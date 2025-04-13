Подготовка к ОГЭ по обществознанию в 2025 году: полезная информация и пошаговый план

— Не удивлена, что вы собрались сдавать ОГЭ по обществознанию. Здорово, если вы этот выбор сделали осознанно, будучи увлеченными гуманитарными предметами. Но вы могли выбрать этот предмет, потому что слышали от кого-то, что обществознание сдать легко. А вот с этим давайте разберемся! Мое глубокое убеждение, что с легкостью этот предмет сдают единицы, а большей части выпускников 9-х классов к экзамену нужно готовиться, — уверена Екатерина Грищук, руководитель Центра подготовки к экзаменам «Интеллект Проект», почетный работник общего образования, преподаватель истории и обществознания, дважды победитель конкурса лучших учителей ПНП «Образование».
В нашей статье рассмотрим вопросы, касающиеся эффективной подготовки к ОГЭ по обществознанию в 2025 году: структуру экзамена, основные разделы и темы, материалы и ресурсы для подготовки, пошаговый план при самостоятельном изучении предмета.
Полезная информация об ОГЭ по обществознанию в 2025 году
В 2025 году в трех регионах страны — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области — планируют провести эксперимент. Девятиклассники, которые решили поступать в колледж, будут сдавать не четыре, а только два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Тем, кому не повезло оказаться в числе счастливчиков, все же придется сдавать четыре выпускных экзамена. Узнайте об особенностях подготовки к ОГЭ по обществознанию в 2025 году.
|Даты экзамена
|26 мая и 6 июня
|Форма экзамена
|Выполнение заданий: тестовых, форматных и с развернутым ответом
|Минимальный балл для сдачи
|14
|Максимальное количество баллов
|37
|Продолжительность
|180 минут
|Время начала
|10:00 по местному времени
|Изменения в заданиях
|В 2025 году существенных изменений нет
|Пересдача
|Можно пересдать один из экзаменов ОГЭ 3 и 4 июля
Структура ОГЭ по обществознанию
Экзамен состоит из двух частей, в которых нужно решить 24 задания.
Первая часть содержит 20 вопросов и включает в себя:
- тестовые задания с кратким ответом (2—4, 7—11, 13, 14, 16—18);
- форматные задания с кратким ответом (15, 19, 20);
- задания с развернутым ответом (1, 5, 6, 12).
Вторая часть состоит из 4 заданий, требующих развернутого ответа (21—24).
ОГЭ по обществознанию направлено на проверку знаний, умений и навыков учащихся рассуждать, анализировать ситуации, объяснять, аргументировать собственное мнение с опорой на факты социальной жизни.
В заданиях требуется:
- дать определение понятиям;
- установить соответствие;
- заполнить пропуски в таблице;
- найти сходство и различие между понятиями.
Как оцениваются задания ОГЭ по обществознанию
Шкала оценивания результатов экзамена переводится в пятибалльную систему следующим образом:
- 0—13 баллов — «неудовлетворительно»;
- 14—23 балла — «удовлетворительно»;
- 24—31 балл — «хорошо»;
- 32—37 баллов — «отлично».
За правильный ответ начисляется от 1 до 4 баллов, максимально можно набрать 37.
Например, форматные задания, где нужно установить соответствие или сравнить понятия, используя таблицу, оцениваются в 1—2 балла.
В тестовых заданиях начисляется, как правило, по 1 баллу.
За большинство заданий с развернутыми ответами — по 2—3 балла.
Самым сложным считается задание 12, где нужно анализировать график социологических исследований. Оно оценивается в 4 балла.
Основные разделы и темы экзамена по обществознанию
Задания на экзамене распределены по шести тематическим разделам:
- человек и общество;
- экономика;
- сфера политики и социального управления;
- сфера духовной культуры;
- право;
- социальная сфера.
В рамках этих разделов выделяют следующие основные темы:
- «Общество, в котором мы живем»;
- «Человек и его социальное окружение»;
- «Человек в мире культуры»;
- «Человек в системе социальных отношений»;
- «Человек в экономических отношениях»;
- «Гражданин и государство»;
- «Человек в политическом измерении»;
- «Человек как участник правовых отношений».
Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по обществознанию в 9-м классе
Лучше всего начинать подготовку к экзамену как можно раньше, чтобы было достаточно времени для спокойного и размеренного усвоения теоретического и практического материала по обществознанию. Если учащийся ставит цель получить высокий балл на экзамене, то приступать к подготовке следует в начале 9-го класса или даже в конце 8-го. В случае, когда школьника устраивает и минимальный проходной балл, достаточно будет полугода дополнительных занятий.
Бывают случаи дефицита времени по независящим от девятиклассника причинам. Тогда придется использовать интенсивный метод подготовки, при котором за 2—3 месяца до начала экзамена дополнительные занятия проводятся ежедневно по 1—2 часа с выполнением заданий из контрольных измерительных материалов (КИМ).
Как самостоятельно подготовиться к ОГЭ по обществознанию: пошаговый план
Чтобы получить высокие оценки на экзамене, необходимо разработать и придерживаться личного плана. Предлагаем пошаговую инструкцию подготовки к ОГЭ по обществознанию в 2025 году.
1. Оцените текущий уровень знаний
Учащиеся, как правило, склонны переоценивать имеющийся у них багаж знаний по предметам школьного курса. Важно определить объективные показатели подготовки по обществознанию. Для этого:
- изучите разделы курса и список тем, на основе которых составлены задания ОГЭ;
- выясните сильные и слабые стороны собственных знаний;
- зайдите на сайт ФИПИ, где имеются демонстрационные версии ОГЭ прошлых лет и 2025 года;
- прорешайте самостоятельно различные варианты заданий и узнайте свой результат в баллах.
2. Составьте план подготовки по темам
Древняя пословица гласит: «Калека, идущий кратчайшей дорогой, обгонит всадника, не знающего верного пути». Правильно составленный план значительно облегчает процесс подготовки к экзамену. Здесь можно выделить следующие этапы:
- узнайте расписание экзаменов и определите количество времени, оставшееся на подготовку;
- равномерно распределите темы по дням недели и месяцам;
- определите для себя наиболее проблемные вопросы, которые требуют наибольшего внимания;
- выберите оптимальные учебники и сборники с заданиями, онлайн-платформы, где имеются демоверсии и открытые банки заданий по обществознанию;
- придерживайтесь плана, учитывая необходимость отдыха и подготовки к другим предметам ОГЭ.
3. Изучите теорию по обществознанию
Теоретическая подготовка — определяющая в курсе обществознания. Сложность заключается в том, что нужно изучить теоретические основы по целому ряду наук: философии, экономике, праву, политологии, социологии, культурологии, религиоведению. Для этого необходимо освоить систему основных понятий каждой из наук. При рассмотрении сложных тем политики и права следует обращаться к первоисточникам (Конституции РФ и другим нормативным актам).
— На экзамене, например, нужно знать, что такое безработица, инфляция, политическая партия, государство, наука, искусство, семья… Вы сможете дать определение этим словам? Скорее всего, нет. Поэтому понятия надо учить. Ведь только так вы выполните задание № 1 и сможете вообще понять, о чем у вас спрашивают на экзамене.
Эксперт рекомендует при подготовке работать с карточками:
— На одной стороне карточки — понятие («Общество»), а на другой стороне — его определение («обособившаяся от природы часть материального мира, которая включает в себя формы объединения людей и способы их взаимодействия»). Сделайте наборы карточек по всем разделам обществознания, а именно: «Человек и общество», «Экономика», «Политика и право», «Социальная сфера». В Центре подготовки к экзаменам «Интеллект Проект», которым я руковожу, ребята на занятиях получают подобные карточки и, выучив раз, работают с ними каждый день дома по 5—10 минут.
4. Решайте задания по каждому разделу
Теоретическая подготовка должна дополняться практикой. Для этого нужно регулярно решать пробные задания на сайте ФИПИ. Это позволит освоить требуемые форматы ответов. Одних знаний может быть недостаточно, их следует еще правильно отформатировать, подстроив под заданный «шаблон». Задачи следует выполнять на время, чтобы создать для себя условия, максимально приближенные к экзаменационным.
