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Депрессия у детей: симптомы и помощь

Как распознать депрессию у ребенка и что делать, чтобы оказать ему необходимую помощь

Депрессия у детей: симптомы и помощь

У детей, как и у взрослых, бывают светлые и мрачные дни. Но у некоторых из них мрачных дней больше и воспринимаются они ими серьезнее. Дети, которые часто и в течение длительного времени находятся в плохом настроении, подвержены риску развития депрессии.

Если вы видите у ребенка признаки депрессии, очень важно своевременно оказать ему помощь.

Что такое депрессия?

Для детей нормально находиться в плохом настроении, быть раздражительными или мыслить негативно – всё это является частью их взросления. Дети должны пройти через целый ряд чувств и эмоций, чтобы узнать о том, как справляться с ними.

Но депрессия – это нечто большее, чем грусть или плохое настроение. Депрессия является серьезным заболеванием, которое может повлиять на физическое и психическое здоровье детей.

На первый взгляд кажется, будто трудно найти различия между печалью и депрессией, но если вы зададите себе приведенные ниже вопросы, вам станет легче понять тот факт, что с ребенком что-то не так:

  • Как долго ребенок пребывает в плохом настроении?
  • Насколько далеко зашло его негативное мышление?
  • Насколько ребенок интересуется повседневной деятельностью?
  • Насколько значительный эффект имеют мысли и чувства ребенка на его повседневную жизнь?

Вы знаете своего ребенка лучше, чем кто-либо. Если вы чувствуете, что с ним что-то не так, обратитесь к педиатру или психологу.

Если ваш ребенок находится в состоянии депрессии, ему может быть трудно приобретать знания, заводить друзей и справляться с большей частью повседневных обязанностей. Если депрессия продолжается в течение длительного времени и не лечится, это может повлиять на рост, развитие и обучение вашего ребенка, поэтому, чтобы исцелиться от депрессии, ему нужна своевременная и надлежащая помощь.

Если ваш ребенок говорит что-либо о нежелании жить: «Если бы я не родился» или «Я хотел бы заснуть и не проснуться», вы должны отнестись к этому очень серьезно и безотлагательно обратиться за профессиональной помощью.

Признаки и симптомы депрессии у детей

Если вы заметили у ребенка какие-либо из следующих признаков, и данные признаки проявляются дольше, чем две недели, очень вероятно, что у него депрессия.

Если ваш ребенок:

  • Кажется печальным или несчастным большую часть времени.
  • Агрессивен, истеричен, не делает то, о чем вы его просите большую часть времени.
  • Говорит о себе в негативном ключе, например: «У меня ничего не получается…», «Я не справляюсь с…» или «Меня никто не любит в школе».
  • Испытывает чувство вины, например, говорит что-то вроде: «Это я во всем виноват».
  • Тревожен или боязлив.
  • Продолжает говорить о том, что у него болит живот или голова, в то время как данные проблемы не имеют объективных физиологических или медицинских причин.

К признакам депрессии также относятся изменения интересов вашего ребенка или уровня его энергии в повседневной деятельности. Например, если ваш ребенок:

  • Не имеет столько же энергии, сколько обычно (то есть у него снижен энергетический потенциал).
  • Не хочет быть рядом с друзьями и семьей.
  • Не заинтересован в играх или в других занятиях, которые его радовали раньше.
  • Имеет проблемы со сном, включая ночные кошмары.
  • Имеет проблемы с концентрацией внимания или памятью.

Если ваш ребенок ходит в школу, при этом он:

  • Не так хорошо успевает, как прежде.
  • Не принимает участия в школьных мероприятиях.
  • Имеет проблемы в школе или в общении с другими детьми.

Депрессия влияет на мышление детей, их настроение и поведение. Дети в состоянии депрессии часто негативно относятся к себе, своему положению и будущему. Они могут чувствовать себя действительно безнадежно.

У родителей могут опуститься руки, если ребенок ведет себя вызывающе или не хочет быть рядом с ними. Но если причиной этого является депрессия, ребенок нуждается в родительской любви, внимании и заботе, которые могли бы поддержать его и направить на исцеление.

