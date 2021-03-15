Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

Детям предлагается совершить «прыжок» в Царство эмоций. Поможет это сделать волшебный волчок со стрелочкой. Приводя его в движение по очереди, ребята будут погружаться в ту или иную ситуацию, изображенную на сюжетной картинке. Ребята должны будут обозначить свои эмоции словами и сложить из частей соответствующий смайлик. Когда путь через Царство эмоций будет пройден, все игроки получат заслуженные ими награды.

Игровая механика