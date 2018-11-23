Пирог на яблочном соке

Ингредиенты:

Мука — 250 г

Сахар коричневый — 130 г

Масло сливочное — 120 г

Яблочный сок — 120 мл

Яйца — 2 шт.

Яблоки — 2 шт.

Миндальные лепестки — 30 г

Разрыхлитель — 10 г

Корица — по вкусу

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Приготовление:

1. Соединить муку, разрыхлитель и корицу. Просеять. Сливочное масло растопить. Новости СМИ2

2. Яйца взбить с сахаром. В яично-сахарную смесь добавить сливочное масло и мучную смесь. Хорошо перемешать. В тесто влить яблочный сок. Перемешать.

3. Яблоки почистить и натереть на крупной терке. Добавить в тесто.

4. Форму диаметром 23 см застелить пекарской бумагой. Выложить тесто и посыпать миндальными лепестками. Выпекать в заранее разогретой духовке при 180 °С 45 минут.

5. Остывший пирог украсить сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор: Олеся Голозио



