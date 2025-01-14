Как обезопасить дом для вашего малыша

Как только в доме появляется маленький ребенок, необходимо сразу же обратить внимание на обстановку и максимально обезопасить окружающее пространство. Это касается как вашего жилья, так и домов дедушек и бабушек, где ребенок будет проводить немало времени.

Если вы оставляете ребенка с бабушкой или дедушкой лишь время от времени, не стоит ради безопасности ребенка делать полную перестановку в их доме. Просто позаботьтесь о том, чтобы у них всегда были необходимые вещи (их можно заблаговременно сложить в сумку и оставить у родителей до подходящего случая).

Предлагаем ознакомиться со списком наиболее полезных приспособлений, которые сделают ваш дом, а также дома родственников безопасными для малыша:

Накладки для дверных ручек. Чтобы ребенок не смог разбить хрупкие предметы в доме, нужно закрывать двери в комнаты, в которых они находятся, даже если вы с малышом приехали в гости совсем ненадолго. Предупредите родителей о том, чтобы они закрывали двери во все комнаты, куда ребенку вход запрещен. Но если он уже может сам открывать двери, используйте пластиковые накладки на дверные ручки. Так все хрупкие вещи останутся в безопасности. Такие накладки должны быть и в вашем доме. Особенно на дверях кухни, ванной комнаты, туалета – везде, куда закрыт доступ малышу без вашего контроля.

Чтобы ребенок не смог разбить хрупкие предметы в доме, нужно закрывать двери в комнаты, в которых они находятся, даже если вы с малышом приехали в гости совсем ненадолго. Предупредите родителей о том, чтобы они закрывали двери во все комнаты, куда ребенку вход запрещен. Но если он уже может сам открывать двери, используйте пластиковые накладки на дверные ручки. Так все хрупкие вещи останутся в безопасности. Такие накладки должны быть и в вашем доме. Особенно на дверях кухни, ванной комнаты, туалета – везде, куда закрыт доступ малышу без вашего контроля. Колпачки для электрических розеток. Всех маленьких детей привлекают электрические розетки: они находятся на уровне глаз ребенка и в пределах его досягаемости. Чтобы обеспечить безопасность крохи, всегда имейте под рукой достаточное количество колпачков для розеток. Используйте такие колпачки, которые ребенок не сможет вытянуть, но, если нужно, легко смогут вытянуть ваши родители.

Всех маленьких детей привлекают электрические розетки: они находятся на уровне глаз ребенка и в пределах его досягаемости. Чтобы обеспечить безопасность крохи, всегда имейте под рукой достаточное количество колпачков для розеток. Используйте такие колпачки, которые ребенок не сможет вытянуть, но, если нужно, легко смогут вытянуть ваши родители. Замки для шкафчиков. Не беспокойтесь о том, что ребенок разбросает всё, что находится в шкафчиках – вряд ли он причинит много вреда. Но если речь идет о медикаментах, бытовой химии или других токсичных жидкостях, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не смог их достать. Используйте простые замки, которые легко установить. Хорошо подойдут, например, замки на защелках. Шкафчики можно закрывать, когда ребенок в комнате, а в остальное время держать открытыми.

Не беспокойтесь о том, что ребенок разбросает всё, что находится в шкафчиках – вряд ли он причинит много вреда. Но если речь идет о медикаментах, бытовой химии или других токсичных жидкостях, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не смог их достать. Используйте простые замки, которые легко установить. Хорошо подойдут, например, замки на защелках. Шкафчики можно закрывать, когда ребенок в комнате, а в остальное время держать открытыми. Защитные барьеры. Если бабушка и дедушка живут в двухэтажном частном доме, вам понадобится защитный барьер, чтобы преградить ребенку путь к лестнице. Выбирайте раздвижные модели, чтобы их можно было прочно укрепить в проеме, и проверьте, чтобы барьер был достаточно широким.

Если бабушка и дедушка живут в двухэтажном частном доме, вам понадобится защитный барьер, чтобы преградить ребенку путь к лестнице. Выбирайте раздвижные модели, чтобы их можно было прочно укрепить в проеме, и проверьте, чтобы барьер был достаточно широким. Съемные бамперы для края стола. Самоклеющиеся резиновые бамперы для края стола обеспечивают ребенку безопасность. Но ваши родители вряд ли захотят, чтобы они были прикреплены постоянно. Поэтому лучше использовать съемные модели, которые легко снимаются и не оставляют грязных липких следов по краям стола.

Оставляя ребенка у своих родителей и других родственников, осмотрите дом на предмет того, что может представлять для него опасность. Спрячьте все провода за мебелью, заправьте края скатерти так, чтобы ребенок не смог ее стянуть со стола. Если ребенок остается ночевать в доме бабушек и дедушек, позаботьтесь о том, чтобы его кроватка стояла на таком расстоянии от штор и занавесок, чтобы малыш не мог до них дотянуться.