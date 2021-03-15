Сквозной проект
«Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством
геймифицированной модели «Pro-эмоции»
МБУ Школа № 23 структурное подразделение Д/с «Жар – птица» г.Тольятти
Авторы: Африкантова Т.С., Ерофеева Т.В., Сипкина Л.В., Шагарова А.В.
Форма описания игрового модуля МОУ
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Название игры
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«Эмоциональный джампинг»
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Описание сюжета
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Детям предлагается совершить «прыжок» в Царство эмоций. Поможет это сделать волшебный волчок со стрелочкой. Приводя его в движение по очереди, ребята будут погружаться в ту или иную ситуацию, изображенную на сюжетной картинке. Ребята должны будут обозначить свои эмоции словами и сложить из частей соответствующий смайлик. Когда путь через Царство эмоций будет пройден, все игроки получат заслуженные ими награды.
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Игровая механика
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· В игре участвует 6-8 человек.
· Игрок, совершающий первый ход, определяется с помощью жребия. Далее очередность определяется по часовой стрелке.
· Игроки крутят волчок, чтобы выбрать ту или иную картинку. Картинки расположены по кругу лицевой стороной вниз.
· После выбора картинки (ситуации) игрок рассказывает, что он чувствует в данной ситуации. Затем берет картонный круг определенного цвета, соответствующего той или иной эмоции, выкладывает на нем подходящие глазки и ротик.
· Затрудняющемуся игроку может помочь товарищ.
· За правильный ответ, помощь другу, активность, веселье и задор дети получают награды.
· В конце игры подсчитывается количество наград у каждого игрока.
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Игровые элементы (награды, атрибуты)
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· Очки.
· Награды (картонные круги с изображением поднятого вверх большого пальца руки: красный цвет – за сообразительность, зеленый – помощь другу, желтый – за активность, оранжевый – за умение развеселить товарищей).
· Сюжетные картинки, вызывающие разные эмоции у детей.
· Волчок со стрелочкой.
· Картонные фишки для жребия (определение первого хода).
· Картонные круги разных цветов: красный (злость), желтый (радость), зеленый (страх), голубой (удивление), синий (горе), оранжевый (интерес), белый (вина), фиолетовый (отвращение).
· Плоскостные изображения глаз и ротиков, соответствующих разным эмоциям.
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Внедрение в образовательный процесс (в какие виды занятий с детьми включена игра)
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Игра используется как итоговое мероприятие в тематической неделе «В царстве эмоций».
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