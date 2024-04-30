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Яичное мороженое по ГОСТу

Пробовала готовить мороженое по разным рецептам, а это по ГОСТу оказалось самым вкусным. Какао можно заменить на вареную сгущенку, получите мороженое крем-брюле или подавать мороженое с кусочками фруктов. Единственный минус этого сливочного мороженого на мой взгляд - это его калорийность.

Ингредиенты

Сливки (33%) - 500 мл.

Яйцо куриное - 5 шт.

Молоко коровье - 150 мл.

Сахар-песок - 250 г

Какао-порошок - 3 ст.л.

  • 222 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления домашнего мороженого по ГОСТ нам понадобятся следующие продукты (см. фото)

Ингредиенты для мороженого по госту
Фото 1

Нагреваем молоко с сахаром до теплого состояния. Добавляем в молоко яичные желтки и хорошо размешиваем при помощи венчика.

Молоко с сахаром и яйцами
Фото 2

Возвращаем молоко на огонь, делаем огонь минимальным, и все время помешивая доводим смесь до кипения. Смесь должна стать немного гуще.  

кипятим молоко
Фото 3

Даем молочной смеси полностью остыть, затем протираем через сито, чтобы не было комочков.

Молочная смесь
Фото 4

Взбиваем половину сливок с половиной молочной смеси в пышную массу, выливаем в контейнер. Вторую половину молочной смеси взбиваем в пышную массу с оставшимися сливками и какао. Шоколадное мороженое тоже выливаем в контейнер для заморозки.

Взбиваем сливки с молочной смесью
Фото 5

Контейнеры с мороженым ставим в морозильную камеру.

Смесь для мороженого в контейнере
Фото 6

Через час мороженое достаем и тщательно перемешиваем венчиком. По истечении еще одного часа, снова перемешиваем. Затем мороженое оставляем в морозильной камере до полного застывания.

Два вида мороженого
Фото 7

Перед подачей достаем мороженое из морозильника за 5-10 минут, чтобы оно слегка оттаяло, так легче делать из него шарики.

Готовое мороженое по гост, фото
Фото 8

Яичное мороженое, приготовленное по ГОСТу можно подавать. Приятного аппетита!

Рецепт мороженого по госту
Фото 9
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