Чем занять ребенка в самолете?

Даже такая банальная вещь, как скотч, может на время занять внимание вашего чада: надо только оторвать большой кусок и приклеить на подлокотник кресла.

Маленький ребенок может бесконечное количество раз отлеплять и вновь приклеивать кусок липкой ленты.