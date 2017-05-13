Дети говорят: как пережить развод родителей

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Мои родители развелись, когда мне было около года. Отца я ни разу с тех пор не видела, и, судя по всему, уже никогда не увижу. Не хочу никого осуждать, но чем старше я становлюсь, тем больше возникает вопросов, которые хотелось бы задать обоим родителям. Поговорить по душам с матерью я не могу, так как она категорически отказывается обсуждать эту тему, а с отцом я ни разу не встречалась. Поэтому иногда я сама пытаюсь найти ответ на мучающий меня вопрос: что такого произошло между моими родителями много лет назад, что я до сих пор лишена возможности общаться с родным отцом?

Пытаясь победить призраки прошлого, я решила обратиться к психологу, который в качестве одного из заданий порекомендовал мне пару раз посетить его занятия с детьми, родители которых недавно пережили развод. Слушая такие взрослые рассуждения ребят, оказавшихся в ситуации, когда отец и мать не могут разобраться в своих отношениях и пытаются манипулировать друг другом с помощью общих детей, мне стало страшно. Я собрала наиболее поразившие меня высказывания, чтобы показать, какую боль своим поведением мы порой приносим любимым людям.

Я очень хочу большую и крепкую семью. Много детей. Всех детей от одной жены. Я всегда буду их всех любить, и никогда не брошу. Вот мой отец бросил маму, когда мне было три года, и я никогда ему этого не прощу. Мне стыдно за него, и ужасно жалко маму. Она не хочет строить новые отношения, решила всю жизнь посвятить мне. Поэтому мы будем жить все вместе – моя будущая жена, дети и мама – и у меня хватит любви на всех, и я никогда не позволю, чтобы они страдали из-за меня. Андрей, 10 лет

Я не хочу выходить замуж. Что могут дать женщине мужчины? Деньги? Детей? И то, и другое можно иметь без женитьбы. Вот мама была замужем за папой – а что толку? Он и ее предал, и меня. Ушел от нас ради другой женщины. Лучше просто встречаться с мужчинами, получать от них подарки и бросать их, когда они начинают вести себя недостойно. Ксюша, 9 лет

Я ненавижу их обоих. Мой отец – неудачник, не сумел удержать мать, не занимался моим воспитанием, плевал на нашу семью. А мать постоянно ищет богатых мужчин. Ей до меня тоже нет дела. Вот будет мне 18 лет – уйду из дома. Не хочу с ней жить. Матвей, 12 лет

Я думаю, что родители развелись из-за меня. Если бы я лучше себя вела, они меньше бы ссорились. Когда я вырасту и выйду замуж, то детей рожать не буду. Катя, 6 лет

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Моя мать изменила отцу, влюбилась в коллегу по работе и ушла из дома со мной. Но ничего, скоро я вырасту и смогу сам решать с кем мне жить. Я уйду жить к отцу, тем более, что мать уже ждет ребенка от своего нового мужа, и на меня в этой новой семье скоро будет всем наплевать. Федор, 10 лет

Я хочу поскорее стать взрослым. Отец не помогает деньгами, мама работает на двух работах. Мужчина так себя вести не должен. Вот я вырасту, стану хорошо зарабатывать, и мама наконец-то сможет больше времени проводить с нами. Даниил, 7 лет

Я ненавижу свою внешность. Мама часто говорит мне, что я очень похожа на отца, а он бросил нас, когда я была маленькой. Иногда я прямо чувствую ненависть, которая исходит от мамы, когда я напоминаю ей отца. Поэтому, как только мне исполнится 18 лет, я сделаю себе пластику носа и подбородка, чтобы у меня началась другая жизнь. Аня, 13 лет

Когда родители разводятся, они, наверное, до конца не понимают, что своим поступком причиняют огромную боль детям, разрушают устоявшийся детский мир с такими знакомыми правилами и ролями. Понятно, что разводы случаются сплошь и рядом, и пытаться поддерживать видимость брака, если отношения уже исчерпали себя, – не вариант. Но дети имеют право на спокойное и здоровое детство. Не стоит ломать перед ними комедию, изображая любовь, которой давно нет, но и вовлекать их во все сложности семейной жизни просто нечестно, так как их хрупкая психика не способна с этим справиться. Что же нужно постараться сделать, чтобы развод прошел для всех членов семьи максимально безболезненно? Вот что порекомендовал психолог мамам тех детей, которые рассказали о своих переживаниях на занятиях.

