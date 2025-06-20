Чем занять ребенка в самолете?

Комфортнее всего путешествовать с ребенком, сидя на первых местах боковых рядов салона.
Малыши до 2-х лет
Это самые «сложные» пассажиры. Такие дети очень чувствительны к перепадам давления, а поскольку пожаловаться на дискомфорт они не могут, то сразу же пускаются в плач. И если грудничка легко успокоить маминым молоком, то с малышом, который уже отказался от этой привычки, справиться сложнее. От родителей потребуется немало терпения и изобретательности. Тут хороши все средства: играть, щекотать, потряхивать, петь песенки. Полезное и увлекательное развлечение – пальчиковые игры.
Малышу, который только-только начал изучать мир, интересно все на свете: и шторки на иллюминаторах, и замок на ремне безопасности, и откидной столик. Нехитрая игра с этими предметами (например, простое щелканье крышкой замка на ремне безопасности) могут привести ребенка в полный восторг. А карман впереди стоящего кресла просто создан для того, чтобы из него «случайно» появлялись волшебные вещи: например, мамин цветной платок, папин галстук или носок.
Можно заранее приготовить и «шкатулку с секретом» – банку или коробку с прорезью в крышке и пакет с мелкими детальками (кофейными зернами, гайками, крышками от пластиковых бутылок). Предложите ребенку перекладывать мелочевку из пакетика в банку и 15 минут спокойствия вам гарантированы.
Дети 2-3 лет
Если перелет предстоит ребенку впервые, расскажите ему об этой перспективе заранее, представив ее как волшебное путешествие, а стюардесс – как сказочных фей. Возьмите с собой новые книжки, раскраски, блокноты с наклейками, альбом и карандаши (в некоторых авиакомпаниях все это входит в набор, который бесплатно выдают маленьким пассажирам).
Детей этого возраста уже можно отвлечь аудиокнигой или планшетом с играми и мультфильмами. Если вы хотите, чтобы ребенок просил планшет и после поездки, заранее оговорите, что это развлечение только для самолета или что его выдает стюардесса – можно даже попросить ее подыграть вам. Можно поступить непедагогично и в качестве доказательства наклеить на планшет наклейку с изображением самолета или переложить в новую обложку, а затем вернуть в прежний вид со словами: «Вот видишь, тот планшет остался в самолете, а на этом никаких игр и мультиков нет».
Отличная, дешевая и, что немаловажно в дороге, невесомая забава для детей – пленка с пузырьками-пупырышками, которой оборачивают технику при продаже. Покажите ребенку, как лопаются пузырьки, и он с удовольствием подключится к этому занятию.
Ребенок 4-5 лет
Чем старше становится ребенок, тем больше игр ему можно предложить: от любимых машинок до игры в упрощенный вариант «Мафии». Так, пятилетка с удовольствием попробует себя в роли фотографа: вручите ему камеру и предложите сделать фоторепортаж о начале вашего путешествия.
Планируя «самолетные» развлечения, обратите внимание и на специальные дорожные игры, например, на магнитные паззлы на подставках или на самоклеящиеся мозаики-аппликации. Они выпускаются в компактных коробочках и часто имеют магнитные детали, которые не растеряются в салоне (в отличие от традиционных паззлов или конструкторов).Новости
Дошкольники и школьники
Несколько часов полета можно провести с большой пользой, устроив урок «практической географии». Заранее купите книгу или посмотрите в интернете информацию о том месте, куда вы направляетесь. Обсудите с ребенком не только пункт назначения, но и места, над которыми вы пролетаете. А еще перелет – отличный повод для всевозможных словесных игр вроде популярных когда-то «городов». Кстати, вместо топонимов можно поиграть в названия фильмов, животных или растений.
Поиграйте с ребенком «в разведчика». Пусть он станет секретным агентом и вместе с вами станет изучать, как устроен салон самолета и что в нем находится. А чтобы вас не разоблачили, нельзя громко кричать и безобразничать.
Родители всегда переживают о перспективах полета с ребенком, но чаще всего все обходится без лишней нервотрепки – значительную часть перелета дети просто спят. К тому же есть еще обед, сок, чай, прогулка по салону... А занять свое чадо на оставшееся время – не такая уж сложная задача, достаточно лишь иметь в запасе несколько вариантов развлечений и искреннюю готовность повеселиться. В конце концов, перелет – отличная возможность наконец наиграться с малышом в те игры, на которые дома всегда не хватает времени.
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