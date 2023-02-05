Идеальные сырники

Ингредиенты:

Творог (ТОЛЬКО! 5%) - 600 г.

яйцо небольшое - 1 шт

соль - щепотка, она усилит сладость

сахар - 100-150 г (опционально), сырники люблю сладкими и исключительно по утрам.

мука - 2 ст.л.

Приготовление:

1. Все смешать, перетирать через сито творог не обязательно, итак - божественно. Мокрыми руками скатать шарики.

2. У меня всегда получается 13 штук. Обваливаем в муке. Стряхиваем (чудное слово)лишнюю.

3. На раскаленную сковороду - на средний огонь.

4. Как только с одной стороны получится красивый румяный цвет - перевернуть, накрыть крышкой и оставить доходить до такого же цвета только под крышкой на медленном огне.

5. Вот, под крышкой они у нас опухли. Со сковороды - на тарелку с бумажным полотенцем.