Постоянные издевательства со стороны одноклассников для русского школьника стали привычным делом.

11-летний мальчик Даниэль Тувье постоянно терпит нападки со стороны своих одноклассников, которые в свою очередь после просмотра видеоматериалов о России проявляют к нему агрессию.

В других семьях после того, как ребенок встречается с родителями, у него спрашивают: “какую отметку сегодня получил (а)”? Однако в семье Тувье первое, что спрашивают у несовершеннолетнего Даниэля: «Ну что, сегодня не обижали?». Отметим, что Даниэль является участником 6 класса школы города Шеневайде. 11-летний мальчишка вынужден терпеть нападки немецких одноклассников не из-за девчонок или футбола, а из-за России.

Мальчик признался, что его часто называют «тупой русский» или «говняный русский». “Меня пинали. Меня держали два мальчика, а ещё один пытался на меня пописать”, — рассказал Даниэль.

У Даниэля присутствует мужская сдержанность. Хотя он умеет за себя постоять, но не хочет заниматься рукоприкладством. Отец мальчика говорит, что ссоры в подростковом возрасте закаляют характер. Однако то, что происходит с его сыном, выходит за грань допустимого. Отец семейства говорит, что для решения этой проблемы встречались с родителями детей и даже жаловались директору. Но всё бесполезно. Как оказалось причина плохого отношения немецких детей по отношению к их однокласснику с российскими корнями достаточно просто объясняется.

— Я говорю: «Ой, а откуда у тебя такая информация про Россию, русских и Путина?» Она мне отвечает: от канала ProSieben, — пояснил Денис, отец Даниэля.

Отметим, что в конце весны 2016 года телеканал ProSieben показал материал, в котором журналист Дом творчества в Замоскворечье называет «клубом будущих бойцов». Он смеется над процессом приготовления к 9 Мая. Также в своем репортаже журналист говорит, что в России детей чуть ли не с пеленок приучают к войне.

Журналисты вместе с семьей Тувье отправились в школу, где учиться Даниэль, чтобы выяснить у директора, почему учителя закрывают глаза на этот беспредел. Но директор школы Фрау Хохман не захотела разговаривать по этому поводу. Были также попытки связаться с бургомистром Урштромталем, но безрезультатно.

Отец семейства Тувье говорит, что готов на всё, лишь бы его дети росли в нормальной обстановке. Он даже готов переехать обратно в Россию и заново получить гражданство.

Специально для Правда-ТВ.