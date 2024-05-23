За что мамы себя винят (зря): хит-парад ситуаций

Место любимой и любящей мамы в сердце ребенка никто занять не может. Если вы работаете, уделяйте ребенку столько свободного времени, сколько есть, при этом отдавайтесь ему всецело. Посылайте сигналы о его ценности и значимости, проявляйте искренний интерес к делам ребенка, смотрите ему в глаза, присутствуйте «здесь и сейчас»: «Какой/какая ты сегодня? Как прошел твой день? Что было для тебя важно?» Тогда у вас не будет ощущения, что вы что-то упускаете, и все будет хорошо. Если вы пытаетесь все успеть и не успеваете, это нормально.