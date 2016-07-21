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25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

9h

 

Некоторые детские послания настолько гениальны, что заслуживают не только наших улыбок, но и самых настоящих наград мирового уровня.

Мы взяли на себя ответственность учредить эту премию и представляет вам ее первых лауреатов в 25 номинациях.

1. Нобелевская премия по литературе

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За динамичное развитие сюжета и новаторство.

2. Нобелевская премия по философии

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За критику чистого разума. / За смелое противостояние великому философу.

3. Премия имени доктора Хауса

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За верную постановку диагноза.

4. Премия в области брутальности

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За стремление быть настоящим мужчиной.

5. Премия «Золотой мяч»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За революционную игровую комбинацию.

6. Премия в области изобразительных искусств

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За нестандартное отображение реальности.

7. Премия в области таможенного контроля

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За своевременное выявление нарушений.

8. Премия в области самопознания

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За прозрение.

9. Премия «Правильный выбор профессии»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За воплощение мечты миллиардов людей.

10. Премия «Новая профессия будущего»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За новое слово в мире профессий.

11. Премия в области высоких стремлений

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За тщательно продуманный план взрослой жизни.

12. Премия «Семья года»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За особо трогательные отношения в семье.

13. Премия в области дипломатии

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За умение вести деловые переговоры.

14. Премия «Извинение года»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За смелый первый шаг к примирению.

15. Премия в области дружбы

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За самую невероятную историю начала дружбы.

16. Премия в области семейных отношений

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За умение ненавязчиво отстаивать свои интересы.

17 и 18. Премия » Самое трогательное любовное признание»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За умение верно расставлять приоритеты.

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За умение ценить лучшие качества.

19. Премия «Настоящий друг»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За тактичное умение указать на недостатки.

20. Премия в области пожеланий

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За веру в лучшее.

21. Премия «Девушка года»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За умение подарить шанс каждому.

22. Премия «Лучший продавец»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За активные продажи.

23. Премия в области истории

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За потрясающее знание мифологии.

24. Премия «Самый благодарный зритель»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За искренний отзыв!

25. Премия «Самый лучший сын»

25 детских записок, за которые следует дать Нобелевскую премию

За честность и вежливость

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