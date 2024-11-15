Депрессия у детей: симптомы и помощь

У детей, как и у взрослых, бывают светлые и мрачные дни. Но у некоторых из них мрачных дней больше и воспринимаются они ими серьезнее. Дети, которые часто и в течение длительного времени находятся в плохом настроении, подвержены риску развития депрессии.

Если вы видите у ребенка признаки депрессии, очень важно своевременно оказать ему помощь.

Что такое депрессия?

Для детей нормально находиться в плохом настроении, быть раздражительными или мыслить негативно – всё это является частью их взросления. Дети должны пройти через целый ряд чувств и эмоций, чтобы узнать о том, как справляться с ними.

Но депрессия – это нечто большее, чем грусть или плохое настроение. Депрессия является серьезным заболеванием, которое может повлиять на физическое и психическое здоровье детей.

На первый взгляд кажется, будто трудно найти различия между печалью и депрессией, но если вы зададите себе приведенные ниже вопросы, вам станет легче понять тот факт, что с ребенком что-то не так:

Как долго ребенок пребывает в плохом настроении?

Насколько далеко зашло его негативное мышление?

Насколько ребенок интересуется повседневной деятельностью?

Насколько значительный эффект имеют мысли и чувства ребенка на его повседневную жизнь?

Вы знаете своего ребенка лучше, чем кто-либо. Если вы чувствуете, что с ним что-то не так, обратитесь к педиатру или психологу.

Если ваш ребенок находится в состоянии депрессии, ему может быть трудно приобретать знания, заводить друзей и справляться с большей частью повседневных обязанностей. Если депрессия продолжается в течение длительного времени и не лечится, это может повлиять на рост, развитие и обучение вашего ребенка, поэтому, чтобы исцелиться от депрессии, ему нужна своевременная и надлежащая помощь.

Если ваш ребенок говорит что-либо о нежелании жить: «Если бы я не родился» или «Я хотел бы заснуть и не проснуться», вы должны отнестись к этому очень серьезно и безотлагательно обратиться за профессиональной помощью.

Признаки и симптомы депрессии у детей

Если вы заметили у ребенка какие-либо из следующих признаков, и данные признаки проявляются дольше, чем две недели, очень вероятно, что у него депрессия.

Если ваш ребенок:

Кажется печальным или несчастным большую часть времени.

Агрессивен, истеричен, не делает то, о чем вы его просите большую часть времени.

Говорит о себе в негативном ключе, например: «У меня ничего не получается…», «Я не справляюсь с…» или «Меня никто не любит в школе».

негативном ключе, например: «У меня ничего не получается…», «Я не справляюсь с…» или «Меня никто не любит в школе». Испытывает чувство вины, например, говорит что-то вроде: «Это я во всем виноват».

Тревожен или боязлив.

или боязлив. Продолжает говорить о том, что у него болит живот или голова, в то время как данные проблемы не имеют объективных физиологических или медицинских причин.

К признакам депрессии также относятся изменения интересов вашего ребенка или уровня его энергии в повседневной деятельности. Например, если ваш ребенок:

Не имеет столько же энергии, сколько обычно (то есть у него снижен энергетический потенциал).

Не хочет быть рядом с друзьями и семьей.

Не заинтересован в играх или в других занятиях, которые его радовали раньше.

Имеет проблемы со сном, включая ночные кошмары.

ночные кошмары. Имеет проблемы с концентрацией внимания или памятью.

Если ваш ребенок ходит в школу, при этом он:

Не так хорошо успевает, как прежде.

Не принимает участия в школьных мероприятиях.

Имеет проблемы в школе или в общении с другими детьми.

Депрессия влияет на мышление детей, их настроение и поведение. Дети в состоянии депрессии часто негативно относятся к себе, своему положению и будущему. Они могут чувствовать себя действительно безнадежно.

У родителей могут опуститься руки, если ребенок ведет себя вызывающе или не хочет быть рядом с ними. Но если причиной этого является депрессия, ребенок нуждается в родительской любви, внимании и заботе, которые могли бы поддержать его и направить на исцеление.

Помощь при детской депрессии

Депрессия не уходит сама собой. Если вы обеспокоены тем, что у вашего ребенка депрессия, постарайтесь сделать следующее:

Запишитесь на прием к педиатру или психологу. Эти специально обученные специалисты смогут диагностировать у ребенка депрессию.

