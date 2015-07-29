Почему кусаются комары и зачем мухе мясо

Занимательная энциклопедия Пумбра: насекомые

Дети лет примерно до 9 черпают знания не так, как мы – взрослые. Мы считаем что-нибудь новым и, соответственно, интересным, когда получаем новую информацию, а дети – когда получают новые впечатления. Поэтому и учить их нужно по-другому.

Как? На этот вопрос отвечают российские педагоги-психологи Виктор Лукша и Тамара Ломбина (да-да, та самая, которая еще и детская писательница). Они придумали свою занимательную энциклопедию, читать которую интересно и совсем не скучно.

Есть ли у комнатной мухи враг?

Комнатные мухи известны всякому, они отравляют нашу жизнь своей назойливостью. В теплых странах эти мухи появляются иногда в невероятном количестве и доставляют истинные мучения людям и животным, летают, кружат вокруг головы, садятся на еду, все перегаживают и портят. У комнатной мухи есть один могущественный враг – микроскопический грибок, который живет в туловище мухи, так что все тело ее распухает, покрывается плесенью и муха погибает. Комнатная муха откладывает свои яички в навоз, в котором и развиваются ее личинки.

Зачем мухе мясо?

Мясо необходимо мясной мухе (в длину эта муха 8-13 мм). Она откладывает свои яички в очень большом количестве (иногда до 100 яичек за 15 минут) на мясе, сыре, на падали. Из яичек появляются личинки. Таким образом мясная муха ищет корм для своих будущих личинок.

Почему муха цеце любит джинсы?

Муха цеце, которая обитает в Африке, является страшным врагом местных жителей и животных. Своим острым хоботком она прокусывает кожу и пьет кровь. Последствие укуса – опухоль, набухание подъязычных желез, иногда смерть. Если расстелить на солнце джинсовую ткань, то со всей округи на нее слетаются мухи цеце. Почему им так нравится запах джинсовой ткани – непонятно, но с его помощью можно собирать и уничтожать этих страшных насекомых.

Может ли муха есть капусту или лук?

Есть мухи, которых так и называют – цветочные мухи: луковая, капустная, редисочная, свекловичная, салатная, вишневая и т.д. Они откладывают свои яички на эти растения и ими впоследствии питаются их личинки. Например, личинка вишневой мухи поедает мякоть вишни, а когда становится взрослой – падает на землю и превращается в куколку, а куколка через время – в муху.

Машет ли комар усами?

Усы комара дрожат в такт крыльям комарих своего вида. Мамы-комарихи разных видов машут крыльями от 300 до 600 раз в секунду. У папы-комара усы дрожат – колеблются с такой же частотой. Так комар усами слышит, что где-то недалеко есть комариха и летит ей навстречу.

Может ли комар нюхать ушами?

У комара усы – это уши. Оказывается усы не только уши, но и носы. Недавно на усах комара ученые обнаружили очень маленькие реснички. Устройство этих ресничек говорит о том, что комары нюхают усами. Причем в усах комара пахучее вещество попадает в жидкую смазку, как и в нашем с вами носу. Бывает ли у комаров насморк на усах, как у нас в носах, науке неизвестно. Нос у комарихи хоть куда! Запах обеда – пота животных и человека – по некоторым сведениям они могут обнаружить аж за три километра.

Где у комара язык?

Итак, если нос у комара находится на ушах, то где же его язык, которым он определяет вкус еды? Облизываться комару очень трудно, ведь язык у него находится на лапках. Казалось бы, если кровь комар пьет хоботком, то и вкус своей еды он должен чувствовать хоботком. Совсем не так: лапки комара лучше его хоботка разбираются во вкусе еды. На одних только передних лапках комара вкусовых чувствительных волосков больше, чем на хоботке. Похожи на них и средние лапки! А вот задние – нет, они почти лысые и содержат только несколько вкусовых волосков. Итак, если усами комариха находит куда лететь, то лапками (когда она уже усядется на свой обеденный стол) она определяет в каком месте лучше нанести укол.

Надо ли бояться большущих комаров с длинными ногами?

Кто не видел огромных долгоножек и не прятался от них в ужасе: вот сейчас как укусит… Нет! Эти великаны не кусаются. Они совсем безобидны. Вы не поверите, но вы их ни капли не интересуете, так как они вегетарианцы, т.е. никто им не нужен. А ноги у них – это что-то похожее на хвост ящерицы. Сидит долгоножка на травке или листочке, а ноги торчат напоказ. Хищник хвать его за ногу. А она легко отделяется и дергается как хвост ящерицы. Хищник от страха несется прочь от такой добычи. А уж долгоножки и след простыл. А зато ноги-то остальные целы и сам жив. Вот каков хитрец!

Злы ли комарихи?

Комары – вегетарианцы, пьют соки цветков, а вот комарихи пьют кровь, да и то не всегда, и совсем не со зла. В жаркие дни комарихи готовы выпить воды, питаются они и соками растений, могут выпить и молока… А вот кожа животных и человека их интересует только после свадьбы. Без крови у комарихи не созреют яички и не появится новое поколение комариков.

Можно ли съесть больше, чем весишь сам?

Комариха выпивает крови, если ее не прихлопнут, больше, чем весит сама. Потом она прячется в тень и переваривает еду целую неделю. В это время у нее созревают яички. Через неделю она летит к болоту или большой луже и ждет вечера. Под покровом темноты она откладывает яички и опять становится вегетарианкой.