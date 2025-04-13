Подготовка к ОГЭ по обществознанию в 2025 году: полезная информация и пошаговый план

— На одной стороне карточки — понятие («Общество»), а на другой стороне — его определение («обособившаяся от природы часть материального мира, которая включает в себя формы объединения людей и способы их взаимодействия»). Сделайте наборы карточек по всем разделам обществознания, а именно: «Человек и общество», «Экономика», «Политика и право», «Социальная сфера». В Центре подготовки к экзаменам «Интеллект Проект», которым я руковожу, ребята на занятиях получают подобные карточки и, выучив раз, работают с ними каждый день дома по 5—10 минут.