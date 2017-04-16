Как приготовить дома вкуснейший плавленый сыр

Время приготовления: 15 минут

Вам понадобится:

Подготовьте кастрюлю с водой для водяной бани.

Творог выложите блендер, добавьте соду и хорошо взбейте до однородно гладкой консистенции.

Отдельно взбейте миксером яйцо со щепоткой соли и сахара.

Творог выложите в металлическую миску и поставьте на водяную баню. Готовьте, постоянно перемешивая, 2-3 минуты.

Снимите творожную массу с водяной бани, введите взбитое яйцо и быстро и тщательно перемешайте венчиком. Верните смесь на водяную баню и готовьте, продолжая мешать, еще минуту.

Введите в творожную смесь масло, постоянно помешивая. Для однородности можно еще раз взбить смесь при помощи миксера.