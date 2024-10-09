Как не сойти с ума в декрете

Нет ничего лучше для бодрости духа мамы, чем правильное питание и спорт. Как только врач разрешит, приступайте к занятиям. Можно и дома – на коврике, но лучше выходить в люди: бегать в парке, плавать в бассейне, качаться в зале. Помимо подтянутого тела и хорошего настроения у вас появится отличный регулярный повод куда-то ходить по своим, а не по ребенкиным делам, и это добавит жизни в ваши будни с малышом. Главное, найти правильную няньку на подмену, чтобы душа не болела за кроху.