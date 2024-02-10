«Давай играть?»: особенности детской дружбы

В подростковом возрасте ребенок нуждается в друге как никогда сильно. Для него друг – это человек, которому можно доверять, как самому себе. Именно поэтому любому подростку очень важно душевное единение с другом. Родители как бы отходят на второй план: «оперившийся» ребенок уже не может рассказать им обо всех переживаниях и тревогах, которые терзают юную душу.