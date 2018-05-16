Готовим радость: подборка вкусной выпечки

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1. Овсяные сочники

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло — 85 г

Сахар — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 50 г

Мука овсяная — 95 г

Мука пшеничная — 130 г

Сахар ванильный — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Для начинки:

Творог — 350 г

Сметана — 1 ст. Новости СМИ2

Сахар — 50 г

Изюм — 1 горсть

Приготовление:

1. Для начинки: смешать творог, сахар и сметану, чтобы получилась гладкая творожная паста. Добавить горсть изюма. По желанию можно добавить цедру лимона.

2. Растереть масло с сахаром и ванильным сахаром.

3. Добавить яйцо, сметану и взбить до однородной массы.

4. Просеять пшеничную муку и овсяную, добавить соль и соду. Всыпать муку к масляной смеси и хорошо перемешать лопаткой до исчезновения комочков. Вымесить мягкое тесто.

5. Выложить тесто на присыпанный мукой стол, аккуратно скатать в цилиндр и разрезать на 10–15 частей. Каждый кусок размять пальцами в лепёшку толщиной 5 мм, положить начинку ближе к верхнему краю.

6. Сложить сочник пополам. Смазать сочни взбитым яйцом и по желанию посыпать сахаром.

7. Выпекать 15–20 минут до зарумянивания при температуре 180 ºC. Готовым сочникам дать остыть и подавать к столу.

Автор: Y. Kondratenko

2. Бисквитный рулет "Сладкий поцелуй"

Ингредиенты:

Яйцо (в тесто) — 3 шт.

Сахар (в тесто) — 80 г

Мука пшеничная (в тесто) — 100 г

Ванильный сахар или экстракт (в тесто) — по вкусу

Сок лимона (в тесто) — 1 ч. л.

Вода (в пропитку) — 80 мл

Лимонный сок (в пропитку) — 1–2 ст. л.

Вареная сгущенка — 200 г

Количество порций: 4–6 шт.

Приготовление:

1. Вбейте в чашу миксера 3 яйца, добавьте ванильный сахар или пару капель экстракта, лимонный сок. Взбивайте до появления первой пены.

2. Всыпьте весь сахар и увеличьте обороты до максимальных. Взбивайте 7–10 минут.

3. Когда масса хорошо увеличится в объеме и посветлеет, миксер можно выключить.

4. Включите прогреваться духовку до 200 ºC. В яичную массу введите муку, перемешайте лопаткой или миксером на малых оборотах.

5. Противень застелите пергаментом. Перелейте тесто, лопаткой разровняйте. Толщина теста не более 5 мм.

6. Выпекайте бисквит 10–12 минут до слегка золотистого цвета, не пересушите!

7. Готовый корж сразу (еще горячим) снимите с пергамента. Пропитайте пропиткой (соедините холодную воду с лимонным соком, силиконовой кисточкой пропитайте бисквит).

8. Вместе с пергаментом сверните бисквитный корж в рулет. Оставьте до полного остывания.

9. Разверните рулет. Смажьте сгущенкой и снова сверните в рулет, но уже без пергамента.

10. Рулет готов. Украсьте его на ваше усмотрение. Рулет можно подавать сразу, но лучше дать постоять пару часиков в холодильнике. Можно полить растопленным шоколадом или сгущенкой.

3. Простой ананасовый пирог

Ингредиенты:

Сливочное масло — 120 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 180 г

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Мука — 150 г

Соль — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Консервированный ананас — 500 г

Для глазури:

Сахарная пудра — 350 г

Ананасовый сок — 3–4 ст. л.

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 180 ºС. Застелить фольгой форму (20х20 см) для выпечки.

2. Растопить сливочное масло, немного охладить.

3. Добавить яйца, сахар-песок, ваниль и взбить до получения однородной массы.

4. Добавить просеянную муку, соль, разрыхлитель, перемешать.

5. Добавить ананас и перемешать (отложить ананасовый сок для глазури).

6. Переложить тесто в форму. Выпекать от 35–40 минут или до готовности.

7. Приготовить глазурь. К сахарной пудре подмешать от 3 до 4 ст. л. ананасового сока, взбить.

8. Полить глазурью готовый пирог.

4. Насыпной яблочный пирог

Ингредиенты:

Манка — 1 стак.

Мука — 1 стак.

Сахарный песок — 1 стак.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Крахмал — 2 ч. л.

Яблоки (кислые) — 1-1,5 кг

Корица, орехи, мак (по желанию) — по вкусу

Приготовление:

1. Смешать все сухие ингредиенты.

2. Яблоки очистить от кожицы, натереть на крупной тёрке, сок не сливать. Добавить по желанию мак или орехи (можно и без них).

3. Форму застелить пергаментом.

4. Насыпать ровным слоем на дно несколько ложек сухой смеси, сверху выложить такой же по толщине слой тёртых яблок. Сверху насыпать слой сухой смеси. Потом — яблоки. И так повторять слои, пока не закончатся яблоки. Последний слой — сухая смесь (слегка посыпать). Можно на слои яблок положить пару изюминок, а верх пирога немного присыпать маком.

5. Разровнять верх и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 40–50 минут. Резать пирог следует только остывшим. Чем дольше пирог стоит в холодильнике — тем он вкуснее.

5. Обалденный яблочный пирог

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 220 г

Сливочное масло — 250 г

Сахар — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Для начинки:

Яблоки — 1 кг

Сахар — 100 г

Яйца — 3 шт.

Сметана — 5 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Цедра лимона — 1 шт.

Ванильный сахар — 10 г

Приготовление:

1. Для теста соедините сухие ингредиенты (сахар и муку), добавьте масло и разомните его руками до образования крошек.

2. Добавьте одно яйцо, замесите мягкое тесто.

3. Яблоки очистите от кожуры и семян разрежьте наполовину (если яблоки большие, разрежьте на четыре части). Сделайте тонкие надрезы, во время выпекания яблоки откроются как веер.

4. В форму для выпекания выложите тесто толщиной 4–5 мм, сделайте бортики высотой 1–1,5 см.

На тесто выложите яблоки.

5. Для начинки взбейте три яйца с 100 г сахара и 5 ст. л. сметаны. Добавьте тертую цедру лимона и 1 ст. л. лимонного сока. Этой смесью залейте яблоки в пироге.

6. Выпекайте яблочный пирог в духовке, разогретой до 220–250 °C, в течение 35 минут или до румяной корочки.

7. Готовый горячий пирог посыпьте ванильным сахаром.

Приятного аппетита!



