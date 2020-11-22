Всемирное лобби педофилов и торговцев органами против Закона Димы Яковлева

Чем больше времени проходит с момента принятия знаменитого «Закона Димы Яковлева», тем больше всплывает фактов, которые показывают противников этого закона в самом неприглядном свете.

Я уже писала про то, как с этим законом боролись российские «светлоликие» и «рукопожатные» ревнители «чистой совести»:

«Люди с чистой совестью против подлецов»

В этой статье я осветила лишь те случаи гибели в США малолетних детей, которые аналогичны ситуации с Димой Яковлевым.

«В 2018 году в США погибли 52 малыша, забытые в раскалённых автомобилях. В 2019 - 26 детей, погибших в душных машинах за 7 месяцев»

Особо отмечалось отсутствие негативной оценки как властей, так и общественного мнения в США по отношению к таким родителям.

https://cont.ws/@Prikhojanka/1...

Мимо моего внимания тогда прошло яростное витийство по этому поводу известного контовцам забугорного "правдоруба":

https://douglas01.livejournal....

Но все эти яростные вопли не дали искомого результата. Закон действует. В 2014 году запрет на усыновление был расширен: запрещено усыновление во все страны, где законодательно разрешено усыновлять детей однополым парам. Таких стран в настоящее время порядка 30.

Но поднятая тогда мною проблема (оставление малышей в опасности) оказалась лишь верхушкой страшного айсберга.

Уже при подготовке и принятии закона, в 2012 году, звучали голоса тех, кто полагал, что за спиной противников «Закона Димы Яковлева» стоит всемирная педофильская мафия и торговцы органами.

Так, писали о том, что «В Италии пропали 1260 детей, усыновлённых из России!» Российские следователи, которые побывали с проверкой на Апеннинах, нашли усыновленными только пятерых детей.

«Малолетние иммигранты оказываются "золотым дном" для торговцев живым товаром, которые продают их органы, – заявил министр Роберто Марони на ежегодной ассамблее ЮНИСЕФ в Риме. – Мы имеем основания говорить о торговле детскими органами»

https://ruskline.ru/news_rl/2011/04/08/v_italii_propali_1260...

О невозможности для российских уполномоченных по правах ребенка получить в США сведения про судьбу усыновленных детей на пике бурной дискуссии про Закон Димы Яковлева говорилось и писалось не раз. Это было одной из причин принятия того закона.

Ничего не изменилось и после принятия закона: «Уполномоченный по правам детей России Анна Кузнецова заявила, что официальные лица США не ответили на запросы России о дальнейшей судьбе детей, усыновленных гражданами США в России.

“Министерство образования привело некоторые цифры. Количество запросов, на которые мы не получили ответов, составляет 26 000”, – сказала Кузнецова журналистам»

https://pandoraopen.ru/2017-07-24/rossiya-napravila-v-ssha-2...

Может быть, у российских чиновников нет оснований для такого беспокойства? Увы. Уже и американские СМИ признают:

Торговля детьми в США приняла глобальный характер

72 школьных автобуса (3600 детей) ежегодно попадают в сексуальное рабство в Джорджии (США).

https://zen.yandex.ru/media/freshmarketing/torgovlia-detmi-v...

Это только в масштабе одного штата…

Сообщается, что за 2017-й год жертвами торговцев людьми в Британии стали по меньшей мере 2118 детей. Количество выявленных случаев, таким образом, на 66 процентов превысило прошлогодний показатель и достигло исторического максимума.

Как правило, детей отправляют в секс-рабство или заставляют бесплатно трудиться. Около трети жертв — британцы, остальных привозят из таких стран, как Вьетнам, Судан, Эритрея, Афганистан и Ирак.

https://newsae.ru/mir/11-09-20...

В США существует подпольная «биржа иностранных приемных детей»

Подпольный рынок торговли детьми, передаваемыми из семьи в семью через интернет, вскрыт в США: в эту систему вовлечены по меньшей мере сотни детей, в том числе десятки усыновленных из России, свидетельствуют итоги обнародованного журналистского расследования, проведенного в Соединенных Штатах агентством Reuters.

После уведомления о деятельности «подпольного рынка детей» (определение Общественного радио США) компания Yahoo!, чьими ресурсами пользовалась данная группа, ее прикрыла. Но другие сетевые компании оказались менее щепетильными. В частности, такая же группа в Facebook продолжает действовать: компания утверждает, что отражает весь спектр общественных интересов и занятий.

В результате расследования представители Reuters убедились, что «сбыть с рук ребенка в Америке можно на удивление легко», и что некоторые дети подолгу кочевали «из рук в руки». «Легальные усыновления необходимо оформлять через суд, родителей проверяют, - указывается в публикации. - Но существуют обходные пути, позволяющие избежать такого надзора. Детей можно быстро перемещать в другие семьи на основании обычной доверенности - нотариально заверенного заявления о том, что ребенок передается под опеку другого взрослого».

