Как воспитать ребенка добрым и заботливым

Развить в ребенке доброту – это важная задача всех родителей. Доброе и заботливое поведение появляется в раннем возрасте и развивается на протяжении всей жизни. Например, в раннем возрасте ребенок может проявлять такие признаки доброты в своем поведении:

когда кто-то рядом плачет, ребенок тоже начинает плакать в знак сочувствия;

во время игры ребенок может утешать плюшевого мишку или куклу;

ребенок делится кубиками или конструктором с другим ребенком;

ребенок обнимает и утешает младшего брата или сестру;

ребенок проявляет желание помочь пожилым соседям;

ребенок проявляет доброту по отношению к животным и выступает против жестокого отношения к ним.

Вы можете помочь ребенку проявить доброту к другим людям и испытать позитивные чувства, вызванные добрым и заботливым поведением. Подайте ребенку хороший пример.

Дети наблюдают за словами и поступками окружающих и учатся у них. Философ Альберт Швейцер говорил, что взрослые могут научить ребенка тремя способами:

во-первых, своим примером;

во-вторых, своим примером;

в-третьих, своим примером.

Даже если у вас плотный рабочий график, вы можете приучать ребенка совершать добрые поступки. Если вы помогаете пожилому соседу с покупками, передаете корм в приют для животных или принимаете участие в благотворительности, вы можете продемонстрировать ребенку свою заботу о других.

«Тетя Лена весь день была у бабушки в больнице, поэтому она очень устала. Ты можешь поиграть спокойно, чтобы она могла отдохнуть?»

Вы можете также объяснить ребенку, почему вы хотите, чтобы он вел себя хорошо. Исследования показывают, что дети с большей вероятностью выполняют пожелания взрослых, когда слышат разумные и понятные объяснения:

Чтобы показать хороший пример ребенку, вы должны поступать так, чтобы ваши слова соответствовали действиям. Например, если вы хвалите чью-то новую одежду, но смеетесь над ней за спиной у этого человека, ребенок это видит. Он усваивает, что допустимо говорить одно, а делать другое.

Если вы хвалите или благодарите ребенка за хорошее поведение – это еще один способ показать ему хороший пример. Это помогает ребенку испытывать позитивные эмоции после проявления доброты к другим людям. Укрепляя доброе поведение ребенка, вы помогаете ему понять, что его доброта важна:

«Маша, я очень рада, что ты поделилась кубиками с Сашей. Посмотри, как ему нравится играть с кубиками»;

«Рома, это отличная идея – помочь соседскому дедушке с покупками. Я уверена, ему будет очень приятно».

Дети должны знать, что родители заботятся и о них, и о других людях. Ребенок, который чувствует уважение и принятие со стороны взрослых, сам начинает проявлять заботу об окружающих и понимать важность добрых поступков.

Зарождение доброты в раннем возрасте (от рождения до 5 лет)

Укрепляйте доверие

От того, как вы ухаживаете за младенцем, зависит его развитие в будущем. Если ребенок поймет, что окружающие взрослые добры и им можно доверять, он научится доверять окружающим и самому себе. Когда вы реагируете на потребности ребенка, он чувствует себя ценным и важным. Когда младенец чувствует, что его любят и ценят родители, у него формируется доброта по отношению к другим людям.

Будьте последовательны

Если вы ставите ребенку последовательные ожидания, окружающий мир кажется ему предсказуемым. Давайте маленьким детям последовательные и понятные указания и объяснения. Если в ваших указаниях есть противоречия, ребенок запутывается и не понимает, чего от него ожидают родители. И наоборот: когда ваши объяснения последовательны, ребенок чувствует себя в безопасности, познавая мир и пробуя что-то новое. Ребенок уверен, что родители будут постоянно направлять и учить его.

Воспитывайте ребенка позитивно

Дети учатся заботиться о других, когда чувствуют заботу о себе. Если ребенок не напуган и не зол, он лучше учится. Если вы воспитываете ребенка, основываясь на любви и уважении, вы поможете ему понять важность такого поведения по отношению окружающим.

Исследования показывают, что физические наказания могут препятствовать развитию позитивных взаимоотношений между детьми и взрослыми. Если в воспитании ребенка вы опираетесь на физическую дисциплину, это ослабляет его доверие к вам.

Физические наказания не помогают детям контролировать себя или понять связь между плохим поведением и наказанием. Это приводит только к тому, что ребенок испытывает стыд и злость на родителей.

Позитивное воспитание сочетает в себе уважение и любовь к ребенку, четкие указания и понятные причинно-следственные связи. Когда маленький ребенок получает последовательные и позитивные указания, он с большей вероятностью будет вести себя доброжелательно по отношению к другим.

Налаживание взаимоотношений с окружающими (6-12 лет)

Поощряйте ребенка думать об окружающих

Вы можете помочь ребенку задуматься о нуждах окружающих и последствиях его поведения для других людей. В школьном возрасте дети уже способны смотреть на мир глазами окружающих. Когда вы поощряете ребенка делать это, вы помогаете ему задумываться о взаимоотношениях с людьми. Если ребенок плохо относится к кому-то из своих сверстников, объясните ему, почему такое поведение недопустимо и что чувствует при этом другой ребенок.

