Нет солёным огурцам. Список продуктов, которые нельзя давать детям

Не раз всем нам приходилось слышать фразу: «Мы то, что мы едим». И если взрослый человек может анализировать своё пищевое поведение и контролировать его, то детям остаётся только рассчитывать на родителей и на то, насколько правильны их пищевые привычки.

Главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Сергеева рассказала, как разнообразить детское меню и чем категорически нельзя кормить ребёнка.

Всё под контролем

«С самого детства мы должны научить ребёнка выбирать те продукты питания, которые действительно полезны для здоровья. Ведь если у детей выработаны правильные пищевые привычки, то они нормально развиваются как физически, так и психически. И всё что требуется – это грамотно организовать их меню. А для этого нужно соблюдать всего три правила: разнообразие, регулярность и восполнение энергетических затрат», – считает Ирина Владимировна.

Итак, разнообразить еже­дневный приём пищи можно сезонными фруктами и овощами, полезны будут рыба и мясо, приготовленные на пару либо запечённые. Каждый день в меню ребёнка должны быть молоко и молочные продукты, зерновые продукты – хлеб, каши, хлопья.

При этом главное – соблюдать контроль. Ведь недоедание и переедание могут не только плохо отразиться на деятельности желудочно-кишечного тракта, но и привести к нарушению обмена веществ, увеличению массы тела и даже довести до ожирения или привести к истощению.

Проходим мимо

Контроль питания не может обойтись без запретов. И, как правило, в чёрный список попадают самые любимые блюда. Врачи рекомендуют отказаться от кондитерских изделий с кремом, содержащих растительный белок. Нет пользы и в глазированных творожных сырках, а также в сгущёнке с растительными жирами в составе.

Полностью придётся отказаться и от жареной пищи, особенно приготовленной во фритюре. Не принесёт пользы перекус чипсами и сухариками. Различные маринады и соленья, а также соусы, горчица, майонез, кетчуп тоже будут во вред.

Под запрет попадают и субпродукты, кроме печени, языка, сердца; кровяная, ливерная, сырокопчёная колбаса. Нужно сказать нет кофе и газированным напиткам, ядрам абрикосовой косточки, арахису, сахарной вате, карамели.

«Обязательно в меню должны присутствовать первые блюда. Рекомендую родителям не экономить время на приготовлении супов и не использовать магазинные заготовки – блюда быстрого приготовления на основе пищевых концентратов», – советует Ирина Сергеева.

Также в магазине проходим мимо полок с «Дошираком» и кашами-пятиминутками.

Освобождаем холодильник

Главное правило — питание должно восполнять ежедневные затраты энергии. Если у ребёнка есть лишний вес, то необходимо ограничить количество сладостей и высококалорийных десертов. Чтобы не дразнить и не провоцировать его на срыв, из холодильника нужно убрать вредную еду.

«Можно поставить на стол вазу с фруктами, тарелку с хлебцами из цельных злаков. Фрукты детям можно есть без каких-либо ограничений, ими практически невозможно объесться, и они очень полезны. А при недостатке какого-либо минерального вещества или витамина ребёнок сам попросит нужное ему яблоко или даже листовую зелень», – говорит врач.

Соблюдение режима питания – основное условие для усвоения организмом пищевых веществ. Так, дошколятам необходимо принимать пищу 4–5 раз в день, через каждые 3 часа, в одно и то же время. Диетологи советуют разделить рацион следующим образом: завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%.

В школьном возрасте целесообразно четырёхразовое питание, через каждые 4 часа, с равномерным распределением суточного рациона: завтрак – 25%, второй завтрак – 20%, обед – 35%, ужин – 20%.

«При этом нужно постараться отучить ребёнка от перекусов и приучить есть только за столом. Если сразу не получилось, то предложите для перекуса какой-нибудь фрукт, сухое печенье, сок – то есть еду, которая поможет заглушить голод, но не испортит аппетит. А вот бутерброды, пицца и шоколадные батончики на обед – прямая дорога к гастриту», – говорит Ирина Владимировна.