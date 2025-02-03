Дикий случай в Миассе шокировал даже Бастрыкина: Девочку раздели, положили на снег, стали издеваться

Фактов подростковой жестокости в новостной хронике предостаточно. И все-таки даже на этом фоне ЧП в поселке близ Миасса (Челябинская область) обращает на себя внимание.

Малолетние изверги

В январе, практически сразу по окончании школьных каникул, местные подростки, сначала избили девочку, вместе с которой учатся в школе, потом оттащили ее в безлюдное место. Она пыталась убежать, но все было бесполезно.

Вдали от людских глаз эти малолетние изверги заставили девчонку раздеться и, говоря казенным языком, произвели действия сексуального характера. Школьницу заставили лечь на куртку на снег. Один подросток проделывал с беззащитной девочкой определенные манипуляции (до тех пор, пока не пошла кровь), а его подружка снимала это все на телефон. Потом ужасное видео было размещено в соцсети. Вряд ли подростки думали о последствиях.

Стоит добавить, что у пострадавшей девочки задержка в развитии. Но и подростки, которые издевались над ней, тоже с особенностями. Причем, подростки, которые издевались над сверстницей, растут в неполных семьях. А у девочки, которая проходит по делу как зачинщица преступления, как оказалось, папа сидит в местах не столь отдаленных. И есть данные, что эта зачинщица ранее уже заставляла раздеваться другую жертву.

Неизбежные последствия

Понятно, что видео сразу было замечено. Сначала родителями, потом учителями и полицией.

Обидчиков девочки пока перевели на дистанционное обучение. Видимо, причастных к вышеописанным противоправным деяниям поставят на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Также ожидается иск в суд с требованием поместить виновных в том, что случилось, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Стражи порядка опрашивают всех участников ЧП, их законных представителей, а заодно и школьных работников.

Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования ЧП.

К делу подключились местные власти, уполномоченный по правам ребенка. Пострадавшей девочке окажут квалифицированную психологическую помощь.

Тем временем жители Миасса выплескивают в соцсетях все, что думают о случившемся.

Под постом на тему этого ЧП в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» уже 100 комментариев.

Анна Силкина говорит: «Будем надеяться, что с рук им это не сойдёт. А ещё нужно в областную прокуратуру заявление родителям написать». Варвара Байер недоумевает: «А зачем видео нам-то? И так уже доказали, что девочка травмирована и морально и физически. Следствие-то идёт, они и пусть смотрят. Факты есть, свидетелей там полно и преступников тоже». Андрей Тарасов торжествует: «Наконец, с кого-то 3 шкуры снимут!». Екатерина Баринова в шоке: «Неужели дети действительно могут дойти до такой степени бесчувственности, что используют слабость другого ребенка в своих целях? Это настоящий ужас, как такое могло случиться среди детей, которые должны поддерживать и защищать друг друга. Надеюсь, справедливость восторжествует, и виновные понесут заслуженное наказание». Герман Терентьев прогнозирует: «С такой серьезной работой со стороны Следственного комитета можно надеяться, что справедливость будет восстановлена и виновные понесут заслуженное наказание. Ну с такой работой рецидивов быть не должно! Это должна стать жесткая профилактическая мера для всех, кто посмеет нарушать закон и права других людей, особенно детей».

Эйдар Сайфуллин посмотрел с другой стороны: «В свете ужасающего инцидента, произошедшего с девочкой в Миассе, необходимо обратить внимание на воспитание и духовное развитие молодежи. Да этих детей в церковь отдать надо, пусть религия ими займется. Походят в церковно-приходскую школу — возможно, это поможет им понять ценности и моральные нормы общества».

Еще один из комментаторов задает резонный вопрос: «Случай вопиющий. Но вот хотелось бы узнать от тех, кто тут гром и молнии извергает от негодования (справедливо). А вы-то сами знаете, чем занимаются ваши зумеры, где они шкерятся, в каком подъезде в колпаке на голове и с энергетиком в руке?».

Поиск причин

Сейчас наверняка будут приняты меры, чтобы подобное в этой школе не повторилось. Но есть же много других школ. В том числе не одна и не две таких, где учатся дети с особенностями.

Если думать о том, чтобы такое не повторилось, то главное сейчас — понять причины ЧП.

Известный уральский психотерапевт Андрей Бабин в беседе с «СП» прокомментировал случившееся так:

— Всё крайне банально. Подростки хотели хайпа, восхищения своими «бравыми» действиями, куража, приобщения к миру взрослых (в их понимании, конечно).

«СП»: Но они же совершили преступление. Им не по три года от роду, должны понимать.

— Думаю, они даже не понимали, что совершают преступление, так как нравственные ориентиры, к сожалению, не прививаются в «Уроках о главном». Почему? Это, видимо, отдельный разговор.

«СП»: Как же привить эти нравственные ориентиры? Семьи, похоже, в данном случае не справились.

— Большое начинается с малого: с уважения в семье, помощи по хозяйству, защите слабого, заботе о бездомных животных, стыда за чужое хамство. Очевидно, что общество нездорово. А болезнь проявляется в этих гнусных поступках, где подружка (???) потерпевшей девочки снимает на камеру глумление над слабой и беззащитной. Уверен, что юные насильники хором будут отпираться: не хотели, шутили, не понимали, не знали, что так нельзя. И, самое горькое, что это — правда.