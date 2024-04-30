Яичное мороженое по ГОСТу

Для приготовления домашнего мороженого по ГОСТ нам понадобятся следующие продукты (см. фото)

Фото 1

Нагреваем молоко с сахаром до теплого состояния. Добавляем в молоко яичные желтки и хорошо размешиваем при помощи венчика.

Фото 2

Возвращаем молоко на огонь, делаем огонь минимальным, и все время помешивая доводим смесь до кипения. Смесь должна стать немного гуще.

Фото 3

Даем молочной смеси полностью остыть, затем протираем через сито, чтобы не было комочков.

Фото 4

Взбиваем половину сливок с половиной молочной смеси в пышную массу, выливаем в контейнер. Вторую половину молочной смеси взбиваем в пышную массу с оставшимися сливками и какао. Шоколадное мороженое тоже выливаем в контейнер для заморозки.

Фото 5

Контейнеры с мороженым ставим в морозильную камеру.

Фото 6

Через час мороженое достаем и тщательно перемешиваем венчиком. По истечении еще одного часа, снова перемешиваем. Затем мороженое оставляем в морозильной камере до полного застывания.

Фото 7

Перед подачей достаем мороженое из морозильника за 5-10 минут, чтобы оно слегка оттаяло, так легче делать из него шарики.

Фото 8

Яичное мороженое, приготовленное по ГОСТу можно подавать. Приятного аппетита!