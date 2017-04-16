Как приготовить дома вкуснейший плавленый сыр

Оказывается приготовить плавленый сыр можно в домашних условиях. И у нас есть рецепт! Если хотите сыр с добавками - с беконом или грибами, помните, что все ингредиенты должны быть термически обработаны, то есть предварительно обжарены. Удачных вам кулинарных экспериментов с нашим рецептом плавленого сыра!
Время приготовления: 15 минут
Вам понадобится:
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500 г творога 15%
- 1 яйцо
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0,5 ч.л. пищевой соды
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
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соль по вкусу
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щепотка сахара
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Подготовьте кастрюлю с водой для водяной бани.
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Творог выложите блендер, добавьте соду и хорошо взбейте до однородно гладкой консистенции.
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Отдельно взбейте миксером яйцо со щепоткой соли и сахара.
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Творог выложите в металлическую миску и поставьте на водяную баню. Готовьте, постоянно перемешивая, 2-3 минуты.
- Снимите творожную массу с водяной бани, введите взбитое яйцо и быстро и тщательно перемешайте венчиком. Верните смесь на водяную баню и готовьте, продолжая мешать, еще минуту.
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Введите в творожную смесь масло, постоянно помешивая. Для однородности можно еще раз взбить смесь при помощи миксера.
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Остудите плавленый сыр, переложите в контейнер и поставьте в холодильник.
Домашний плавленый сыр может храниться в холодильнике до двух недель. Если вы приготовили много, часть можно заморозить, продлив срок хранения до двух месяцев.
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