5. Ведите конспекты
Правильное конспектирование позволяет выделить главное в каждой изучаемой теме. Не стоит полагаться на работу только в компьютере. Записи в конспектах делают изучаемый материал более личным. Хороший прием — самостоятельное составление схем, таблиц, взаимосвязей между понятиями. Метод визуализации позволяет использовать наглядность в обучении. Информация, записанная на карточках с помощью маркеров и расположенная на видных местах, значительно повышает эффективность запоминания.
Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по обществознанию с нуля
Для подготовки к ОГЭ по обществознанию в 2025 году существуют разнообразные ресурсы и материалы, позволяющие сдать экзамен на высокие баллы. Рассмотрим оптимальные варианты для подготовки.
Онлайн-платформы с заданиями
Это официальные сайты, где представлены задания и требования к ОГЭ по обществознанию.
- Сайт ФИПИ: здесь дается описание структуры экзамена, перечень тем, методические рекомендации по подготовке, пример заданий ОГЭ с ответами и критериями оценивания.
- «Открытый банк заданий ОГЭ»: на этом ресурсе ФИПИ собраны актуальные задания по обществознанию, но без ответов.
- «4ОГЭ»: на платформе представлены новости об экзамене, разборы заданий демоверсии, калькулятор для перевода баллов и др.
- «Решу ОГЭ»: портал предоставляет тренировочные задания по различным предметам, в том числе по обществознанию. После выполнения задач можно сразу узнать количество набранных баллов.
Онлайн-курсы
Девятиклассники могут выбрать различные онлайн-курсы для подготовки к ОГЭ по обществознанию. С их помощью материал изучается в удобном месте и в любое время. К видеолекциям можно возвращаться постоянно. Предлагается также поддержка преподавателей и индивидуальные формы обучения.
К бесплатным ресурсам относятся:
- «Умскул». «Все ОГЭ по обществознанию за 20 минут»: еженедельные онлайн-трансляции с разбором тем;
- различные образовательные платформы предлагают видеоразборы стандартных заданий.
Платные онлайн-курсы:
- TutorOnline: проводятся индивидуальные занятия с репетиторами, предоставляется доступ к записям занятий;
- Foxford: дается гарантия возврата денег, если ученик не получил на экзамене положительную оценку;
- «Годограф»: преподаватели проводят интерактивные занятия с регулярной проверкой домашних заданий;
- «Экзамер»: работа с тестовыми заданиями и предоставление индивидуальных рекомендаций;
- «Лектариум»: информативные вебинары сопровождаются материалами от преподавателей;
- «Сотка»: занятия проходят в интерактивной форме с аналитикой успеваемости.
Учебники и сборники с заданиями
Среди большого количества учебников и учебных пособий для сдачи ОГЭ по обществознанию в 2025 году можно порекомендовать следующие:
- О. Котова, Т. Лискова «ОГЭ-2025. Обществознание. 30 вариантов» (1);
- О. Кишенкова «ОГЭ-2025. Обществознание. Сборник заданий: 400 заданий с ответами» (2);
- Е. Калачева «ОГЭ-2025. Обществознание. Экзаменационный тренажер. 20 экзаменационных вариантов» (3).
Занятия с репетитором
Для большей эффективности в подготовке к ОГЭ по обществознанию можно воспользоваться помощью репетитора. В 2025 году средняя цена составляет 2000—2500 рублей за 60 минут урока. Как правило, занятия проходят в дистанционном формате. Репетиторы предлагают персонализированные программы обучения с учетом уровня знаний и потребностей учащегося. Преподавание включает в себя интерактивные методы, практические задания, тесты.
Полезные блоги
Важный ресурс — блоги, где собрана наиболее свежая информация по ОГЭ. Для успешной сдачи экзамена по обществознанию в 2025 году необходимо следить за всеми происходящими изменениями. Этому помогут следующие блоги:
- ВКонтакте: здесь предлагаются статьи, где собрана актуальная информация о подготовке и проведении экзамена по обществознанию в 2025 году. В блогах обсуждаются различные вопросы, отсутствующие в других источниках.
- MAXIMUM Blog: дается подробная информация об особенностях ОГЭ по обществознанию в 2025 году, рекомендации по подготовке к экзамену.
- «Талантум»: на этом ресурсе предлагаются курсы по подготовке, делается акцент на понимании ключевых тем обществознания. Доступны пробные тесты и ведется контроль успеваемости.
