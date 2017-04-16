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Как приготовить дома вкуснейший плавленый сыр

Оказывается приготовить плавленый сыр можно в домашних условиях. И у нас есть рецепт! Если хотите сыр с добавками - с беконом или грибами, помните, что все ингредиенты должны быть термически обработаны, то есть предварительно обжарены. Удачных вам кулинарных экспериментов с нашим рецептом плавленого сыра!

как приготовить плавленный сыр дома© StockFood / Gräfe & Unzer Verlag / Rynio, Jörn
Время приготовления: 15 минут

Вам понадобится:

  • 500 г творога 15%

  • 1 яйцо

  • 0,5 ч.л. пищевой соды

  • 100 г сливочного масла комнатной температуры

  • соль по вкусу

  • щепотка сахара

  1. Подготовьте кастрюлю с водой для водяной бани.

  2. Творог выложите блендер, добавьте соду и хорошо взбейте до однородно гладкой консистенции.

  3. Отдельно взбейте миксером яйцо со щепоткой соли и сахара.

  4. Творог выложите в металлическую миску и поставьте на водяную баню. Готовьте, постоянно перемешивая, 2-3 минуты.

  5. Снимите творожную массу с водяной бани, введите взбитое яйцо и быстро и тщательно перемешайте венчиком. Верните смесь на водяную баню и готовьте, продолжая мешать, еще минуту.

  6. Введите в творожную смесь масло, постоянно помешивая. Для однородности можно еще раз взбить смесь при помощи миксера.

  7. Остудите плавленый сыр, переложите в контейнер и поставьте в холодильник.

Домашний плавленый сыр может храниться в холодильнике до двух недель. Если вы приготовили много, часть можно заморозить, продлив срок хранения до двух месяцев.

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вкусно

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