БЮДЖЕТНОЕ БЛЮДО ИЗ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Фарш смешать с маленькими кусочками томатов, изрезанным луком и давленным чесноком. Вмешать сырое яйцо. Добавить соль, указанные в списке продуктов специи.

Протереть форму для запекания или жаровню подсолнечным маслом. Запеканку сформировать так, чтобы фарш был обложен натертым картофелем по бокам и покрыт им сверху.