- Synergy: в блоге размещены актуальные демоверсии экзамена, КИМы, другие теоретические и практические материалы по подготовке к ОГЭ по обществознанию.
Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл
На экзамене по обществознанию ученики часто совершают следующие типичные ошибки:
- путают понятия, отвечая не на тот вопрос;
- подменяют аргументы примерами;
- нарушают логику ответа, что ведет к снижению оценки;
- невнимательно читают задания и поэтому отвечают не на все вопросы;
- плохо распределяют время, не успевая выполнить все задания в срок;
- начинают отвечать на сложные задания, а затем переходят к более простым;
- не могут справиться со своим эмоциональным состоянием и начинают паниковать.
Чтобы избежать ошибок на экзамене, наш эксперт Екатерина Грищук рекомендует внимательно читать условия задач и отвечать на все поставленные вопросы:
— Задания ОГЭ, требующие развернутого ответа, состоят не из одного вопроса. Многие теряют баллы на экзамене, не видя этого. В задании 5 (по фото) — три вопроса. В задании 6 (по финансовой грамотности) — два вопроса. А в задании 12 (по диаграмме) — 4 вопроса. Это нужно научиться видеть, внимательно читая условие. Помните, что высший балл за задание вы получите, только если ответите на все его вопросы.
Советы эксперта
Для эффективной подготовки к ОГЭ по обществознанию Екатерина Грищук советует школьникам постоянно расширять свой кругозор, слушая или читая новости:
— Обществознание — школьная дисциплина, которая включает в себя несколько наук: экономику, психологию, право, культурологию, социологию… Для сдачи экзамена нужна эрудиция во всех этих областях. Вы можете этим похвастаться? Чтобы понимать вопрос экзамена, надо не только знать понятия, но и интересоваться жизнью нашей страны, мира, следить за новостями экономики, политики, культуры. Подпишитесь на любой новостной канал в Телеграме и регулярно смотрите, слушайте или читайте новости. Мы в Центре подготовки к экзаменам «Интеллект Проект» каждую неделю перед занятием делимся с ребятами своими наблюдениями за жизнью России и мира. Делая это, вы сами не заметите, как быстро начнете разбираться в происходящих событиях.
Главное о подготовке к ОГЭ по обществознанию
Давайте подведем итог и выделим наиболее важные аспекты статьи, о которых необходимо помнить, чтобы успешно сдать ОГЭ по обществознанию в 2025 году.
1. ОГЭ по обществознанию будет проходить 26 мая и 6 июня, пересдача — 3 и 4 июля, продолжительность экзамена — 180 минут.
2. Минимальный балл для сдачи — 14, максимальный — 37.
3. Экзамен состоит из двух частей и 24 заданий, которые включают в себя: тестовые с кратким ответом, форматные с кратким ответом, задания с развернутым ответом.
4. В заданиях нужно определить понятия, найти сходство и различие между ними, заполнить пропуски в таблице, установить соответствие.
5. Тематические разделы экзамена: человек и общество, экономика, сфера политики и социального управления, сфера духовной культуры, право, социальная сфера.
6. Пошаговая инструкция подготовки к ОГЭ по обществознанию в 2025 году:
- оценка текущего уровня знаний учащегося;
- составление плана подготовки по темам;
- изучение теории обществознания;
- решение заданий по каждому разделу;
- ведение конспекта.
7. Ресурсы для подготовки к экзамену:
- онлайн-курсы;
- учебники и учебные пособия с заданиями;
- полезные блоги;
- занятия с репетитором.
8. Основные ошибки учеников на ОГЭ по обществознанию:
- нарушение логики ответа;
- подмена понятий;
- невнимательное прочтение заданий;
- подмена аргументов примерами;
- неумелое распределение времени;
- ответ сначала на сложные задания, а затем на более простые;
- невладение своим эмоциональным состоянием.
Список источников:
1. Котова О., Лискова Т. ОГЭ-2025. Обществознание. 30 вариантов. 2025.
2. Кишенкова О. ОГЭ-2025. Обществознание. Сборник заданий: 400 заданий с ответами. 2025.
3. Калачева Е. ОГЭ-2025. Обществознание. Экзаменационный тренажер. 20 экзаменационных вариантов. 2025.
4. Федеральный закон от 01.04. 2025 № 40-ФЗ «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования».
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