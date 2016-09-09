Детское питание. Ошибки родителей

Если ваше утро начинается с бутербродов, на обед или ужин вы предпочитаете сосиски, а по дому, вместо фруктов расставлены вазочки с конфетами и печеньем, знайте, именно такие пищевые привычки сформируются у вашего ребенка не только в период активного роста и развития, но и в течение всей жизни. Да, у всех детей разный аппетит и у каждого - свои любимые продукты, однако, родителям важно понимать общие принципы правильного детского питания, чтобы не совершать распространенных ошибок.

1. «Взрослая» и «детская» еда

Многие родители склонны к крайностям. Некоторые стремятся максимально обогатить пищу ребенка "взрослыми" вкусами: с ранних лет малышу добавляют в пищу — соль, сахар, специи, предлагают продукты-аллергены, продукты с консервантами и сомнительными пищевыми добавками. То есть, грань между детской и взрослой едой стирается. Другие родители педантично контролируют правильность детского питания, при этом, их собственный рацион состоит из малополезных или даже вредных продуктов. К сожалению, дети со временем перенимают их пищевые установки и привычки.

Без фанатизма следуйте рекомендациям специалистов при составлении детского рациона и не забывайте о психологической составляющей этого процесса, в первую очередь, вы для своего ребенка - пример для подражания! .

2. Перегибы и давление

Разделив пищу на полезную и вредную, взрослые иногда полагают, что пищи со знаком «плюс» много не бывает, а если ребенок ее не любит — надо просто заставить. Наш эксперт, врач-нутрициолог, Елена Мотова писала в статье «Что делать, если ребенок плохо ест?»: «Еда без аппетита, а по принуждению <...>, просто не будет усвоена должным образом и не принесет ничего, кроме вреда». В детском питании важно придерживаться трех важных критериев: полезные свойства, мера и добрая воля.

Не все полезные продукты подходят детям: например, репа, редис, свекла, фасоль и горох могут провоцировать метеоризм, кишечные колики и даже понос. А это значит, что мы не должны бездумно включать в рацион ребенка полезные продукты, необходимо внимательно изучать их свойства и реакцию детского организма и конкретно вашего малыша. Даже самые полезные продукты могут вызывать индивидуальную непереносимость.

Рацион ребенка должен быть сбалансированным, в нем должно быть место мясу и рыбе, углеводам и жирам. Если из всех фруктов и овощей, ваше дитя любит 3-5 - это уже хорошо. Предалагайте попробовать все остальное тоже, но, ни в коем случае не заставляйте - дети порой лучше интерпретируют потребности своего организма, они тоньше, чем взрослые чувствуют, что ему нужно. Постарайтесь, чтобы ребенок не воспринимал еду, как "обязаловку", пусть он станет участником экперимента, когда вы предлагаете ему новые продукты, блюда и вкусы. И старайтесь во всем соблюдать меру.



3. Режим питания

Вот здесь родителям непросто: одни специалисты утверждают, что правильное питание — трехразовое, другие — более дробное, а третьи и вовсе уверены, что кормить ребенка надо лишь тогда, когда он проголодался и сам об этом попросит.

Но главное для родителей понимать, что ребенок — не робот, поэтому его не всегда удается подчинить четкой системе. Сегодня ему просто не очень хотелось есть, а завтра он с лихвой это восполнит. Бывает и так, что, заигравшись, малыш просто забывает, что пора поесть. Но раз организм «забыл», значит, ему и не хотелось? Такое возможно? Конечно!

Но это не значит, что можно пустить все на самотек! У всех организм окончательно просыпается в разное время, поймите, когда это случается с вашим ребенком и предложите ему сытный завтрак, чтобы у него появились силы на дневную активность.. Ну, а потом наблюдайте. Кормите, когда ребенок говорит, что хочет есть, а если не вспоминает об обеде или ужине длительное время, напомните, что пора подкрепиться. Получили отказ? Выждете время и снова напомните. Не забывайте о простых способах "нагулять" аппетит - пеших прогулках, играх на воздухе, занятиях спортом. Дети, которые проводят много времени вне дома или квартиры, как правило, имеют отменный аппетит.

По мнению нашего эксперта Елены Мотовой : если ребенок мало двигается (а сейчас это довольно часто наблюдается ), почти не тратит энергию, то, конечно, ему и не нужно ее пополнять, вот, почему у таких детей и нет аппетита. Вместо того, чтобы силой кормить ребенка, лучше измените распорядок его дня.

Старайтесь садиться за стол всей семьей, чтобы ваш малыш с ранних лет знал, что это не только удовлетворение естественной потребности, но и возможность пообщаться всем вместе. Ребенок должен понимать, что у него есть возможность выбора блюд и его вкусы учитывают, когда готовят.

4. Есть до конца

Эта ошибка логически связана с предыдущей.

Давайте абстрагируемся и представим... автомобиль. Утром мы залили в него бензин, бак полон. Машина до обеда стояла и топливо не тратилось, но мы, решив, что уже пора, снова подходим к авто и пытаемся залить бензин еще. Но ведь в этом не просто нет необходимости, нет физической возможности долить что-то в полный бак. Правда, абсурдно?

Так и с детским питанием! Наше образное сравнение предназаначено тем родителям, которые заставляют ребенка съедать все, что положено в тарелку. И не важно, что ребенок уже не хочет, он наелся, у него, что называется, полный бак.

Позвольте ребенку самому определить степень сытости. В конце концов, ничего страшного, если он быстро проголодается и через короткое время сам придет за добавкой!

5. Запрещенная еда как поощрение

Вы как ответственные родители внушаете ребенку, что фаст-фуд, сладкие газировки и вообще сладости крайне вредны. Как заботливые родители заменяете такую вредную пищу на полезную домашнюю. Но вы отлично знаете, что любого ребенка тянет на все вредное - в магазине он клянчит чипсы, в жару просит сладкой газировки, а домашний обед с удовольствием променяет на биг-мак. Частенько родители готовы снять запреты в обмен на примерное поведение или хорошие оценки. Понимаете, какая странная логика? Вредную еду нужно... заслужить, быть достойным ее, постараться ради того, чтобы ее получить. А полезная еда - это то, что ребенок получает в любом случае, это данность. Так ребенок получает искаженное понимание, что хорошо, а что нет. У него формируются неверные пищевые привычки: вредная или бесполезная еда - это заслуженный праздник, а все, что необходимо организму и полезно - суровые и невкусные будни.

6. На собственном примере

А ведь все могло быть иначе, если бы вы осознали, что принципы в выботе «детской» и «взрослой» еды не должны отличаться. Не забывайте, именно вы - главный пример для своего ребенка. Если ваше утро начинается с бутербродов, на обед и ужин не готовят овощных салатов и больше всего любят сосиски, а по дому расставлены не фрукты, а конфеты и прочие сладости в вазочках - не ждите, что у вашего ребенка сформируются верные пищевые привычки. Он, скорее всего, в точности повторит привычки взрослых.