На что не стоит тратить деньги до родов: 5 самых бесполезных покупок

Беременность окрыляет. В ожидании родов будущие мамы и папы готовы скупить все симпатичные детские вещи заранее. Рассказываем, на что не стоит тратить силы и деньги до появления ребёнка на свет.
1. Много одежды для новорождённых
Только сильные духом женщины могут пройти мимо комбинезонов с ушками, малюсеньких джинсов и нарядных платьиц. Искушение велико – и будущие мамы радостно искушаются, скупая тоннами милейшую, но совершенно бесполезную одежду.
Дети растут быстро и стремительно. Из 56 размера ваш малыш вырастет за две-три недели, если вообще изначально в него поместится. Так что шансов покрасоваться во всех миниатюрных нарядах у него будет, прямо скажем, немного. Первый «выход в люди» у вас будет не раньше чем через месяц после родов, да и тот – до поликлиники и обратно.
А уж одежду «как у взрослых» покупать и вовсе нет смысла. Миниатюрный костюм-тройка, безусловно, радует глаз, но, поверьте, он хорош только для фотосессии, а не для жизни. Всё, что малышу понадобится после рождения, – это несколько базовых комплектов, причем не обязательно самого маленького размера, ведь лежачему червячку решительно все равно, есть у его одежды запас по длине или нет.
2. Детские девайсы
Стерилизатор и подогреватель для бутылочек, шезлонг, мобиль, кокон для сна, развивающий коврик, слинг, набор разнокалиберных сосок – список полезных младенческих приспособлений можно продолжать бесконечно. Но дело в том, что далеко не все из них подойдут конкретно вашему ребенку, и угадать, что пригодится, а без чего вполне можно обойтись, заранее никак не получится.
Только узнав характер и особенности своего малыша, можно понять, какие девайсы действительно стоит купить.
Дети разные, мамы разные – и что хорошо для одной семьи, может совершенно не подойти другой. Кроме того, некоторые из этих прекрасных вещей вам наверняка захотят подарить родственники и друзья – предоставьте им эту возможность.
3. «Продвинутые» курсы
Каждая мама мечтает о счастливом будущем для своего ребенка. Некоторые начинают строить это будущее еще до рождения малыша: ведут здоровый образ жизни, ходят на концерты классической музыки, в музеи, читают книги детских психологов и стараются не нервничать.
Следующий уровень – различные курсы. Среди них есть очень полезные, особенно – для женщин, которые будут рожать впервые. На таких занятиях можно узнать об этапах родовой деятельности, научиться правильно ухаживать за младенцем. Часто это бесплатные курсы при роддомах и женских консультациях.
А еще есть курсы, организаторы которых обещают нечто невероятное: родить без боли или вырастить гения. На подобных занятиях проводят сомнительные эзотерические, ведические и прочие энергетические практики. Вот с ними нужно быть особенно осторожными.
Лучше держаться подальше от людей, всерьез предлагающих, например, очистить родовую карму. Единственное, что они вам эффективно очистят – это карманы от наличности.
4. Детская косметика и лекарства
Количество и разнообразие младенческой косметики поражает: крем от раздражения, для смягчения, эмульсия для купания, пенка для мытья, крем под подгузник, три вида присыпки. Совершенно невозможно остановить свой выбор на одном-двух средствах – хочется скупить весь магазин. Но до рождения ребенка вы никогда не поймете, какая косметика ему подойдет.
Дети разные: одного достаточно раз в неделю мазать простым детским кремом, а другому необходимо ежедневное увлажнение спецсредствами. Скорее всего, вашему малышу реально понадобится несколько базовых вещей, и вы легко купите их уже после родов.
Такая же история с лекарствами для новорожденных: все индивидуально, нет каких-то универсальных рецептов. У вашего малыша может не случится колик, он может прекрасно спать и целый год вообще не болеть. Нет никакого смысла покупать заранее чемодан лекарств, если, конечно, вы не живете вдали от цивилизации.
5. Капитальный ремонт
Перед появлением в семье малыша хочется привести в порядок квартиру. В идеале – полностью ее перестроить. В теории это звучит прекрасно, а на практике оказывается не самой лучшей затеей. И вот почему.
Во-первых, дети первых лет жизни – настоящие маленькие разбойники: они рисуют на стенах, раскрашивают гуашью пол и зеркала, проливают сок на новый диван. В силу возраста им не до рефлексии, а вы проведете немало «сладких» минут, отмывая черный маркер с нежно-персиковых стен.
Во-вторых, процесс ремонта во время беременности нельзя назвать спокойным и приятным. Даже если вы наймете крепкую самостоятельную бригаду, что само по себе редкость, вам все равно придется все контролировать, выбирать материалы и придумывать дизайн. С большим животом все это делать довольно неудобно.
Еще сложнее, если вы планируете делать ремонт своими силами, а значит – дышать пылью и краской в течение нескольких месяцев.
И самое главное – ремонт имеет свойство растягиваться, так что вы рискуете привезти малыша в пыльные руины. Так что если у вас вполне пригодная для жизни квартира, то не торопитесь поддаваться синдрому гнездования и клеить новые обои. Такой подход выгоден всей семье: дети получают индульгенцию на весёлый разгром, а взрослые не будут из-за каждого пятнышка хвататься за сердце.
Беременность – время тишины и спокойствия. Насладитесь последними месяцами одиночества. Гуляйте по парку, плавайте в бассейне, смотрите добрые смешные фильмы и поменьше ходите по магазинам, ведь скоро у вас начнется совсем другая жизнь – прекрасная и сложная одновременно.
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