Например, исследования показывают, что регулярная работа по дому для 12-14-летнего ребенка способствует формированию у него желания добровольно помогать окружающим. Если родители ожидают от ребенка, что он будет помогать накрывать на стол, гулять с собакой или убирать в доме, он со временем становится способен помогать окружающим, даже если его не просят.

Если вы устанавливаете для ребенка домашние обязанности, вы можете хвалить его за заботу обо всех членах семьи. Скажите ребенку, как его забота важна для вас, это мотивирует его проявлять доброту и заботу по отношению к окружающим.

Развитие у ребенка доброты (от 8 до 12 лет)

Исследования показывают, что такие качества, как доброта и забота, проходят определенные стадии развития. Кроме того, у разных детей эти качества проявляются с разной интенсивностью. Например, некоторые дети чаще склонны плакать из-за смерти домашнего животного. Но при этом практически все дети признают эту ситуацию очень печальной.

Возраст Характеристика Пример 8 месяцев – 1,5 года Ребенок понимает, что его поведение может вызывать радость или грусть у других людей «Если я скорчу смешную рожицу Мише, он улыбнется или засмеется» Ребенок понимает указания родителей по поводу проявлений доброты и заботы, если их слова подкрепляются действиями. Родители говорят: «Относись с нежностью к младшему брату» и осторожно треплют его за щечку. Ребенок в дальнейшем поступает так же. 2-3 года Ребенок начинает проявлять сочувствие Ребенок может добровольно успокаивать плачущего сверстника Ребенок чаще выполняет указания родителей, особенно те, которые касаются социально ответственного поведения Ребенок более склонен ждать своей очереди, говорит «пожалуйста» и «спасибо», помогает делать уборку 4-6 лет У ребенка формируется понятие о справедливости «Его кусок торта больше, чем мой!» Ребенок начинает понимать, что эгоистичное поведение – это плохо «Если я заберу себе весь пластилин, никто больше не сможет поиграть с ним» Ребенок проявляет сочувствие в более разнообразных формах Ребенок делится игрушками со сверстниками, утешает и защищает их Ребенок заранее планирует добрые поступки «Когда эта зимняя куртка станет мне слишком мала, мы отдадим ее тому, у кого нет зимней одежды» 6-12 лет Ребенок может понимать причины чувств и поступков другого человека «Саша пришел в наш класс только в этом году. Наверное, он чувствует себя одиноко из-за того, что еще не нашел друзей» Ребенок понимает, что правильно, а то – нет, и осознает последствия плохих поступков «Обманывать во время игры – это плохо». «Если я обманываю и выигрываю – я чувствую себя виноватым» С помощью родителей ребенок может понимать последствия своего поведения для окружающих «Если я не приглашу Свету на день рождения, она может обидеться» Ребенок может проявлять доброту без поощрения и подсказок со стороны взрослых Совершив плохой поступок, ребенок может попытаться его исправить, чувствует вину, может признаться в проступке или извиниться.



Проявляйте эмпатию

Эмпатия – это способность ставить себя на место другого человека и таким образом понимать его чувства и мотивы. Практикуйте проявления эмпатии и поощряйте ребенка поступать так же. Покажите ребенку, как эмпатия помогает решить повседневные проблемы.

В последнее время в новостях часто рассказывают о стихийных бедствиях. Обсуждайте с ребенком подобные случаи. Расскажите о том, как волонтеры помогают пострадавшим. Поговорите о нуждах пострадавших от стихийных бедствий и обсудите, чем им можно помочь. Расскажите, что даже самый скромная помощь может принести большую пользу людям, которые в ней нуждаются.

Напоминайте ребенку, что он каждый день будет сталкиваться с потребностями других людей. Помогая другим, ребенок будет испытывать позитивные чувства. Например, у ребенка могут спросить дорогу. Когда он помогает другому человеку найти дорогу, он помогает справиться с чувством растерянности. Поговорите с ребенком о том, каково это – потеряться в чужом городе, и как важно помогать другим людям в такой ситуации.

Эмпатия также включает в себя заботу о животных, окружающей среде и т. д. Если вы едете с ребенком на машине, обращайте внимание ребенка на мусор, который лежит вдоль дорог. Поговорите с ребенком о том, как важно заботиться об окружающей среде. Поощряйте ребенка участвовать в волонтерских экологических акциях.

Выводы

Дети обладают врожденной способностью проявлять доброту по отношению к окружающим. Об этом свидетельствует их поведение с первых лет жизни. Однако взрослые играют важную роль в том, чтобы ребенок продолжал проявлять доброту в старшем возрасте. Если вы с поддержкой и теплотой устанавливаете ребенку разумные стандарты поведения и последовательно их применяете, вероятно, ребенок будет добрым и сострадательным в поведении.

Чтобы научить детей проявлять доброту и заботу, придерживайтесь таких рекомендаций: