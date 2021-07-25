"ЭТО НАСТОЯЩЕЕ МАРОДЁРСТВО": СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЁНКА В ШКОЛУ

Аналитики подсчитали расходы родителей на сборы детей в школу. На базовый набор уйдёт почти 13 тысяч рублей. Минимальная корзина канцелярских принадлежностей за год подорожала на 13 процентов. "Это настоящее мародёрство", – бросила в сердцах собеседница Царьграда.

В качестве условного минимума аналитики взяли канцелярию и школьную форму. К примеру, набор первоклашки – это карандаши, ручки, альбомы, ластики в среднем в регионах сейчас стоят около 700 рублей.

Увеличились затраты на покупки для школьников постарше. Дневники, пеналы, тетради и письменные принадлежности сейчас обходятся дороже примерно на 3-8 процентов.

Посчитали исследователи и покупку настольной лампы. Вряд ли она входит в список ежегодных приобретений перед школой, но ее стоимость возросла на 22 процента.

Школьная форма и одежда увеличились в стоимости на 15 процентов, обувь, в частности кроссовки, – на 20.

По мнению председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, повышение цен – это настоящее мародёрство:

В этом году доллар в целом стабилен, но, как ни странно, цены всё равно растут и можно заметить, что они растут именно в тех сферах, где государство вливает деньги, помогает гражданам так или иначе. Это не обязательно только школа. Сейчас есть пособия государства для школьников для подготовки детей к школе, и сразу цены растут. Есть вливания в льготную ипотеку – и там мы тоже видим скачок цен, накручивание. Конечно, это необоснованное обогащение сродни мародёрству, когда государство в трудной ситуации, в пандемию, во время экономического кризиса оказывает поддержку гражданам, а кто-то на этом набивает карманы, обдирая граждан ещё больше.

В этом году семьи, где есть дети школьного возраста, получат единовременную выплату 10 тысяч рублей. Пожалуй, её хватит лишь на урезанный минимальный набор – к сентябрю ожидается очередное увеличение розничных и оптовых цен на канцелярию. По прогнозам, больше всего подорожают тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами и сами файлы.

https://vk.com/video-75679763_456263108

Своим мнением, почему происходит подорожание, в беседе с Царьградом поделился сопредседатель общественной организации "Родительский комитет" Михаил Богданов:

Есть два фактора, которые влияют на рост цены, – это инфляция и беспредел ретейлеров. Мы видим по продуктам: цены выросли чуть ли не в два раза. Ретейлеры хотят на детях подзаработать, и это очевидно. Я с удивлением смотрю, как реагирует на это правительство. Пока каких-то действий в сторону помощи населению я не вижу.

Подсчёты родителей в разных регионах превышают статистику и размер пособия. Мамы и папы говорят, что в последние годы ещё приходится тратиться на всевозможные гаджеты из-за перехода на дистанционное образование. Покупка компьютера или ноутбука, подключение интернета – всё это может доходить до 50 тысяч рублей. Но это уже за свой счёт…