Помощь при детской депрессии

Депрессия не уходит сама собой. Если вы обеспокоены тем, что у вашего ребенка депрессия, постарайтесь сделать следующее:

  • Запишитесь на прием к педиатру или психологу. Эти специально обученные специалисты смогут диагностировать у ребенка депрессию.
  • Если ваш ребенок испытывает затруднения при том, чтобы разговаривать с вами о своих чувствах, вы можете спросить у него, не согласится ли он поговорить о своем состоянии с другим взрослым, которому он доверяет. Несмотря ни на что ваш ребенок должен знать о том, что вы всегда готовы его выслушать и от всей души хотите понять, что с ним происходит.

Если вы обратитесь за профессиональной помощью на ранней стадии депрессии, то сможете:

  • Помочь ребенку быстрее поправиться.
  • Снизить риск того, что ваш ребенок будет испытывать депрессию во взрослой жизни.
  • Помочь ребенку беспрепятственно расти и развиваться.

Профессиональная помощь

Если у ребенка диагностирована депрессия, вы и ваш ребенок можете работать с психологом, педиатром или психиатром для решения проблемы.

Психолог или психиатр могут использовать когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), которая помогает детям избавиться от бесполезных или вредных привычек мыслить и вести себя.

Также эти специалисты могут использовать другие подходы, такие как игровая терапия, детско-родительская арт-терапия или семейная терапия.

Эти методы могут помочь вашему ребенку научиться более позитивно мыслить и более эффективно решать проблемы. Это означает, что он менее вероятно подвергнется депрессии вновь.

Если проблема серьезная, ваш врач может назначить ребенку медикаментозное лечение депрессии.

Что вы можете сделать в домашних условиях

Наряду с помощью специалистов вы можете помочь своему ребенку несколькими простыми и эффективными способами:

  • Если ваш ребенок страдает от негативного мышления, вы можете моделировать позитивные способы мышления. Например, можете сказать что-то вроде: «Я до глубины души радуюсь, когда мы играем вместе», «Это было весело!» или «Я знал(а), что смогу сделать это».
  • Управляйте стрессом и напряжением вашего ребенка, регулярно находя время для отдыха, а также для той деятельности, которая радует вашего ребенка. Устойчивый семейный распорядок дня также может помочь снизить стресс.
  • Загрузите на смартфон или планшет приложения, которые помогут вашему ребенку обучиться стратегии релаксации. Такого рода приложения описывают и контролируют выполнение упражнений, нацеленных на глубокое дыхание, мышечную релаксацию, визуализацию и осознание происходящего.
  • Найдите время, чтобы поговорить с ребенком и выслушать все, что он хочет вам сказать о своем самочувствии. Вы можете сделать это, когда вместе готовите обед, читаете книгу, прогуливаетесь, едете в машине или играете дома.
  • Подумайте о том, что вместе со специалистами, работающими над исцелением депрессии вашего ребенка, вы можете составить слаженную результативную команду. Поговорите с ними о том, как вы можете вовлечься в терапию, которая поможет вашему ребенку.
  • Если ваш ребенок уже ходит в школу, поговорите с его учителем, классным руководителем или школьным психологом. Работая вместе с работниками школы, вы сможете найти лучшие способы, чтобы поддержать вашего ребенка в школьной среде.
  • Если у ребенка депрессия, он может быть не заинтересован вернуться к общению с друзьями, физической активности или просто к повседневной радости. Но весело и активно проводить время для него по-прежнему необходимо, поэтому поощряйте его, чтобы он начинал с малого и хотя бы полчаса играл с друзьями.

Займитесь собой

Если у вашего ребенка началась депрессия, это не ваша вина.

Несомненно, вам трудно и больно видеть ребенка расстроенным и отстраненным в течение длительного периода времени. Поведение одного человека может сильно повлиять на других членов семьи. И хотя вы будете погружены в заботы по уходу за ребенком, очень важно, чтобы вы также заботились и о своем собственном здоровье и благополучии.

Если вас изматывает сложившаяся ситуация, стресс и тревога оказывают влияние на вашу повседневную жизнь, обратитесь за профессиональной помощью себе. Если вы будете в хорошей физической и психологической форме, то сможете лучше ухаживать за ребенком и ободрять его своим примером.

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здоровье детей

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