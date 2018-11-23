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Пирог на яблочном соке

Пирог на яблочном соке

Ингредиенты:
Мука — 250 г
Сахар коричневый — 130 г
Масло сливочное — 120 г
Яблочный сок — 120 мл
Яйца — 2 шт.
Яблоки — 2 шт.
Миндальные лепестки — 30 г
Разрыхлитель — 10 г
Корица — по вкусу
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Приготовление:
1. Соединить муку, разрыхлитель и корицу. Просеять. Сливочное масло растопить.


2. Яйца взбить с сахаром. В яично-сахарную смесь добавить сливочное масло и мучную смесь. Хорошо перемешать. В тесто влить яблочный сок. Перемешать.
3. Яблоки почистить и натереть на крупной терке. Добавить в тесто.
4. Форму диаметром 23 см застелить пекарской бумагой. Выложить тесто и посыпать миндальными лепестками. Выпекать в заранее разогретой духовке при 180 °С 45 минут.
5. Остывший пирог украсить сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Автор: Олеся Голозио


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