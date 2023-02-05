Идеальные сырники

Ингредиенты:
Творог (ТОЛЬКО! 5%) - 600 г.
яйцо небольшое - 1 шт
соль - щепотка, она усилит сладость
сахар - 100-150 г (опционально), сырники люблю сладкими и исключительно по утрам.
мука - 2 ст.л.
Приготовление:
1. Все смешать, перетирать через сито творог не обязательно, итак - божественно. Мокрыми руками скатать шарики.
2. У меня всегда получается 13 штук. Обваливаем в муке. Стряхиваем (чудное слово)лишнюю.
3. На раскаленную сковороду - на средний огонь.
4. Как только с одной стороны получится красивый румяный цвет - перевернуть, накрыть крышкой и оставить доходить до такого же цвета только под крышкой на медленном огне.
5. Вот, под крышкой они у нас опухли. Со сковороды - на тарелку с бумажным полотенцем.
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