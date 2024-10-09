Как не сойти с ума в декрете

Поели, поспали, погуляли, поели, поспали, погуляли – о, обкакались! Жизнь мамы грудничка бедна на сюжеты. Журналист и дважды мама Екатерина Мазеина рассказывает, как противостоять рутине и не дать депрессии шанса.
Выходите гулять в любую погоду
Моя старшая дочь всю свою первую младенческую зиму провела на балконе.
Вроде бы одни плюсы. Но по факту сидение дома потихоньку вгоняло меня в депрессию, и к концу зимы я была выжата как лимон. Воздух и солнце нужны не только малышу, но и его маме. Со второй дочерью я поумнела: ребенок отлично спал на балконе, но на улицу мы выходили ежедневно. Это и смена обстановки, и свежий воздух, и физкультура. Не говоря уже о пользе для младенца.
Лучше чередовать маршруты, чтобы пейзажи вокруг не приедались. Даже если вы не выходите за пределы микрорайона, выбирайте разные дороги до парка, площадки или магазина. Есть возможность – поезжайте на выходные в дом отдыха. Радикальная смена обстановки раскрасит серые будни материнства.
Учитесь новому
После активной бездетной жизни тяжело привыкнуть к новому ритму. Кажется, весь мир куда-то бежит, а вы одна стоите на месте или даже немного откатываетесь назад. К этому поначалу сложно привыкнуть. И осознание, что сейчас вы занимаетесь самым важным на свете делом, не помогает безболезненно принять ситуацию.
Какая-то осмысленная деятельность, не связанная напрямую с ребенком, сделает ритм вашей декретной жизни более динамичным. Это может быть учеба, тем более сейчас есть даже бесплатные или весьма бюджетные варианты удаленного обучения.
Занятия, естественно, будут отжирать ресурсы, которых и так мало, но дадут в итоге гораздо больше – ощущение, что вы не выпали из жизни, а просто затаились перед прыжком.
Занимайтесь спортом
Нет ничего лучше для бодрости духа мамы, чем правильное питание и спорт. Как только врач разрешит, приступайте к занятиям. Можно и дома – на коврике, но лучше выходить в люди: бегать в парке, плавать в бассейне, качаться в зале. Помимо подтянутого тела и хорошего настроения у вас появится отличный регулярный повод куда-то ходить по своим, а не по ребенкиным делам, и это добавит жизни в ваши будни с малышом. Главное, найти правильную няньку на подмену, чтобы душа не болела за кроху.
Заведите друзей
Кажется, что старые бездетные друзья забыли номер вашего телефона. Им не интересно обсуждать особенности прикорма, технические характеристики колясок и бесконечно любоваться вашим сладким пупсиком. И их можно понять.
Для интровертов и тех, кто сам никогда не подойдет к живому незнакомому человеку, есть социальные сети с группами по интересам. Поищите по ключевым словам, и вы их обязательно найдете. В группе можно спросить совета, рассказать свою историю или просто общаться на детские или околодетские темы в довольно приятной компании и не выходя из дома.
Устраивайте себе передышку
Даже очень ресурсный человек, занимающийся любимым делом, в какой-то момент выгорает и ничего больше не хочет. Что уж говорить о маме, которая и с ребенком сидит, и обеды готовит, и квартиру убирает. Особенно если в этой роли она недавно и пока не привыкла к нагрузкам. Жизнь мамы похожа на бег в колесе. Мелкие бытовые дела сменяют друг друга – вроде ничего сложного, но вечером кажется, что весь день вагоны разгружала. А утром – все по новой.
Для передышки от быта – в момент энергетической ямы – устраивайте себе праздники непослушания для мам: не мойте посуду, не протирайте полы, забейте на глажку. Когда силы восстановятся, вы все сделаете в два раза быстрее.
Важно не забывать про гигиенический минимум: ребенок должен быть сыт и сух, а все остальное не так принципиально. Мама – тоже человек, и она имеет право взять выходной и пропустить один круг в своем беличьем колесе.
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