Жестоко ли разрушать детские мечты?

Автор Mary Wakefield, перевод Александра Ефимовича

Я думаю, что будет лучше если мы запретим все детские книги содержащие слово «мечта» и выпускающиеся под девизом «Мечтай по-крупному сам по себе, маленький мечтатель, не бойся…» или что-то в этом роде. Есть невероятно популярная серия книг для детей младших классов «Маленькие люди, Большие мечты» (Little People, Big Dreams). Эта серия продана тиражом более 4 млн. копий и насчитывает сотни историй про жизнь замечательных людей и их путь к мечте. Так вот: «выбросите их все!» – говорю я каждому родителю.

И пусть это прозвучит жестоко, но желание разрушать детские мечты нормально, потому что это для их же блага. Поймите, подобные книги на первый взгляд кажутся беспроигрышным вариантом: вдохновляющих и не вызывающих возражений стимулах, но на самом деле они сеют глубоко в детских и слабых умах ядовитые семена ложных идей, которые впоследствии могут вполне нанести реальный вред.

«Маленькие люди, Большие мечты» – это серия иллюстрированных книг для детей от пяти лет и старше, в которых рассказывается о жизненных историях талантливых мужчин и женщин: Дарвина (Darwin), Мэри Шелли (Mary Shelley), Мария Кюри (Marie Curie), Джона Леннона (John Lennon), Малалы (Malala), Элтона Джона (Elton John), РуПола (RuPaul) и многих других… В них представлено, какими были эти взрослые в детстве, достигшие в будущем своих успехов: с ясным взором они не позволяли себя запугать окружающему миру.

И в конце каждой книги есть непременное окончание с таким предложением: «Все [эти люди] достигли невероятных вещей в своей жизни, и каждый из них был вначале ребёнком с мечтой».

Итак, это первая ложь, рассказанная «торговцами мечтами». Совершенно неверно утверждать, что эти взрослые люди непременно начинали свои свершения с фантазий о своих будущих великих достижений или открытий. Мария Кюри не тратила время на мечты о получении Нобелевской премии; она просто работала изо дня в день до конца жизни, ставя эксперимент за экспериментом изучая и продвигая науку. А Джон Леннон, о котором привычно говорили «мальчик из Ливерпуля, мечтающий о мире»?! В детстве, по его собственному признанию «делал всё возможное, чтобы разрушить дом каждого друга».

Великих мужчин и женщин объединяет отнюдь не способность мечтать о чём-то большом, а любовь к своему делу и что немаловажно – способность усердно работать. «Её стремление к знаниям велико, а настойчивость за всё что она берётся, почти, непобедима», – сказал как-то отец Мэри Шелли о своей дочери.

Эмма Радукану (Emma Raducanu) для многих стала той внезапной победительницей Открытого чемпионата США (US Women’s Open) по теннису среди женщин, и к тому же ещё являющейся абсолютной победительницей конкурсного отбора «Маленькие люди, Большие мечты» в следующем году. Но неужели будучи в прошлом подростком она бездельничала, лишь предаваясь мечтаниям о будущих победах? Ни разу. Она с упорством достойного подражания постоянно тренировалась: теннис до школы, теннис после. Я больше радею за то, если бы появился сериал «Маленькие люди, большое домашнее задание»! Это было бы куда лучше для наших детей.

Как и многих успешных спортсменов, Эмму и ее соперницу Лейлу Фернандес (Leylah Fernandez) воспитывали честолюбивые родители, которые подходили к тренировкам с безжалостным огоньком в глазах. «Маленькие люди, Настойчивые родители»? Это тоже ближе к цели.

Но я симпатизирую «Маленьким людям, Большим мечтам». Автор Мария Изабель Санчес Вегара (Maria Isabel Sánchez Vegara) выглядит жизнерадостно, а её книги прекрасно иллюстрированы. Я восхищаюсь ею уже за то, что она включила в серию Мать Терезу, Маркуса Рэшфорда и РуПола. Проблема в том, что Санчес Вегара породила множество своих подражателей, где также изображают знаменитостей нарисованных с детскими пропорциями: с большими головами, и не менее большими широко расставленными глазами. Все это подпитывает одну из странных идей XXI века о том, что детские поступки особенно добродетельны, и что мечтать о величии крайне благородно.

Мне трудно ненавидеть «Маленьких Людей, Большие мечты», но у меня нет ничего, кроме холодного презрения к Inspired Inner Genius – издателю другого набора мини-биографий для детей. По их словам, книги предназначены для того, чтобы «помочь детям встретиться со своей музой», но на самом деле это влечёт ложные мечты. Они исходят из двух посылов: во-первых, «величие начинается с мечты»; а второй – в виде классического примера ложной логики «просто мечтайте, и всё будет хорошо». И у команды IIG есть свой бестселлер, который посвящён Альберту Эйнштейну; а на обороте каждой книги красуется цитата «Здесь, в Inspired Inner Genius, мы верим, что каждый ребёнок рождается гением». Серьёзно?! Каждый ребенок – Эйнштейн? То есть они действительно полагают, что любой таксист может управлять успешной компанией.

И тем не менее, хочется верить, что каждый читатель найдёт для себя лучший вариант в этих различиях. Есть родители из среднего класса, чей мир запросто начинает рушится, если они смирятся с тем фактом, что их дети могут быть обычными. И я отнюдь не надсмехаюсь над ними, нет. Более того, я сама одна из них! Наверно это смешно, но признаюсь: когда мой пятилетний ребёнок съедает свой завтрак самостоятельно без истерик и нервотрёпки – то я свечусь родительской гордостью. И кстати, отдельно хочу вспомнить, что есть ещё и прогрессисты – это те родители, для которых настоящая ересь думать, что генетика или даже трудолюбие могут сыграть свою роль в достижении успеха. Но конечно, мечта – это всё что вам нужно, потому как все мы рождены равными. Ведь действительно, идея что детям нужно мечтать весьма привлекательна, изначально предполагая что каждый Мечтатель каким-то образом угнетён; но благодаря своим мечтаниям у нас есть шанс поднять крышку этого патриархального подавления встав на путь славного будущего. Мне кажется это слишком идеально, чтобы дети проводили своё взросление исключительно в мечтах.

Величайшего из ныне живущих писателей Америки Кормака Маккарти (Cormac McCarthy) как-то спросили, почему он пишет. Он ответил цитатой другой великой писательницы Фланнери О’Коннор (Flannery O’Connor): «Потому что у меня это хорошо получалось». И действительно – если ты в чем-то хорош, трудно этого не делать.

Давайте на секунду подумаем и взглянем на некоторых героев в этих книгах, призванных вдохновлять наших детей. Кто такой РуПол для современного малыша? Что хорошего принесёт тому, кому в 2021 году исполнится пять лет, знание о жизни дрэг-квин артиста? Я уверена, что эта политическая повестка не обошла стороной и такие детские книги. Сейчас вообще происходит воспитание нового поколения – которое будет фантазировать, вкладывая свою энергию не в познание и открытие мира, а воображать себя будущими поп-звёздами. И это плохая идея.

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Источники

The Spectator, Mary Wakefield

Издание Little People, Big Dreams посвящённое RuPaul

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