв — во! И смотрит так, словно выпивает счастливые воспоминания, ну вы знаете... А мама говорит: «Иди спать, выключай свет». А как выключить? Страшно ведь... когда смотрит на тебя... У-у!

Вот папа и придумал: купил лампу со специальным рычажком, крутишь его — и свет лампы постепенно тускнеет. Папа говорит: «Ты смелый» — и показывает, как рычажок крутить. Говорит: «Будешь каждый вечер сам по чуть-чуть свет убавлять, только очень-очень по чуть-чуть. Понял?».

Вот ты и убавляешь, убавляешь, и сова за окном заинтересованно так наблюдает. Ты ей, мол: «О! Видала?». А она: «Угу!». И с уважением так поглядывает, оттопыривая клюв. И вы вроде уже... подружились с ней, что ли. Каждую ночь ты ждешь ее, она прилетает, садится тихонько на карниз и смотрит на лампу. Как-то грустно смотрит...

С каждой ночью как-то все меньше и меньше становится сова, съеживается, сморщивается, как будто в совенка превращается... Или это просто ты вырос?.. И вот однажды, представляете, ты совсем закручиваешь этот рычажок и засыпаешь в полной темноте. А сова в эту ночь не прилетела и больше вообще никогда не прилетала. Ты даже расстраиваешься...

А утром мама с папой как-то странно, заговорщически, подмигивают тебе, как будто ты вместе с ними секрет какой-то знаешь... секрет против кого-то, понимаете?.. А ты-то, на самом деле, не знаешь! Но ты им все равно тоже подмигиваешь, будто знаешь. Это ж твои... мама и папа, понимаешь?

Страх — это естественная эмоция, свойственная всем людям, такая же как радость, изумление, восторг. Детские страхи обусловлены возрастными особенностями детской психики и, как правило, по мере взросления ребенка проходят без следа. Но иногда они приводят к тому, что у ребенка меняется поведение: он становится неуверенным в себе, излишне тревожным и неспособным к гармоничному взаимодействию с внешним миром.

Причины детских страхов

Излишняя тревожность родителей. Сами родители имеют множество страхов, и эти страхи передаются ребенку. Иногда дети могут привыкнуть к повышенной тревожности родителей и воспринимать ее как фон, не более. Но чаще происходит по-другому, и у тревожных родителей вырастают тревожные дети. Гиперопека. Желание родителей оградить ребенка от всех проблем мешает ему развиваться и, как следствие, приводит к излишней тревожности и появлению страхов. В этом отношении особенно уязвимы единственные дети в семье. Запугивание. Наверняка вам приходилось слышать, как некоторые родители говорят: «Не будешь слушаться, я тебя Бабе-яге отдам». Самое интересное, что потом эти родители могут искренне недоумевать, откуда у ребенка кошмары. Обстановка в семье. Дети, растущие в семьях, где возникают конфликты между отцом и матерью, и в семьях, где родители много работают и активно участвуют в общественной жизни в ущерб семье, больше подвержены страхам. Невнимание. В группе риска дети, предоставленные сами себе, лишенные родительского внимания. Травмирующие ситуации. Испуг, испытанный ребенком, может стать причиной появления страха. Например, даже небольшая собака своим лаем может напугать ребенка так, что он будет бояться этих животных много лет.

И все же основная причина детских страхов — богатая фантазия детей, именно поэтому детские страхи чаще появляются в возрасте 4–6 лет, когда развитие воображения и эмоциональной сферы резко ускоряется.

Возраст ребенка и страхи: когда какие

Страхи могут формироваться еще во внутриутробном периоде. Негативные эмоции матери провоцируют выброс в кровь большого количества стрессовых гормонов, которые, попадая через плаценту в кровь ребенка, вызывают его беспокойство.

Следующий период формирования страхов — возраст до 1 года. До 6 месяцев большинство малышей совершенно спокойно могут оставаться с папой, бабушкой, другими родственниками, даже с незнакомыми им людьми. Но с 7 месяцев ребенок уже явно предпочитает маму другим взрослым и испытывает беспокойство, если ее нет рядом.

Так называемый период сепарации — возраст с 7 до 18 месяцев — не лучшее время для возвращения матери на работу. Оптимально это сделать после того, как ребенку исполнится 18 месяцев, когда уменьшается беспокойство от разлуки с мамой.

В 8 месяцев появляется отчетливый страх чужих людей, с этого момента важно ограничить контакты ребенка с незнакомыми людьми. Встречаются случаи, когда страх перед незнакомыми людьми сохранился на всю жизнь только потому, что ребенок в 8 месяцев остался надолго без матери, например, в больнице, в окружении чужих людей.

От 1 до 3 лет — возраст, когда ребенок отделяет свое «я» от личности матери. В этом возрасте он требует все большей самостоятельности. Если предоставить ребенку относительную свободу и дать возможность выбора, то уровень тревожности не будет расти, соответственно, уменьшится количество поводов для появления страхов.

Согласно проведенным исследованиям основные боязни детей от 1 до 3 лет — это страх неожиданных звуков, уколов, одиночества. Из-за возможных кошмарных сновидений возникает страх перед засыпанием. Если в семье царит здоровый микроклимат, ребенку уделяется достаточно времени и дается достаточно самостоятельности, то такие страхи не сильно выражены и быстро сходят на нет.

