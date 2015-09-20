БЮДЖЕТНОЕ БЛЮДО ИЗ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Ингредиенты
400 г фарша
Способ приготовления
- Мелко покрошить лук. Чеснок продавить прессом. Вымытые помидоры порезать так: половину мелко кубиками, половину нетолстыми кружками.
- Картофель почистить, натереть (терка крупная).
- Фарш смешать с маленькими кусочками томатов, изрезанным луком и давленным чесноком. Вмешать сырое яйцо. Добавить соль, указанные в списке продуктов специи.
- Протереть форму для запекания или жаровню подсолнечным маслом. Запеканку сформировать так, чтобы фарш был обложен натертым картофелем по бокам и покрыт им сверху.
- Красиво распределить поверху помидорные пластинки, поперчить, посыпать солью, побрызгать маслом.
- Запекать при 200 градусах 45 минут.
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