Итоги журналистского расследования сведены в пять больших разделов - «Сеть», «Опасности», «Посредники», «Провалы» и «Уцелевшие». В статье об «опасностях» рассказывается история «педофила, который привел домой «мальчика для развлечений». Называются имена.

В итоге ребенок может попасть в руки любому маньяку-извращенцу – процедура переусыновления проходит «в темную». Reuters отмечает, что средний возраст детей такого «частного переусыновления» от 6 до 14 лет. И большинство это выходцы из России, Китая и т.д.

https://konsul-777-999.livejournal.com/2513635.html

В разделе «Уцелевшие» примером служит одна из юных россиянок. По ее словам, однажды она за полгода сменила три семьи. Регулярно подвергалась сексуальным домогательствам, в том числе со стороны «терапевта», у которого наблюдалась, а в другом случае - от одного из приемных «братьев».

Тогда ей было 13 лет, теперь - 27. Она - одна из примерно четверти миллиона иностранных детей, привезенных в эту страну путем усыновления с конца 1990-х годов. Их судьба в Америке никогда систематически не изучалась.

https://studbooks.net/628245/sotsiologiya/podpolnaya_birzha_...

Попытки российских федеральных органов привлечь внимание к этой проблеме не увенчались успехом:

"США, несмотря на обращения СК РФ, так и не начали ни одного федерального расследования случаев обмена несовершеннолетних россиян через интернет-биржи".

Об этом ТАСС заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас действительно была информация шокирующего расследования журналистов агентства Reuters о том, что порядка 26 российских детей, усыновленных американскими гражданами, могли стать жертвами электронной биржи, участники которой занимались фактически маркетингом сирот, передавали друг другу приемных детей", – напомнил он.

"В основном это иностранцы, от которых пытались избавиться под различными предлогами, - особо отметил дипломат. – Абсолютно противоправная деятельность, которая, как выяснили журналисты, скрывалась от американских властей".

https://tass.ru/obschestvo/164...

"Особую обеспокоенность и возмущение вызывает информация о том, что в ряде случаев детей отдавали педофилам, использовшим их для производства порнографической продукции",- заявил Долгов. "Полагаем, что в данном случае речь идет не об отдельных случаях, а о серьезной системной проблеме, свидетельствующей о недостаточной защите прав детей в США", – подчеркнул представитель МИД.

– Рассчитываем также, что уполномоченные органы США прояснят судьбу 26 российских детей, оказавшихся жертвами американской "интернет-биржи" усыновленных".

Грязная статистика США: секс-торговля детьми

Исследовательский центр глобализации, находящийся в Канаде (The Rutherford Institute), опубликовал результаты исследования. Любопытными их назвать нельзя, так как они повествуют об очень тяжелой и грязной странице жизни современной Америки.

Дети, и прежде всего малолетние девочки, вплоть до возраста девять лет, продаются и покупаются на американском континенте для оказания сексуальных услуг. Обычный возраст молодой особы, которую продают для секса, составляет 13 лет. Таков маленький грязный секрет Америки.

Торговля детьми, прежде всего, юными девочками, стала большим бизнесом, тесно связанным с организованной преступностью. Этот бизнес едва ли не прибыльней, чем торговля оружием и наркотиками. Занимающаяся расследованием журналист Эми Файн Коллинз отмечает по этому поводу, что "продавать девочек гораздо выгоднее, чем наркотики или оружие. Героин или автомат Калашникова АК-47 можно продать только однажды. Юную же девочку можно продать 10 или 15 раз в день. И сутенер будет забирать себе все сто процентов ее дохода".

Статистически считается, что ребенок в секс-индустрии США подвергается секс-эксплуатации каждые две минуты. Как отмечено в крупнейшей газете США USA Today, взрослые покупают детей для сексуальных утех примерно 2,5 миллиона раз в году на территории США.

Общее число девочек и мальчиков, которые ежегодно продаются и покупаются в США с целью сексуальной эксплуатации, составляет примерно 100 тысяч человек. Порядка 300 тысяч человек подвергаются опасности трафика. Часть из этих детей насильственно похищают, кто-то из них сбежал из дома, другая их часть попадает в систему сексуальной индустрии и порно, будучи вовлеченными в это родственниками и знакомыми.

Средний срок жизни в таком плену составляет около семи лет. Дети живут в страхе непрерывных изнасилований, насильственного пичкания наркотиками, унижения, болезней, угроз, нежелательной беременности, абортов, выкидышей, пыток и прочих ужасных вещей. Многие из них просто бывают убиты их мучителями.