Держите себя в руках

Никогда и ни при каких обстоятельствах не переносите на ребенка тот негатив, который вы испытываете к бывшему мужу. Вы не обязаны питать к нему теплых чувств, вы даже вправе его ненавидеть, но при этом ваши чувства к нему как к отцу ребенка должны быть либо сдержанно нейтральными, либо добрыми, иначе ребенок будет чувствовать исходящий от вас негатив и не сможет нормально общаться с отцом.

Меньше рассказывайте ребенку о своих чувствах

Не стоит делиться с ребенком своими личными переживаниями или пытаться сделать из него друга/подругу, так как он к этому еще психологически не готов. Если ребенок сам спрашивает вас о причине развода, постарайтесь быть честными, но при этом избегать лишних ненужных подробностей. Вполне подойдет такое объяснение: «Мы с твоим папой очень любили друг друга, с нетерпением ждали твоего рождения и не можем представить своей жизни без тебя. Но так получилось, что у нас совершенно разные характеры, и нам трудно жить вместе. Мы часто не справлялись со своими эмоциями, ссорились, обижались, а это неправильно. Лучше жить отдельно, но дружно. К тому же, со временем любовь ушла (да, так тоже бывает!), и теперь мы просто очень хорошие друзья».

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Рассказывайте об отце больше хорошего

Если бы вы только знали, скольким детям матери постоянно рассказывают о том, какие их отцы «подлецы», «предатели» и «мерзавцы»! Даже если это действительно правда, кому от этого легче? Такого рода разговоры не несут в себе ничего позитивного и созидательного. Напротив, малыши обрастают совершенно ненужными комплексами: девочки начинают настороженно относиться к мужчинам, а мальчики могут стать неудачниками и подкаблучниками. Чтобы быть счастливым, ребенок должен жить с ощущением, что у него самые замечательные родители. Понятно, что отец не может быть святым, и что у него, как у любого нормального человека, полно недостатков. Тем не менее, говоря о нем только нелицеприятные вещи, вы, во-первых, ставите под сомнение сделанный когда-то выбор, а во-вторых, прививаете ребенку ненужные комплексы, так как он, без сомнения, похож на обоих родителей, а, следовательно, унаследовал многие черты своего отца.

Поощряйте общение ребенка с отцом

Многим женщинам кажется, что бывший муж может научить ребенка плохому, разбаловать его или рассказать те вещи, о которых хотелось бы умолчать. Скорее всего, так и будет. Но это жизнь, и это нормально. Зато отец может дать ребенку то, что никогда не сможет дать мать: научить мальчика быть мужчиной, а девочке дать возможность почувствовать крепкое мужское плечо и заботу.

© Lori.ru

Не ищите замены отцу ребенка

Родной отец всегда останется самым главным мужчиной в жизни ребенка, даже если вы с ним давно в разводе, а отчим вполне может стать для ребенка лучшим другом, особенно если он живет вместе с вами, и ребенок зовет его папой. Наивно думать, что чужого ребенка можно любить так же сильно, как своего, и не надо ни от кого этого требовать. Достаточно, если все понимают, что мамин новый муж – очень важный для ребенка человек, который его искренне любит, изо всех сил для него старается и готов поддержать его в любую секунду.

Примите сложившуюся ситуацию

Постарайтесь позитивно смотреть на жизнь, всегда искать компромиссы и не бояться поступиться своими взрослыми «хотелками» для спокойного, комфортного и такого нужного общения ребенка с обоими родителями. Это не так уж сложно. Вспомните, как вы любили друг друга в самом начале отношений, с каким трепетом ждали рождения вашего общего малыша, как долго выбирали ему имя, а потом искали в его младенческих чертах свои черты и черты своих родителей. Простите друг друга и не осуждайте ни в чем. Развод – это не конец жизни. При правильных взаимоотношениях между разведенными супругами ребенок вполне может чувствовать себя счастливым, любимым и считать, что у него полноценная семья. Главное, дать своему ребенку уверенность в том, что его родители – замечательные люди, которые любят его несмотря ни на что, и будут любить всю жизнь, и что они всегда останутся для него мамой и папой, даже если перестанут быть мужем и женой.