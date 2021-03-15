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Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

 

Сквозной проект

«Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством

геймифицированной модели «Pro-эмоции»

МБУ Школа № 23 структурное подразделение Д/с «Жар – птица» г.Тольятти

Авторы: Африкантова Т.С., Ерофеева Т.В., Сипкина Л.В., Шагарова А.В.

Форма описания игрового модуля МОУ

 

Название игры

«Эмоциональный джампинг»

Описание сюжета

Детям предлагается совершить «прыжок» в Царство эмоций. Поможет это сделать волшебный волчок со стрелочкой. Приводя его в движение по очереди, ребята будут погружаться в ту или иную ситуацию, изображенную на сюжетной картинке. Ребята должны будут обозначить свои эмоции словами и сложить из частей соответствующий смайлик. Когда путь через Царство эмоций будет пройден, все игроки получат заслуженные ими награды.

Игровая механика

·         В игре участвует 6-8 человек.

·         Игрок, совершающий первый ход, определяется с помощью жребия. Далее очередность определяется по часовой стрелке.

·         Игроки крутят волчок, чтобы выбрать ту или иную картинку. Картинки расположены по кругу лицевой стороной вниз.

·         После выбора картинки (ситуации) игрок рассказывает, что он чувствует в данной ситуации. Затем берет картонный круг определенного цвета, соответствующего той или иной эмоции, выкладывает на нем подходящие глазки и ротик.

·         Затрудняющемуся игроку может помочь товарищ.

·         За правильный ответ, помощь другу, активность, веселье и задор дети получают награды.

·         В конце игры подсчитывается количество наград у каждого игрока.

Игровые элементы (награды, атрибуты)

·         Очки.

·         Награды (картонные круги с изображением поднятого вверх большого пальца руки: красный цвет – за сообразительность, зеленый – помощь другу, желтый – за активность, оранжевый – за умение развеселить товарищей).

·          Сюжетные картинки, вызывающие разные эмоции у детей.

·          Волчок со стрелочкой.

·          Картонные фишки для жребия (определение первого хода).

·          Картонные круги разных цветов: красный (злость), желтый (радость), зеленый (страх), голубой (удивление), синий (горе), оранжевый (интерес), белый (вина), фиолетовый (отвращение).

·          Плоскостные изображения глаз и ротиков, соответствующих разным эмоциям.

Внедрение в образовательный процесс (в какие виды занятий с детьми включена  игра)

Игра используется как итоговое мероприятие в тематической неделе «В царстве эмоций».

Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

 

Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

Сквозной проект «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся посредством геймифицированной модели «Pro-эмоции»

 

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