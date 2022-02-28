Чем родители-французы отличаются от русских: принципы воспитания детей

Взгляды на воспитание детей разнятся и у разных родителей, и у разных народов. Один кутает своего малыша, чтобы не замерз, а другой специально одевает легко и открывает окна настежь, чтобы закалялся. Один старается во всем помочь своему чаду и фактически проживает с ним его жизнь, а не свою, а другой пытается максимально отстраниться, чтобы ребенок научился самостоятельности. Что лучше, каждый выбирает для себя.

Фото: Nathan Fievet/flickr.com

Причем родители воспитывают своих детей, даже не воспитывая их. Своим поведением, отношением к жизненным ситуациям, реакцией на проблемы и невзгоды и так далее. Ребенок «считывает» и усваивает, что важно для родителя, а что нет, что можно делать, а что непозволительно. Причем воспринимает он это не только с «молоком» матери, но и через общество, в котором он учится, гуляет, играет и вообще живет. Сегодня мы расскажем, как относятся к процессу воспитания французские родители.

Плюсы

Французские женщины обычно не хотят становиться матерями-наседками, а потому рано отдают детей в сад (до полугода), быстро приходят в форму и выходят на работу. У этой медали есть и другая сторона, но о ней позже. Француженки всегда следят за своим внешним видом, а потому не позволят себе прийти с ребенком на детскую площадку в потрепанных спортивных штанах.

Они, как правило, не лазают за своими сыновьями по деревьям, а просто сидят, ухоженные, на скамейке, пока их дети самостоятельно кувыркаются на брусьях. В этом они отличаются от мам России и США, которые чересчур заботливы и упредительны, следят за каждым шагом своего малыша, чтобы тот, не дай Бог, не разбил коленку. Фото: Random__Alex/flickr.com

Большие модницы француженки так же стильно одевают и своих детей. При этом покупать одежду «на вырост» и «на всякий случай, авось пригодится» не принято. Берут исключительно то, что нужно. Разборчивы французы и в игрушках. Как правило, они не скупают все игрушки с полок магазинов, желая доставить удовольствие своему чаду. Французы знают, что ребенок теряется, имея большой выбор.

Фото: European Parliament/flickr.com

Французы не нервозны, к вопросам воспитания относятся спокойно и не испытывают чувство вины, что они что-то недодали, упустили или сделали не так. Психологи советуют родителям быть уверенными, спокойными и счастливыми, тогда и дети вырастут такими же. В отличие от многих российских родителей французские следуют этим советам, а потому не пытаются двухлетних малышей записать сразу в несколько секций и кружков. Интересно, что на законодательном уровне во Франции запрещено производство мультфильмов для детей до трех лет.

Фото: Dave Catchpole/flickr.com

Заслуга французских матерей в том, что их дети едят дома как в ресторане. Красивая подача блюда, сервировка стола — все это играет важную роль не только в создании приятной атмосферы за обедом, но и воспитывает в детях чувство прекрасного. Кроме того, во французских семьях не принято есть наспех, обед является важным цементирующим звеном в семье. Если в будни кто-то может быть занят, то по крайней мере в выходной вся семья точно соберется за столом и будет вести неспешные беседы: взрослые — за бокалом вина, а дети — с полезной едой, никак не со снеками и фастфудом.

Минусы

Француженки не меняют своих привычек с появлением детей. Здорово, когда молодая мама уже через три месяца после родов в отличной форме и продолжает заниматься любимым видом спорта. Однако французские мамы могут спокойно позволить себе выпить бокал вина и выкурить сигарету, невзирая на беременность и кормление грудью. Своим молоком они кормят малышей недолго, месяцев до трех, и редко носят на руках. Чтобы не быть связанной постоянными кормлениями, переводят детей на смесь и возвращаются на работу.

Если грудничок кричит, французские родители не подбегают сразу, а выжидают, пока он «накричится». Если зашелся в истерике ребенок постарше, его запирают в туалете или кладовке. Такие взгляды схожи с советскими. Молодым мамам и сегодня бабушки из лучших побуждений советуют не держать чадо долго на руках и оставлять плачущим одного в кроватке, чтобы не стал «ручным» и не привык добиваться внимания взрослых плачем. Спорный момент, возможно, кто-то бы посчитал это плюсом.

Фото: Stéphanie Vaudry/flickr.com

Во французских семьях строгая иерархия и жесткая дисциплина. Дети должны слушаться родителей беспрекословно; если они не подчиняются, их пытаются запугать, чтобы в итоге добиться подчинения. Главное для французских родителей — успеваемость детей в школе. Ежедневно кого-то из детей унижают, когда зачитывают прилюдно список двоечников. С принципами гуманной педагогики это никак не согласуется, но у каждого свое мнение.