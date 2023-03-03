Не давайте детям в долг. 18 советов экономиста о воспитании детей

В истории немало примеров, когда блудный сын или дочь разоряет семью либо, наоборот, возносит на новый уровень благосостояния. Какой вариант случится в конкретной семье, во многом зависит от воспитания.

Многих великих и богатых людей «сделали» их родители. Например, у Илона Маска это его мама Мэй, которая инвестировала в его первый успешный проект. Будущих глав Nike, Microsoft и YouTube тоже вырастили такими мамы и папы.

Как правильно воспитывать детей, в том числе в финансовом отношении, чтобы семья становилась крепче, богаче? Читайте 18 советов от известного экономиста, профессора Института мировой экономики и международных отношений РАН Якова Миркина, которые он изложил в популярной книге «Правила бессмысленного финансового поведения».

«Сегодня 3 ребенка — подвиг и денежное бремя. 5-6 детей — признак или бедности, или глубокой веры, или крупных состояний, — пишет Миркин. — Как сделать, чтобы дети — пусть даже лет за тридцать — семью приподнимали?»

Его правила не столь сложны.

1. Не перекармливать. Но и не пережимать. Не передавливать. Не связывать избыточным контролем. Дитя должно быть в движении, в свободе. Но родителям стоит хотя бы знать, где оно и с кем.

2. Любить. Просто, отчаянно и выражать любовь теплом, не уставать говорить об этом. Всеми знаками.

3. Дети должны уметь выживать. Выбрасывать их из гнезда, чтобы могли летать. Отпускать, рискуя, но управляя риском. На новую почву пересаживать как можно раньше. Как растение — быстрее приживется.

4. Дать всё для старта выше. Все возможные умения. С ума сойти от их образования. Но прежде — языки, книги, математика (сложность и образность мышления), сила — неважно, духа или тела, а лучше того и другого. Совершенство форм — по возможности. Дать там, где всё — лучше. Дать приватно, если сможешь. . Все возможные умения. С ума сойти от их образования. Но прежде — языки, книги, математика (сложность и образность мышления), сила — неважно, духа или тела, а лучше того и другого. Совершенство форм — по возможности. Дать там, где всё — лучше. Дать приватно, если сможешь.

5. Никогда не терять связи. Если вы на расстоянии, быть на проводе хотя бы несколько раз в день. Вести связанную, параллельную жизнь, пусть на расстоянии пары тысяч километров. Или даже больше. За четверть века полно историй детей потерянных, куда-то отосланных — и оторвавшихся.

6. Культивировать независимость, самодостаточность, способность генерировать идеи, принять ответственность на себя. Способность учиться. Культивировать способность быть личностью. Это гораздо важнее специальных знаний, потому что в этом случае они обязательно появятся — по талантам. Но связь не потеряется.

7. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Быть женщиной. Быть мужчиной. С высоко поднятой головой. Интуитивно мы все знаем, что это такое, хотя все наши ощущения сейчас размываются, как лед.

8. Дружить с ними. Легко сказать, сделать — почти нельзя. Те, кто старше, — всегда орудия подавления. Но дружить, пытаться убежать только с вертикалей. Сойти с биологии: верх — и дети где-то там внизу.

9. Им, а не вашим ожиданиям, — приоритет. Их желания, кем и с кем, где быть, — вперед. Если сделано всё, что выше, они интуитивно не нанесут вреда. У них — автоматические ограничители.

10. Молчать, когда тянет — целеполагать. Слушать. Меньше их спрашивать. Показывать, что вы тоже человек. Смиряться, если нужно. Но неустанно демонстрировать собственную ценность: своей жизнью, своим подъемом, своими приключениями, своей карьерой (пусть она никогда не прервется) — всей атмосферой живого бытия, лучше праздничного, в котором хочется быть.

11. Быть глубоко в профессии. Пусть будут вами горды. Быть на опережении. Пусть понимают вашу ценность. Не связывать свою дорогу только с детским. Иметь свой путь. Ценить свободу от детей. Ценить себя без связи с детским.

12. Никогда не давать им в долг, хотя бы лет до 25-27. Ни в коем случае. Давать безвозмездно. Образование — не в долг. Первый их бизнес, ваш вклад — не в долг. Помощь в жилье, что можете, — не в долг. Никаких долговых отношений с ребенком. Ни единой мысли у него, что он должен что-то и когда-то отдавать.

13. Формировать чувство целостности семьи. Ее единства. Ее продолжения в цепи поколений. Ценности тех, кто ушел. Их уникальности. Их неповторимости — и повторения во всех нас. Вы сами должны быть в этом уверены. Тогда передастся.

14. Говорить вслух. Обсуждать всё на свете. Как всё устроено. Не скрывать, когда вы против. Пытаться сделать так, чтобы дети не поддавались обработке. Любой пропаганде, откуда бы она ни шла. Потому что, когда мы говорим о пропаганде, мы можем иметь в виду не только государство, но и любого, кто обрабатывает нас. Образованные дети, обладающие в полной мере самоуважением, дети, которых любят, с критическим мышлением, будут в сто раз устойчивее к любым внешним воздействиям, которые, как мы хорошо знаем, приводят к несчастьям в семье.

15. Убить «ящик». Убить всё то, что учит способности разрушать другого человека не как защите от него и не тогда, когда мы вынуждены это делать.

16. Любовь и мужество — как высшая ценность, жалость — как то, без чего жить нельзя. Демонстрировать. Быть проектным, четким, видеть будущее, предлагать системность как способ мышления, движение как способ жизни, творчество во всём — как самое желанное, не склонять головы — как ценность. Гибкость — как способ понять других. Не поддаваться толпе. Плыть самому.

17. Учить ценности времени. Любовь к деньгам, имуществу как к способу свободы и выражения себя. Как к способу быть конкурентным. Бросать вызов. Строить дом — но самому. Продолжить семью — из поколения в поколение, наращивая ее ресурсы.

18. Отчаянно бояться за детей — не только инстинктивно, но прививая чувство рисков и управления своими рисками. Никогда не считать, что «именно со мной этого произойти не может».