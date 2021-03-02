15+ детей, которые заткнут за пояс любого стендапера

«Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст», — считал Виктор Гюго, и мы с ним абсолютно согласны. Их живой ум, наивная непосредственность, умение смотреть на мир совсем под другим углом вызывают у нас, взрослых, острое желание вернуться в детство. Ведь только тогда деревья были большими, а трава сочного зеленого цвета.
Мы в AdMe.ru обожаем собирать афоризмы от ребят и надеемся, что вы пополните нашу коллекцию. А в бонусе вас ждут истории, которые докажут, что и некоторые взрослые умеют отжигать.
-
Разговор с 6-летней дочкой:
— Пап, найди мне мои тапочки, пожалуйста!
— Хм, но я не знаю, где они.
— Поэтому это и называется «искать»! © Solo1986 / Pikabu
- В магазине разговаривают мама с дочкой лет 5.
— Мам, купи колбасы!
— Пусть папа покупает, мама берет только полезную еду.
— А папа — вкусную! © Limona7 / Pikabu
-
Одна мама гуляла с маленьким сыном в парке. И вдруг навстречу им идет женщина, ведущая за руки 2 близнецов. Мальчик, увидев их, притих, очень внимательно рассматривал, а потом спросил маму: «А где мой такой?» © Panzermeyer / Pikabu
-
В детстве был страх проснуться ночью. О том, что Земля вертится, я знала, а о том, что есть гравитация, еще нет.Поэтому я боялась удариться о потолок. Спустя время рассказала о своем детском страхе брату. Думала, что смеяться будет, но нет! Он сказал, что мой страх — фигня по сравнению с его — он боялся снегопада. Так получилось, что брат не видел, как идет снег. Выходил на улицу, а снег уже лежал плотным слоем. Потому брат думал, что снег спускается на землю целыми пластами и, как тетрис, укладывается. Переживал за целостность головы. © «Подслушано» / Ideer
- Сидим сегодня всей семьей обедаем. Старший сын спрашивает:
— Мам, правда, что у каждого ребенка должен быть отец?
— Правда.
— Тогда почему в нашей семье 3 ребенка, а папа только один? © 581rus / Pikabu
- Когда мне было лет 7–8, я готовила папе подарок на 23 Февраля. Нарисовала папу в военной форме и решила написать несколько строк из какого-нибудь военного стихотворения. Папе подарок понравился. Я была рада и долго не понимала, почему родители ржут и показывают мой рисунок со стихом гостям. Кажется, слова «Вперед стремись, о воин, и смерть спокойно встреть...» были там немного не к месту. © «Подслушано» / Ideer
- Когда был совсем маленьким, отец возил меня в садик на «пирожке» (такой «Москвич» с кузовом). В машине всегда играли The Beatles — папа заядлым битломаном был. А я был уверен, что «битлы» сидят у нас в кузове, поют и играют. Я очень гордился, что именно нам, в нашей машине играет такая хорошая группа. © «Подслушано» / Ideer
- Однажды, когда я была маленькой и глупой, меня первый раз отправили в магазин. Дали 20 рублей и велели купить бутылку газировки (которая стоила 10 рублей). Вернувшись домой с 1 бутылкой, я была встречена улыбающимся папой, мол, что-то вкусненькое себе прикупила? Пришлось сделать вид, что да, ведь на самом деле оставшиеся деньги я выкинула, потому что решила, что все так делают, когда остаются лишние. © «Подслушано» / Ideer
- В магазине стоит мужик с бодрым пятилеткой (приблизительно). Дитя, как детям положено, разносит магазин. «Наша мама ушла», — говорит отец. Ноль эмоций. «Мама ушла, потому что ты плохо себя ведешь». Никакой реакции. «Наша мама ушла, потому что ты никого не слушаешься. Ушла, потерялась и никогда не вернется». Ребенок, осмыслив наконец сказанное: «Урааааааа!» © Bash.im
- Сыну года 3 было. Спрашивает: «А орел называется так потому, что он летит и орет?» © Оксана Козакова / Facebook
- Покупали машину. Сын (блондин с голубыми глазами): «Только не белую. Я и так принца во всех спектаклях играю, а если еще и машина белая, то сколько сердец девочек мне придется разбить отказом». Наш принц на синем коне. © Anna Spashka / AdMe
- Мои двое 6-летних детей нарисовали марионетку, но забыли, как она называется, поэтому придумали ей свое название — аниматрешка. © Крис / AdMe
- Сын летом разбил коленки и плачет, глядя на ранки: «Мама, надо надеть станы». Надеваем штаны — и действительно плакать перестает. Не видно — не больно. © мальвина / AdMe
-
Моя подруга решила спеть 3-летней дочке колыбельную песню. Ребенок выслушал и говорит: «Все, мама, ты уже спела? Можно я теперь посплю?» © Елена Кущак / Facebook
-
Мне было лет 5. Уже тонкостей не помню, но, видимо, поиграла я, как в том стихотворении — «приходил ко мне Сережка, поиграли мы немножко». Папа, придя домой на обеденный перерыв, сказал, чтобы я все это безобразие убрала и к его приходу — цитирую — «тут все блестело». И ушел обратно на работу (в детстве родители меня частенько оставляли дома одну). Я собрала игрушки, потом веником подмела, как могла (пылесос был тяжеловат), после чего взяла в кладовке новогодний дождик и красиво разложила его по всем ковровым дорожкам — ну блестит же. © Ирина Васильева / Facebook
- Прошу откусить шоколадку у дочи. Отвечает: «Мам, ты хочешь шоколадку или хочешь быть худой?» © Эльгиза Бекенова / Facebook
- В детстве, когда мама сравнивала меня с моими подругами / одноклассницами, я в ответ сравнивала ее с их мамами. Больше она так не делала. © «Подслушано» / Ideer
- Моя дочь (6 лет), которая носит очки, играла с соседом (9 лет) в карты. Играла и очень жульничала: раздавала себе одни козыри и т. п. Один раз он это заметил и кричит: «Ах ты, гадина, ты мухлюешь!» А она, сняв очки и захлопав глазами: «Почему же гадина? Смотри, какая я миленькая без очков. Давай дальше играть». © Julia Kantaria / Facebook
-
Однажды наш папа принес несколько огромных пакетов из магазина, а сын (4 года) страсть как любит их разбирать. И вот слышу из кухни: «Стельки! О, еще стельки!» Думаю, то за стельки? Их в списке не было. Захожу, а сын мне протягивает гигиенические прокладки, 2 пачки! Стельки, блин... © Эльвира Сатышева / Facebook
Бонус: иногда и родители могут выдать такое...
- После целого дня молчания воодушевленно пересказываю мужу разговор с детьми: «А ты знаешь, что выдра, когда ныряет, прижимает свои маленькие ушки, прямо как клапаны?» Муж печально: «Жаль, что я так не могу». © Bash.im
-
Сижу читаю газету. Слышимость по стояку всегда была хорошая, но тут мы с соседями скооперировались и дружненько его (стояк) поменяли, а дырка еще не заделана осталась. Раздается снизу:
— Пап, а можно я еще и стены в ванной помою?
— Ой... Я, если честно, сам ОЧЕНЬ хотел их помыть...
— Ну пожалуйста!
— Эх, ну хорошо. Только вот мочалка и вот средство, мыть можно только этим.
— Спасибо, папа!
Этот театр... Я игру главного актера в лице папы вряд ли смогу забыть — такая драма, столько горя в голосе, как же сильно он хотел помыть стены в ванной! Но чего не сделаешь ради ребенка... © FireCerberus / Pikabu
Свежие комментарии