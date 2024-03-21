На что не стоит тратить деньги до родов: 5 самых бесполезных покупок

Дети растут быстро и стремительно. Из 56 размера ваш малыш вырастет за две-три недели, если вообще изначально в него поместится. Так что шансов покрасоваться во всех миниатюрных нарядах у него будет, прямо скажем, немного. Первый «выход в люди» у вас будет не раньше чем через месяц после родов, да и тот – до поликлиники и обратно.