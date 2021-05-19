ЦИФРОВЫЕ ПРАВИЛА РАСТЛЕНИЯ ДЕТЕЙ: ООН РЕШИЛА ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ ПЕДОФИЛОВ

В марте текущего года в недрах Комитета ООН по правам ребёнка родился удивительный документ – "Замечание общего порядка №25 (2021) о правах детей в связи с цифровой средой". Удивителен он тем, что фактически призывает к отмене родительского контроля над информацией, которую ребёнок получает в интернете, при этом особо оговаривается свобода распространения "материалов сексуального характера". Получается, в ООН вполне открыто сказали: ваших детей будут растлевать, им станут прививать современные "ценности", но права противостоять этому у вас нет.

Появление этого документа, как говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, вызвано тем, что права детей в цифровой среде, оказывается, недостаточно защищены.

Права детей должны распространяться на цифровой мир. Меня удивляет, что так было не всегда, что мы почему-то не вспоминали про права детей в то время, как цифровые технологии развивались и расширяли своё присутствие в нашей жизни,

– заявила британская правозащитница, режиссёр Бибан Кидрон.

Указывается, что в подготовке документа принимали участие порядка 700 детей в возрасте от 9 лет и молодых людей до 22 лет.

Консультации шли два года, в них участвовали представители 27 стран.

Уже на этом этапе можно подметить некую странность. Сколько среди респондентов было собственно детей, а сколько "молодых людей до 22 лет" – то есть взрослых индивидуумов со вполне сложившимся мировоззрением? Как вообще могла прийти в голову идея смешать эти две целевые группы?

Но самое интересное даже не в этом, а в том, от кого предлагается защищать права детей в цифровой среде. Думаете, от извращенцев или экстремистов? Нет, от родителей, которые захотят своих чад контролировать. Ну и, вероятно, от общественников, выступающих за традиционный подход к воспитанию детей и ограждение их от деструктивного контента.

Родитель, тебя не спрашивают!

Пункт 78 документа гласит:

Поставщики профилактических или консультационных услуг для детей в цифровой среде должны быть освобождены от каких-либо обязательств по получению родительского согласия от ребёнка-пользователя на доступ к этим услугам.

Непонятно, что именно подразумевается под "профилактическими" и "консультационными услугами". На практике это может быть что угодно, в том числе и консультации по "гендерной идентичности" или даже эвтаназии. Напомним, в Бельгии, например, эвтаназия детей разрешена и, более того, несколько детей уже умерщвлены.

Иными словами, документ фактически подразумевает полную автономность детей в интернете. Родительское согласие нужно лишь в тех случаях, когда предполагается передача и обработка персональных данных, на все остальные случаи распространяется принцип "недискриминации". Или, говоря по-простому, что хочу, то и ворочу. Захотело, допустим, ваше чадо стать активным членом какого-нибудь "голубого" сообщества – оно в своём праве. А вы, если это запрещаете, – нарушитель. Со всеми, как говорится, вытекающими – вплоть до изъятия ребёнка из семьи.

Думаете, это преувеличение? Ничего подобного: ряд пунктов документа посвящён сексуальному контенту.

Мечта педофила

С одной стороны, в "Замечании..." говорится, что государства обязаны защищать детей от "вредного и сомнительного контента". К таковому относятся расистские высказывания, сцены насилия, порнография, ложная информация, побуждение к противозаконной деятельности. Казалось бы, всё правильно, однако к "вредному и сомнительному контенту" отнесены ещё и гендерные стереотипы. Что наши "партнёры" под этим подразумевают, хорошо известно.

Выходит, опасным контентом будет считаться простая констатация факта, что человеческий вид имеет только два пола, а "гендерная идентичность" даётся нам от рождения? Наконец, что брак – это союз мужчины и женщины, а у ребёнка есть папа и мама? Стереотипы ведь…

Ну и, наконец, пункт 118:

Создаваемые детьми материалы сексуального характера, которыми дети владеют или которыми они делятся с согласия и только для личного использования, не подлежат уголовному преследованию.

В этом же пункте говорится о необходимости создания удобных каналов, по которым дети могут "безопасно обращаться за советом и помощью в отношении собственного контента откровенно сексуального характера".

Иначе как мечтой педофила этот пункт назвать сложно. Создание детьми "материалов сексуального характера" не только не осуждается, но и, наоборот, приветствуется. И как вы думаете, к кому дети будут обращаться "за советом и помощью" по вышеупомянутым каналам? Конечно к взрослым.

