Слиплись в животе. 9-месячная девочка проглотила 15 магнитов

Страшная история случилась в одной московской семье. В детскую больницу № 9 имени Сперанского обратилась женщина с младенцем. Она рассказала врачам, что ее девятимесячная дочка играла со старшим ребенком. Маленькая девочка проглотила несколько магнитных шариков от конструктора, сообщили aif.

ru в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

«Нередко к нам поступают дети с инородным предметом в желудочно-кишечном тракте. В среднем за месяц бывает пять таких пациентов, за год — до 60. Такие инородные предметы, как магнитные шарики, очень опасны. Так как они могут привести к перфорации стенок кишечника. Маленькие дети часто пробуют их на вкус и проглатывают. Особенно опасны гидрогелевые шарики, которые находясь в кислой среде, увеличиваются в три-четыре раза, закупоривая кишку», — рассказал к. м. н., детский хирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением № 7 Алексей Цапкин.

Малышке срочно сделали рентген: снимок подтвердил опасения матери. Шариков оказалось больше, чем все предполагали — 15. При этом они сомкнулись кольцом, и удалить эндоскопическим путем их было невозможно.

Хирурги провели малышке лапароскопическую операцию ультразвуковым скальпелем. Так из кишечника ребенка удалили шарики. Благодаря тому, что операция была проведена своевременно, магниты не успели повредить слизистые оболочки. Через неделю малышку благополучно выписали.

Алексей Цапкин отмечает, что таких пациентов становится больше и больше. Маленькие дети часто принимают магнитные шарики за сладости и пытаются съесть. Держать в доступности такие игрушки, если у вас есть дети до трех лет, очень опасно. Проглоченные магниты могут даже разорвать желудок или кишечник.