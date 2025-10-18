В школу в 6 лет: за и против

К началу учебного года ребенку исполнится шесть с половиной лет, он уже умеет читать и даже писать, но вы все равно сомневаетесь, готов ли он стать первоклашкой. Не подождать ли еще год? Выясняем у психолога, педиатра и учителя начальных классов.



Ольга Выходченко Журналист

Против

«Лучше позже, чем раньше»: мнение психолога

«В СССР детей до семи лет, даже если они родились в октябре, в первый класс ни под каким предлогом не брали, – рассказывает кандидат психологических наук, психолог Марина Лобаскова. – Возраст – важный фактор готовности к школе. Примерно с 3 до 7 лет ведущей деятельностью ребенка является игра. Если он не будет играть, это обязательно приведет к отклонениям в психическом развитии. И только с 7 лет игровая деятельность должна смениться на учебную.

Еще один довод «против» школы в 6 лет – это физиологическая незрелость мозга. Считается, что только к 7 годам нервная система ребенка достаточно созревает, чтобы он контролировал свое поведение и успешно обучался.

Задайте себе вопросы: “Легко ли ребенок сближается с другими детьми?”, “Умеет ли он общаться?”, “Как он переносит эмоциональные нагрузки, причем как негативные, так и позитивные?”, “Умеет ли он адекватно выражать свои чувства и желания?”, “Может ли он в течение 20-30 минут заниматься одним делом?”, “Как часто он болеет?”, “Нет ли у него проблем со сном?”. Если хотя бы по двум пунктам есть проблемы, поход в школу лучше отложить на год.

Исключение из правила «лучше позже, чем раньше» – ранимые, чувствительные, впечатлительные дети. Марина Лобаскова Психолог

Темперамент у таких детей не изменится, ранимыми они будут всю жизнь. Обратите внимание, что первый учитель им нужен добрый, мягкий, лояльный, ни в коем случае не строгий».

«Школа не делает здоровее»: мнение педиатра

«С каждым годом становится все меньше детей, которые редко болеют (не чаще 3-5 раз в год), хорошо питаются, крепко спят, – говорит педиатр Татьяна Савельева. – Причины плохого здоровья разные: и увлечение гаджетами, и неподъемные нагрузки в виде 1001 кружка.

Даже если ребенок 2-3 раза в неделю посещает спортивную секцию, это не компенсирует 3-4 часов ежедневного сидения за компьютером. Добавим сюда 6 уроков, музыкальную школу, английский и целый вечер домашних заданий. В результате больше половины первоклашек идут в школу уже с хроническими заболеваниями – сколиозами, прогрессирующей близорукостью, нарушениями работы нервной системы.

Таким детям я обычно рекомендую бассейн, выдать резиновый мяч или скакалку вместо планшета, скорректировать питание, иногда назначаю витамины, а школу лучше по возможность отложить на год».

За

«Надо попробовать»: мнение директора школы

«Лучше, чтобы была ситуация, когда ребенок в школу идет. Вам покажется это мелкой разницей в глаголе. Однако разница здесь огромная, – уверен директор Института неформального образования и школы “Апельсин”, психолог Дима Зицер. – Когда мы “отдаем” кого-то в школу, то абсолютно инстинктивно говорим об объекте, почти о предмете.

Если мы с вами зададим вопрос иначе “Когда ребенок идет в школу?”, то сразу же получим правильный ответ. И он будет таким: когда ребенок готов идти в школу, а не родитель готов его туда отдать. В этом смысле 6,5 или 7,5 года не будут такими принципиальными вопросами.

Правило номер один, два и три: очень и очень внимательно наблюдать за ребенком и советоваться с ним. Дима Зицер Педагог

Насколько человек готов взаимодействовать с другими людьми? Насколько он именно готов, если ему что-то интересно, останавливаться и предпочитать это чему-то другому. Да, человек в 6-7 лет способен определить, что ему нужно, если его родители создают подходящие условия.

Еще один совет – надо попробовать. Я понимаю, что большинство школ устроены иначе и там «попробовать» первый класс нельзя. Но есть довольно много развивающих центров, секций и кружков, куда можно походить и проверить себя. И это довольно полезная тренировка, которую с ребенком потом можно обсудить и вместе прийти к определенным выводам. И все будет хорошо

«Если сомневаетесь – используйте тесты»: совет педагога

«Многие школы тестируют будущих первоклашек и выносят свой вердикт. У родителей это часто вызывает недовольство, – рассказывает учитель начальных классов Мария Маслова. – Каждой маме кажется, что ее ребенок самый лучший, способный и обязательно должен учиться в той школе, которую она выбрала.

Но эти тесты проводятся не просто так. Они помогают оценить готовность к обучению именно в этой школе с этой конкретной программой. Особенно это касается лицеев, гимназий и школ с определенным уклоном, например, математическим. Если ребенок проваливает тест, это не значит, что он глупый и неспособный. Скорее всего, он просто пока не готов к программе именно этого заведения.

В начальной школе ребенок не усваивает какие-то особенные академические знания. Он адаптируется к коллективу, привыкает к правилам и порядкам. В этом процессе гораздо более важна личность учителя, его человеческие качества, умение подбодрить, поддержать, а не титулы, звания, громкое имя и количество выпущенных медалистов.