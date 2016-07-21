25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

Некоторые детские послания настолько гениальны, что заслуживают не только наших улыбок, но и самых настоящих наград мирового уровня.
Мы взяли на себя ответственность учредить эту премию и представляет вам ее первых лауреатов в 25 номинациях.
1. Нобелевская премия по литературе
За динамичное развитие сюжета и новаторство.
2. Нобелевская премия по философии
За критику чистого разума. / За смелое противостояние великому философу.
3. Премия имени доктора Хауса
За верную постановку диагноза.
4. Премия в области брутальности
За стремление быть настоящим мужчиной.
5. Премия «Золотой мяч»
За революционную игровую комбинацию.
6. Премия в области изобразительных искусств
За нестандартное отображение реальности.
7. Премия в области таможенного контроля
За своевременное выявление нарушений.
8. Премия в области самопознания
За прозрение.
9. Премия «Правильный выбор профессии»
За воплощение мечты миллиардов людей.
10. Премия «Новая профессия будущего»
За новое слово в мире профессий.
11. Премия в области высоких стремлений
За тщательно продуманный план взрослой жизни.
12. Премия «Семья года»
За особо трогательные отношения в семье.
13. Премия в области дипломатии
За умение вести деловые переговоры.
14. Премия «Извинение года»
За смелый первый шаг к примирению.
15. Премия в области дружбы
За самую невероятную историю начала дружбы.
16. Премия в области семейных отношений
За умение ненавязчиво отстаивать свои интересы.
17 и 18. Премия » Самое трогательное любовное признание»
За умение верно расставлять приоритеты.
За умение ценить лучшие качества.
19. Премия «Настоящий друг»
За тактичное умение указать на недостатки.
20. Премия в области пожеланий
За веру в лучшее.
21. Премия «Девушка года»
За умение подарить шанс каждому.
22. Премия «Лучший продавец»
За активные продажи.
23. Премия в области истории
За потрясающее знание мифологии.
24. Премия «Самый благодарный зритель»
За искренний отзыв!
25. Премия «Самый лучший сын»
За честность и вежливость
Свежие комментарии