Развитие интернета дало возможности еще больше и активнее торговать живым товаром. Авторы исследования говорят о том, что порноиндустрия в интернете позволяет генерировать большие деньги, чем Amazon, Microsoft, Google, Apple и Yahoo!, поэтому бороться с этим очень трудно.

Для этого требуется дополнительное обучение детей правилам личной безопасности в повседневной жизни, чистка рядов работников правоохранительных органов, мобилизация общественного мнения, женских групп, чтобы обучать детей, как уберечь себя от подобного рода преступности.

https://www.pravda.ru/world/1416347-kinder/

Нет никаких сомнений в том, что это очень прибыльный, высокоорганизованный и очень сложный бизнес, приносящий на сексуальной аренде детьми его участникам и организаторам до $ 9,5 млрд в год только в США.

Нельзя не отметить, что принимаются законы по борьбе с этим злом.

Губернатор американского штата Висконсин Скотт Уолкер 16 апреля 2014 года подписал закон, запрещающий передачу приемных детей из семьи в семью через интернет. Этот закон стал первым, принятым в США, после того как в сентябре 2013 года информационное агентство Reuters сообщило о существовании в Соединенных Штатах подпольного рынка приемных детей.

Проведенное журналистами расследование показало, что в этой системе задействованы по меньшей мере сотни детей, в том числе десятки усыновленных из России. Новый закон запрещает размещать как в печатных СМИ, так и в интернете объявления о желании избавиться от своего приемного ребенка. Передать кому-либо опеку над детьми в Висконсине теперь можно только по решению суда. Нарушителям закона грозит до 9 месяцев тюрьмы и штраф в размере до $10 тыс.

https://tass.ru/obschestvo/1127230

Торговля детьми в России

Прежде всего, следует отметить, что уголовная ответственность за продажу несовершеннолетних в России установлена гораздо более строгая: за торговлю несовершеннолетними ответственность – до 10 лет лишения свободы, а в случае наступления тяжких последствий – до 15 лет лишения свободы.

http://stykrf.ru/127-1

При этом для России характерной особенностью является тот факт, что на стороне продавцов, как правило, выступают сами родители (чаще всего - матери), а на стороне покупателей в подавляющем большинстве случаев выступают люди, которые желают стать ребенку приемными родителями, но не хотят или не могут пройти сложности процедуры их официального усыновления.

За это российский закон подвергся международной критике.

В докладе о торговле людьми в России, составленном экспертами для ООН и международной организации миграции еще в 2006 году, критикуется специфика ст. 127.1 УК РФ. Главный недостаток формулировки закона в том, что целью продажи должна быть эксплуатация: сексуальная, трудовая, рабство. Однако в случае с продажей новорожденных цели могут быть неочевидны.

«Стороны в сделке (либо посредник) в отдельных случаях могут действовать и без такой цели <эксплуатации — The Insider>. Такая цель может отсутствовать у пособника со стороны продавца, передающего человека во владение, пользование или распоряжение покупателю, который вознаграждение получает не в результате эксплуатации потерпевшего, а непосредственно от продавца еще до эксплуатации. Также цель эксплуатации может отсутствовать у матери, которая продает своего ребенка «за бутылку». Отсюда видно, что общественно опасные действия указанных лиц могут не подпадать под определение ст. 127.1. УК РФ, поскольку они не преследуют цели эксплуатации в отношении „предмета сделки“», — говорится в докладе.

https://theins.ru/korrupciya/181741

Эксперты «Альтернативы» предлагают еще одно законодательное изменение: детей надо регистрировать по факту рождения, а не тогда, когда родители приходят с ними в ЗАГС, - чтобы избежать буферного периода, во время которого ребенка на бумаге фактически не существует.

https://theins.ru/korrupciya/181741

Однако нельзя не отметить и некоторые тревожные тенденции. Так, в 2020 году вскрыта сеть торговли суррогатными младенцами, предназначенными в основном для продажи за границу.

https://tass.ru/proisshestviya...

При помощи сотрудников Интерпола, отслеживающих тайные и шифрованные паблики педофилов, во Владимирской области удалось освободить 7-летнего мальчика, похищенного в сентябре 2020 года и удерживаемого педофилом. По неофициальной информации, которую местные жители якобы получили от оперативников, освободивших мальчика, похититель переписывался с кем-то в Болгарии — это и отследил Интерпол.

https://ria.ru/20201120/pokhis...

Всё это говорит о том, что борьба со всеми видами педофилии и торговли детьми должна быть продолжена, включая закрытие для этого всех лазеек - и законодательных, и правоприменительных.

ЗАЩИТИМ НАШИ СЕМЬИ И НАШИХ ДЕТЕЙ!