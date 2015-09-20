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БЮДЖЕТНОЕ БЛЮДО ИЗ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Картофельная запеканка с фаршем и помидорами
 
Картофельная запеканка с фаршем и помидорами

Ингредиенты

 

400 г фарша

Чеснок, 1 долька
2 луковицы
1 кг помидоров
Яйцо
750 г картофеля
ложечка молотой паприки
перец чёрный молотый
Подсолнечное масло
Базилик
Соль

 

Способ приготовления

 

  • Мелко покрошить лук. Чеснок продавить прессом. Вымытые помидоры порезать так: половину мелко кубиками, половину нетолстыми кружками.
  • Картофель почистить, натереть (терка крупная).
  • Фарш смешать с маленькими кусочками томатов, изрезанным луком и давленным чесноком. Вмешать сырое яйцо. Добавить соль, указанные в списке продуктов специи.
  • Протереть форму для запекания или жаровню подсолнечным маслом. Запеканку сформировать так, чтобы фарш был обложен натертым картофелем по бокам и покрыт им сверху.
  • Красиво распределить поверху помидорные пластинки, поперчить, посыпать солью, побрызгать маслом.
  • Запекать при 200 градусах 45 минут.
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