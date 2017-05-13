Дети говорят: как пережить развод родителей

Развод родителей – это тяжелое испытание для всей семьи. Иногда бывает и так, что обмен взаимными упреками и обсуждение нанесенных обид настолько занимает маму и папу, что на чувства ребенка уже никто не обращает внимания. Автор этого материала побывала на занятии психолога с детьми, недавно пережившими развод родителей.
Мои родители развелись, когда мне было около года. Отца я ни разу с тех пор не видела, и, судя по всему, уже никогда не увижу. Не хочу никого осуждать, но чем старше я становлюсь, тем больше возникает вопросов, которые хотелось бы задать обоим родителям. Поговорить по душам с матерью я не могу, так как она категорически отказывается обсуждать эту тему, а с отцом я ни разу не встречалась. Поэтому иногда я сама пытаюсь найти ответ на мучающий меня вопрос: что такого произошло между моими родителями много лет назад, что я до сих пор лишена возможности общаться с родным отцом?
Пытаясь победить призраки прошлого, я решила обратиться к психологу, который в качестве одного из заданий порекомендовал мне пару раз посетить его занятия с детьми, родители которых недавно пережили развод. Слушая такие взрослые рассуждения ребят, оказавшихся в ситуации, когда отец и мать не могут разобраться в своих отношениях и пытаются манипулировать друг другом с помощью общих детей, мне стало страшно. Я собрала наиболее поразившие меня высказывания, чтобы показать, какую боль своим поведением мы порой приносим любимым людям.
Когда родители разводятся, они, наверное, до конца не понимают, что своим поступком причиняют огромную боль детям, разрушают устоявшийся детский мир с такими знакомыми правилами и ролями. Понятно, что разводы случаются сплошь и рядом, и пытаться поддерживать видимость брака, если отношения уже исчерпали себя, – не вариант. Но дети имеют право на спокойное и здоровое детство. Не стоит ломать перед ними комедию, изображая любовь, которой давно нет, но и вовлекать их во все сложности семейной жизни просто нечестно, так как их хрупкая психика не способна с этим справиться. Что же нужно постараться сделать, чтобы развод прошел для всех членов семьи максимально безболезненно? Вот что порекомендовал психолог мамам тех детей, которые рассказали о своих переживаниях на занятиях.
Держите себя в руках
Никогда и ни при каких обстоятельствах не переносите на ребенка тот негатив, который вы испытываете к бывшему мужу. Вы не обязаны питать к нему теплых чувств, вы даже вправе его ненавидеть, но при этом ваши чувства к нему как к отцу ребенка должны быть либо сдержанно нейтральными, либо добрыми, иначе ребенок будет чувствовать исходящий от вас негатив и не сможет нормально общаться с отцом.
Меньше рассказывайте ребенку о своих чувствах
Не стоит делиться с ребенком своими личными переживаниями или пытаться сделать из него друга/подругу, так как он к этому еще психологически не готов. Если ребенок сам спрашивает вас о причине развода, постарайтесь быть честными, но при этом избегать лишних ненужных подробностей. Вполне подойдет такое объяснение: «Мы с твоим папой очень любили друг друга, с нетерпением ждали твоего рождения и не можем представить своей жизни без тебя. Но так получилось, что у нас совершенно разные характеры, и нам трудно жить вместе. Мы часто не справлялись со своими эмоциями, ссорились, обижались, а это неправильно. Лучше жить отдельно, но дружно. К тому же, со временем любовь ушла (да, так тоже бывает!), и теперь мы просто очень хорошие друзья».
Рассказывайте об отце больше хорошего
Если бы вы только знали, скольким детям матери постоянно рассказывают о том, какие их отцы «подлецы», «предатели» и «мерзавцы»! Даже если это действительно правда, кому от этого легче? Такого рода разговоры не несут в себе ничего позитивного и созидательного. Напротив, малыши обрастают совершенно ненужными комплексами: девочки начинают настороженно относиться к мужчинам, а мальчики могут стать неудачниками и подкаблучниками. Чтобы быть счастливым, ребенок должен жить с ощущением, что у него самые замечательные родители. Понятно, что отец не может быть святым, и что у него, как у любого нормального человека, полно недостатков. Тем не менее, говоря о нем только нелицеприятные вещи, вы, во-первых, ставите под сомнение сделанный когда-то выбор, а во-вторых, прививаете ребенку ненужные комплексы, так как он, без сомнения, похож на обоих родителей, а, следовательно, унаследовал многие черты своего отца.
Поощряйте общение ребенка с отцом
Многим женщинам кажется, что бывший муж может научить ребенка плохому, разбаловать его или рассказать те вещи, о которых хотелось бы умолчать. Скорее всего, так и будет. Но это жизнь, и это нормально. Зато отец может дать ребенку то, что никогда не сможет дать мать: научить мальчика быть мужчиной, а девочке дать возможность почувствовать крепкое мужское плечо и заботу.
Не ищите замены отцу ребенка
Родной отец всегда останется самым главным мужчиной в жизни ребенка, даже если вы с ним давно в разводе, а отчим вполне может стать для ребенка лучшим другом, особенно если он живет вместе с вами, и ребенок зовет его папой. Наивно думать, что чужого ребенка можно любить так же сильно, как своего, и не надо ни от кого этого требовать. Достаточно, если все понимают, что мамин новый муж – очень важный для ребенка человек, который его искренне любит, изо всех сил для него старается и готов поддержать его в любую секунду.
Примите сложившуюся ситуацию
Постарайтесь позитивно смотреть на жизнь, всегда искать компромиссы и не бояться поступиться своими взрослыми «хотелками» для спокойного, комфортного и такого нужного общения ребенка с обоими родителями. Это не так уж сложно. Вспомните, как вы любили друг друга в самом начале отношений, с каким трепетом ждали рождения вашего общего малыша, как долго выбирали ему имя, а потом искали в его младенческих чертах свои черты и черты своих родителей. Простите друг друга и не осуждайте ни в чем. Развод – это не конец жизни. При правильных взаимоотношениях между разведенными супругами ребенок вполне может чувствовать себя счастливым, любимым и считать, что у него полноценная семья. Главное, дать своему ребенку уверенность в том, что его родители – замечательные люди, которые любят его несмотря ни на что, и будут любить всю жизнь, и что они всегда останутся для него мамой и папой, даже если перестанут быть мужем и женой.
Свежие комментарии