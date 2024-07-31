Как рождение ребенка отражается на теле женщины

Ученые уже не один год выясняют, как влияет беременность и период после нее на мозг женщины.

За последние годы было проведено несколько исследований, давших самые разные результаты. Так, группа ученых из Американской психологической ассоциации обнаружила, что вскоре после родов объем серого вещества у женщины увеличивается, и связала это с тем, что появление нового человека заставляет ее многому учиться, узнавать много нового и тренировать навыки, которые раньше ей не требовались.