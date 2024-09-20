Шишку не игнорируйте! Врач-онколог – о причинах рака у детей

Говорят, каждый человек рано или поздно доживает до своего рака, и статистика тому доказательство. Но почему в таком случае тяжёлая болезнь настигает невинных детей?

И можно ли жить, преодолев его, долго и счастливо?

Об этом nn.aif.ru рассказал заведующий онкологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы Максим Проничев, главный внештатный детский онколог министерства здравоохранения Нижегородской области.

ДОСЬЕ Максим Проничев. Родился в 1988 году в Городце Нижегородской области. В 2012 году окончил Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) по специальности «Педиатрия», в 2014-м – ординатуру ПИМУ по специальности «Детская хирургия». В 2022 году проходил обучение по специальности «детская онкология» на базе «Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина». С марта 2023 года – заведующий онкологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы.

Опухоли «молодеют»

Злата Медушевская, nn.aif.ru: – Максим Андреевич, почему дети болеют раком? У современной медицины есть ответ на этот сложный вопрос?

Максим Проничев: – На самом деле есть много теорий возникновения злокачественных опухолей и у детей, и у взрослых. Самая популярная – различные генетические мутации на клеточном уровне. Есть версии, что некоторые новообразования могут провоцировать различные травмы, но эти объяснения научно подтверждены мало.

Конечно, на развитие злокачественных опухолей влияет образ жизни человека. Например, неправильное питание провоцирует язвы желудка, которые у взрослых людей можно рассматривать как предраковое состояние.

– Но дети-то, как правило, не имеют вредных привычек!

– Около 10 лет я проработал в отделении гнойной хирургии и могу сказать: часто причиной болей в животе у детей были не врождённые патологии, а приобретённые – гастриты, язвы. Самому маленькому ребёнку, которому я оперировал язву желудка с перфорацией и кровотечением, было всего два года! Мама предпочитала сбивать температуру малышу при помощи длительного приёма популярного жаропонижающего и противовоспалительного средства. Но это сильное лекарство разрушило слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки.

Возвращаясь к причинам возникновения злокачественных опухолей: это может быть и наследственность, но это единичные случаи.

И, конечно, дети наши не становятся здоровее от порой удручающего состояния экологии, от малоподвижного образа жизни.

– Какими видами рака сегодня чаще всего болеют дети?

– На первое место я бы поставил опухоли центральной нервной системы (ЦНС) – они поражают головной и спинной мозг. В Нижегородской области у детей нередко встречаются злокачественные опухоли почек, мочевого пузыря, а также нейробластомы, саркомы. Маленьких пациентов лечат и от лейкозов, лимфом.

Встречаются редкие виды опухолей у детей. В прошлом году в наше отделение поступила девочка с раком толстой кишки, хотя такой вид новообразования – удел взрослых. Из этого можно сделать вывод, что опухоли, к большому сожалению, «молодеют».

Если говорить о возрастных «предпочтениях» опухолей, костную ткань они чаще затрагивают накануне или во время полового созревания. Опухоли ЦНС обычно проявляются в совсем юном возрасте, опухоли почек – чаще всего вообще врождённое заболевание.

Неслучайный обморок

– Что должно заставить родителей обратиться с ребёнком к врачу-онкологу?

– В первую очередь, наличие новообразования. Проще говоря, у ребёнка вдруг где-то появилась шишка, которая растёт. Она, кстати, долгое время может не болеть.

У детей тоже есть родинки, за состоянием которых надо следить, особенно, если ребёнок родинку травмировал.

Не игнорируйте беспричинные головные боли у вашего ребёнка, обмороки, ни с чем не связанное временное нарушение сознания, шаткость походки. В этом случае сначала можно обратиться к неврологу. Но в случае с опухолями головного мозга такие клинические проявления говорят о том, что болезнь уже находится не на ранней стадии…

Раз в год любой ребёнок должен проходить медосмотр в детском саду или школе. Пропустили осмотр – идите в поликлинику, пусть там его проведут.

– Каков сегодня прогноз лечения рака у детей?

– Медицина не стоит на месте. Как пример – саркома, или рак костей. Около 70% маленьких пациентов с таким диагнозом удаётся спасти. Это общемировая статистика.

Онкологи во всём мире придерживаются общих протоколов лечения, которые основываются на передовых научных открытиях. В Нижегородской области детям доступно большинство видов лечения злокачественных новообразований. Если по разным причинам мы на месте ребёнку помочь не можем, отправляем его на лечение в федеральные медицинские центры.

Но опухоли коварны. Бывает, мы знаем, как лечить новообразование, но рак не сдаётся, идёт рецидив за рецидивом.

– Почему же до сих пор существуют благотворительные сборы для маленьких пациентов, в том числе на лечение за границей?

– Детей, впрочем, как и взрослых, от рака лечат за счёт средств системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Лечение длительное и дорогое. Не всегда система ОМС может покрыть эти расходы. В таких случаях врачам на помощь приходят благотворительные фонды – например, собирают средства на приобретение лекарств.

Что касается сбора денег на лечение за рубежом, повторюсь, мы лечим детей по мировым протоколам, наши методы мало чем отличаются от зарубежных. Если нельзя вылечить маленького пациента в России, невелика вероятность того, что это удастся сделать в другой стране даже за очень большие деньги.

Крайне редко, но бывают ситуации, что определённый метод лечения в нашей стране недоступен. Я считаю, тогда надо делать всё возможное, чтобы человек, большой или маленький, получил возможность лечиться.

Волосы ещё лучше отрастут

– Лечение рака агрессивное. Многие считают, что после него люди остаются инвалидами. А ребёнок только жить начал…

– Если организм воспринял лечение хорошо, если нет рецидивов, то многие дети и не вспоминают о том, что когда-то тяжело болели. Их жизнь мало чем отличается от жизни сверстников: учатся, занимаются спортом, танцуют. Потом создают семьи, рожают детей. У некоторых бывших пациентов нашего отделения уже внуки есть.

Когда опухоль поражает весь орган и мы его удаляем, то инвалидизации не избежать, но детский организм крепкий. Удалили одну почку – вторая чаще всего полностью берёт на себя функции удалённого органа. При саркомах врачи научились вырезать часть поражённой костной ткани, сохраняя конечность. Недавно в Нижегородской области мы впервые провели такую операцию 15-летней пациентке. На подходе – вторая операция.

Бывает, что опухоли возвращаются. Если опухоль «злая» и не поддаётся терапии, есть риск, что она вернётся. Бывший онкобольной до конца жизни должен раз в год проходить полное медицинское обследование. Впрочем, это не помешало бы делать любому человеку.

– Наверное, к маленьким пациентам нужен особый подход, как и к их родителям, тоже находящимся в глубочайшем стрессе?

– Конечно, девочки расстраиваются из-за волос, выпавших от лучевой и химиотерапии. Но мы их убеждаем, что это временно – ещё красивее отрастут, а отсутствие волос – просто своеобразный парикмахерский эксперимент.

Главное – все наши врачи стараются донести до пациентов и их родителей: лечиться надо, и всё будет хорошо. Вместе мы сделаем всё возможное, чтобы победить болезнь.