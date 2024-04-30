Яичное мороженое по ГОСТу

Ингредиенты
Сливки (33%) - 500 мл.
Яйцо куриное - 5 шт.
Молоко коровье - 150 мл.
Сахар-песок - 250 г
Какао-порошок - 3 ст.л.
- 222 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления домашнего мороженого по ГОСТ нам понадобятся следующие продукты (см. фото)
Нагреваем молоко с сахаром до теплого состояния. Добавляем в молоко яичные желтки и хорошо размешиваем при помощи венчика.
Возвращаем молоко на огонь, делаем огонь минимальным, и все время помешивая доводим смесь до кипения. Смесь должна стать немного гуще.
Даем молочной смеси полностью остыть, затем протираем через сито, чтобы не было комочков.
Взбиваем половину сливок с половиной молочной смеси в пышную массу, выливаем в контейнер. Вторую половину молочной смеси взбиваем в пышную массу с оставшимися сливками и какао. Шоколадное мороженое тоже выливаем в контейнер для заморозки.
Контейнеры с мороженым ставим в морозильную камеру.
Через час мороженое достаем и тщательно перемешиваем венчиком. По истечении еще одного часа, снова перемешиваем. Затем мороженое оставляем в морозильной камере до полного застывания.
Перед подачей достаем мороженое из морозильника за 5-10 минут, чтобы оно слегка оттаяло, так легче делать из него шарики.
Яичное мороженое, приготовленное по ГОСТу можно подавать. Приятного аппетита!
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