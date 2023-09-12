"БОЮСЬ, ЧТО НЕ СДАМ ОГЭ": ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА ДЕВЯТИКЛАССНИКА ПОТРЯСЛА ПОДРОБНОСТЯМИ

Девятиклассник свёл счёты с жизнью - как стало известно из его предсмертной записки, подросток боялся не сдать ОГЭ.

Трагедия случилась в Уфе. 15-летний юноша был найден мёртвым в своей комнате. Родители вечером решили проведать сына, но обнаружили уже безжизненное тело.

Подросток оставил записку, в которой объяснил свои мотивы. Оказалось, что юноша очень боялся предстоящих после девятого класса экзаменов. Несмотря на то что до них оставался ещё целый учебный год, он был уверен, что провалит их: "Боюсь, что не сдам этот ОГЭ".

В записке также указывалось, что из-за этого школьник перестал быть уверенным в собственном будущем. Также, как пишет телеграм-канал SHOT, он попросил передать его последнее послание учительнице, потому что она сможет его понять. Также он пожелал, чтобы с ним в могилу положили его мобильный телефон.

Как уже писал Царьград, ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий высказался по поводу возможной отмены ОГЭ. До этого депутат Госдумы Максим Зайцев сообщал о разработке законопроекта об отказе от обязательного основного государственного экзамена для выпускников девятых классов. Он также не исключил возможности отмены и ЕГЭ в будущем.

По мнению Луховицкого, лето 2020 года наглядно показало, что никакой особой потребности в экзамене после 9-го класса попросту не существует.

Ученики либо идут после девятого в десятый, а для этого, по сути, не нужен ОГЭ - школа, которая учила детей девять лет, не нуждается в том, чтобы ещё раз формально проверять их знания. Либо получают профильное образование в старших классах, но для этого обычно проводятся какие-то дополнительные экзамены и собеседования. Либо идут в училища, техникумы, колледжи и, как правило, готовятся к сдаче вступительного экзамена,

- заметил собеседник "Первого русского".

Он пояснил, что в прошлом году данные образовательные учреждения имели возможность провести или отбор в формате ОГЭ, или экзамены в своём собственном варианте.

С точки зрения учителя, этот шаг мне кажется совершенно логичным и естественным. По моему мнению, отмена ОГЭ стала одним из самых разумных действий Минпросвещения за много-много лет. Поэтому я думаю, что сейчас и учителя, и родительские организации наверняка будут всячески поддерживать идею отказа от обязательного ОГЭ,

- подытожил Луховицкий.

https://tsargrad.tv/news/bojus-chto-ne-sdam-ogje-predsmertna...