Что имеется в виду под материалами сексуального характера? Поскольку чёткого определения документ не даёт, значит, всё что угодно: переписка, фото, видео. Ну а наставники по "удобным каналам", видимо, подскажут, как сделать этот контент более привлекательным. Здесь уместно будет напомнить, что право получения детьми подобных услуг без согласия родителей закрепляется пунктом 78 обсуждаемого документа.

Даже я, видавший виды, не ожидал – вот чтобы так прямо и откровенно. Маленький шаг для маленьких людей – и огромный шаг для всего человечества по пути к раю для педофилов,

– написал в своём Telegram-канале генеральный директор аналитического центра "Семейная политика.РФ", председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.

Кстати, о наставниках. В 2018 году прогремела история о пособии по секс-просвету от ЮНЕСКО, где детям с самого невинного возраста внушается привлекательность половой распущенности, извращений и абортов. Ну и про гендерную идентичность, понятное дело, там тоже сказано. Выяснилось, что автор подобных пособий, бывший консультант Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Питер Ньюэлл, – педофил со стажем: он был осуждён за сексуальное насилие над двенадцатилетним мальчиком.

Раз так, хотелось бы узнать поподробнее, кто приложил руку к "Замечанию общего порядка №25 (2021) о правах детей в связи с цифровой средой". Не исключено, что здесь нас ждёт много новых удивительных открытий…

Лечение извращений – дискриминация?

Есть в документе и много других интересных пунктов. Например, 62:

Государства-участники должны уважать право ребёнка на свободу мысли, совести и религии в цифровой среде...

Или пункт 63:

Осуществление права ребёнка исповедовать свою религию или свои убеждения в цифровой среде может подлежать только юридическим, необходимым и соразмерным ограничениям.

А как же быть с правом родителей воспитывать детей в своей национально-культурной и религиозной традиции? Но главная беда даже не в этом. По мнению кандидата физико-математических наук, председателя Отдела религиозного образования и катехизации Рязанской митрополии протоиерея Сергия Рыбакова, когда в отношении детей говорится о свободе вероисповедания, то чаще всего речь идёт не о традиционных религиях, а о неких культах сектантского толка. И это, как считает отец Сергий, напрямую связано с пропагандой извращений, ведь все традиционные религии, несмотря на вероучительные отличия, одинаково отрицают порок.

Разумеется, документ изобилует прекрасными словами: дети имеют равное право на образование, на охрану здоровья, на многие другие важные вещи. Они не должны подвергаться любого рода дискриминации и насилию. И ведь не поспоришь – не должны!

Чтобы вникнуть в суть документа, нужно читать его очень внимательно. Потому что раскрывается она, например, в таких замечаниях (пункт 11):

Комитет призывает государства-участники принимать упреждающие меры для предотвращения дискриминации… детей из числа лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов…

Интересно, будет ли признана дискриминацией попытка лечения упомянутых выше девиаций?

Стоит отметить, что "Замечание…" – это, по сути, документ общего характера. Разумеется, не обязательный к исполнению ни для кого. Однако, как отметил Павел Парфентьев, лоббисты в разных странах пытаются выдать подобные творения за нормы международного права, требуя на этом основании внести соответствующие изменения в национальные законодательства.

Нужно провести пристальный и комплексный анализ всей той базы – деклараций, конвенций – которые мы напринимали. Например, Китай и Турция делают очень просто: они не подписывают то, что им не нравится. А если подписывают, то указывают, с какими статьями они не согласны. И дают своё толкование,

– сказала секретарь Гиппократовского форума Инна Ямбулатова, добавив, что в России с подобными толкованиями должен выступать Конституционный суд.

Действительно, обновлённая Конституция нашей страны, провозглашая приоритет национального законодательства, даёт нам правовые основания не идти на поводу у растлителей детей.

Впервые в Конституции прописано определение семьи как союза мужчины и женщины. Это важно в век разврата и полной деградации традиционной системы ценностей. Но для того, чтобы изменения в Конституции действительно заработали, требуется правоприменительная практика. Правоохранительные органы, суды, чиновники – все, кто занимается правоприменением, должны научиться читать и исполнять обновлённую Конституцию,

– написал в своём Telegram-канале основатель Царьграда Константин Малофеев.