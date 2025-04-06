Учебная нагрузка в школе: как не потерять здоровье на пути к знаниям

Первоклашки — привилегированный класс, они учатся с понедельника по пятницу с двумя выходными. Их недельная нагрузка составляет 21 учебный час. Это значит, что четыре раза в неделю у малышей день состоит из четырех предметов и в пятый к нему добавляется физкультура. В первом полугодии у первоклассников вообще по три урока, которые длятся не дольше 35 минут, затем добавляется четвертый той же продолжительности. А во втором полугодии занятия длятся 40 минут. Уже со 2-го класса и дальше такого у них нет. В некоторых школах суббота тоже может быть учебной. В расписании у ребят начальной школы пять дней в неделю по пять уроков. В шестой день (если таковой есть) к ним присоединяется физическая культура.