В 4–6 лет развиваются основные детские страхи: страх одиночества, темноты и замкнутого пространства. Темнота пугает детей своей неизвестностью, ребенок боится чудовищ, которые приходят вместе с темнотой. В этом возрасте ребенок часто просит оставить в спальне горящий ночник, не закрывать плотно дверь на ночь. Огромное значение приобретает общение ребенка со сверстниками. Ребенок, имеющий возможность играть с другими детьми, меньше подвержен различным страхам.

В возрасте 6–8 лет на первое место выходит страх смерти или ему подобные: страх потеряться, быть съеденным медведем или волком, заразиться и заболеть, боязнь высоты. Детей могут преследовать кошмарные сновидения, связанные с собственной смертью или смертью родителей. В этом возрасте рекомендуется не оставлять детей надолго одних и, если возможно, не проводить болезненные медицинские процедуры или операции.

В 9–12 лет ребенок боится не оправдать ожидания родителей и учителей, это особенно характерно для детей с повышенным уровнем тревожности. Появляется страх быть не таким, как все, страх стихийных бедствий, мистических знаков(вера в приметы). По-прежнему силен страх потери родителей. Чтобы уменьшить уровень тревожности, родители не должны сравнивать их с другими детьми, предъявлять завышенные требования, необходимо поощрять самостоятельное выполнение школьных заданий, а не стремиться выполнить их вместо ребенка.

В подростковом возрасте на первое место выходят: страх сделать что-то смешное или нелепое, страх замкнутого пространства. Как правило, фобии предшествует эпизод реальной неудачи, а страх его повторения делает переживания болезненными. Сомнения у подростков могут возникать по поводу внешности, их способности нравиться сверстникам противоположного пола. Эти страхи характерны для подростков, выросших в семьях, где родители отличаются излишней принципиальностью и педантичностью, не прощают детям малейших ошибок.

Как избавиться от детских страхов: игры

Одна из самых простых и эффективных игр — «Прятки». Она помогает избавиться от страха темноты, одиночества, замкнутого пространства. Максимальный эффект от игры достигается, если играть в темноте.

В игре «Тоннель» из стульев и одеял делаются тоннели, и дети по очереди пытаются их преодолеть. Игра помогает победить боязнь замкнутого пространства.

Игра «Коридор» помогает преодолеть страх перед животными и внезапным нападением. Дети и взрослые образуют своего рода коридор, изображая сидящих на цепи собак. Задача — быстро пробежать по коридору, когда собаки «спят».

В игре «Кочки» на матах расставляются стулья так, чтобы ребенок одним шагом мог перейти с одного стула на другой. Цель: дойти по «кочкам» до финиша. Если кто-то оступился, «упал в воду», поднимается и идет дальше.

После того как все преодолеют препятствие, игра усложняется. В адрес игрока делаются резкие выпады, неожиданные нападения, но дотрагиваться до него нельзя. Игра позволяет преодолеть страх глубины и неуверенность в собственных силах.

Ролевые игры особенно актуальны, если ребенок боится какого-то животного, сказочного персонажа или кого-то из людей, например врача. Лучше, если сначала ребенок играет, изображая, например, собаку, а взрослый его боится, потом они меняются местами.

Страх темноты и другие: пути преодоления

Страх животных или крупных насекомых. Эффективным будет метод постепенного привыкания. Начать нужно с картинок с изображением животного, которого ребенок боится. Затем, когда картинка уже не кажется очень пугающей, можно читать сказки об этом животном. Если ребенок хорошо к этому относится и не боится, то следующий этап — мягкая игрушка, например щенок, в случае если ребенок боится собак. И наконец, если это возможно, знакомство с реальным щенком. Важно не спешить: если игра вызывает у ребенка негативные эмоции, надо на время отказаться от нее.

Страх врачей. Преодоление страха можно начать с чтения и обсуждения сказки о докторе Айболите. Затем игра, где взрослый становится пациентом, а ребенок врачом, потом они меняются ролями. Перед посещением врача, особенно если предстоят болезненные процедуры, не стоит врать ребенку, что будет не больно, лучше честно объяснить ему необходимость процедуры, проиграть ее.

Страх темноты. Хороший эффект оказывают игры. Мама может спрятаться с ребенком под одеяло, как будто они мышки в норке. Сначала малыш попробует оставить щелку, чтобы свет проходил, потом привыкнет играть в полной темноте. Можно разнообразить игру в «прятки» таким образом, чтобы прятались не люди, а игрушки, то есть взрослый прячет игрушки в разных комнатах, в одной из них погашен свет, а ребенок должен их найти.

Кошмарные сновидения и связанный с этим страх засыпания. Для преодоления этого страха необходимо ограничить просмотр телевизора, тщательно отбирать сказки, которые вы читаете малышу: в них не должно быть страшных сцен. Также вы можете предложить ребенку нарисовать то, что ему приснилось, а потом сжечь рисунок.

Боязнь чудовищ, привидений, монстров. Прежде всего — игротерапия. Попробуйте подружиться с источником страха. Помните мультфильм «Крошка Енот»? Не пытайтесь воевать со страхом, это только усилит напряжение ребенка. В крайнем случае можно использовать «Волшебный спрей» (флакон с распылителем, наполненный водой, на который вы приклеиваете бумажку с соответствующей надписью). Научите ребенка самого пшикать на окно (страшная сова), под кровать (привидение, Баба-Яга) и т.д.

Из книги "100 Советов Доктора Папы, или Как воспитать Счастливого Ребенка"