Если ваш ребенок испытывает затруднения при том, чтобы разговаривать с вами о своих чувствах, вы можете спросить у него, не согласится ли он поговорить о своем состоянии с другим взрослым, которому он доверяет. Несмотря ни на что ваш ребенок должен знать о том, что вы всегда готовы его выслушать и от всей души хотите понять, что с ним происходит.

Если вы обратитесь за профессиональной помощью на ранней стадии депрессии, то сможете:

Помочь ребенку быстрее поправиться.

Снизить риск того, что ваш ребенок будет испытывать депрессию во взрослой жизни.

Помочь ребенку беспрепятственно расти и развиваться.

Профессиональная помощь

Если у ребенка диагностирована депрессия, вы и ваш ребенок можете работать с психологом, педиатром или психиатром для решения проблемы.

Психолог или психиатр могут использовать когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), которая помогает детям избавиться от бесполезных или вредных привычек мыслить и вести себя.

Также эти специалисты могут использовать другие подходы, такие как игровая терапия, детско-родительская арт-терапия или семейная терапия.

Эти методы могут помочь вашему ребенку научиться более позитивно мыслить и более эффективно решать проблемы. Это означает, что он менее вероятно подвергнется депрессии вновь.

Если проблема серьезная, ваш врач может назначить ребенку медикаментозное лечение депрессии.

Что вы можете сделать в домашних условиях

Наряду с помощью специалистов вы можете помочь своему ребенку несколькими простыми и эффективными способами:

Если ваш ребенок страдает от негативного мышления, вы можете моделировать позитивные способы мышления. Например, можете сказать что-то вроде: «Я до глубины души радуюсь, когда мы играем вместе», «Это было весело!» или «Я знал(а), что смогу сделать это».

позитивные способы мышления. Например, можете сказать что-то вроде: «Я до глубины души радуюсь, когда мы играем вместе», «Это было весело!» или «Я знал(а), что смогу сделать это». Управляйте стрессом и напряжением вашего ребенка, регулярно находя время для отдыха, а также для той деятельности, которая радует вашего ребенка. Устойчивый семейный распорядок дня также может помочь снизить стресс.

стрессом и напряжением вашего ребенка, регулярно находя время для отдыха, а также для той деятельности, которая радует вашего ребенка. Устойчивый семейный распорядок дня также может помочь снизить стресс. Загрузите на смартфон или планшет приложения, которые помогут вашему ребенку обучиться стратегии релаксации. Такого рода приложения описывают и контролируют выполнение упражнений, нацеленных на глубокое дыхание, мышечную релаксацию, визуализацию и осознание происходящего.

релаксации. Такого рода приложения описывают и контролируют выполнение упражнений, нацеленных на глубокое дыхание, мышечную релаксацию, визуализацию и осознание происходящего. Найдите время, чтобы поговорить с ребенком и выслушать все, что он хочет вам сказать о своем самочувствии. Вы можете сделать это, когда вместе готовите обед, читаете книгу, прогуливаетесь, едете в машине или играете дома.

читаете книгу, прогуливаетесь, едете в машине или играете дома. Подумайте о том, что вместе со специалистами, работающими над исцелением депрессии вашего ребенка, вы можете составить слаженную результативную команду. Поговорите с ними о том, как вы можете вовлечься в терапию, которая поможет вашему ребенку.

Если ваш ребенок уже ходит в школу, поговорите с его учителем, классным руководителем или школьным психологом. Работая вместе с работниками школы, вы сможете найти лучшие способы, чтобы поддержать вашего ребенка в школьной среде.

Если у ребенка депрессия, он может быть не заинтересован вернуться к общению с друзьями, физической активности или просто к повседневной радости. Но весело и активно проводить время для него по-прежнему необходимо, поэтому поощряйте его, чтобы он начинал с малого и хотя бы полчаса играл с друзьями.

Займитесь собой

Если у вашего ребенка началась депрессия, это не ваша вина.

Несомненно, вам трудно и больно видеть ребенка расстроенным и отстраненным в течение длительного периода времени. Поведение одного человека может сильно повлиять на других членов семьи. И хотя вы будете погружены в заботы по уходу за ребенком, очень важно, чтобы вы также заботились и о своем собственном здоровье и благополучии.

Если вас изматывает сложившаяся ситуация, стресс и тревога оказывают влияние на вашу повседневную жизнь, обратитесь за профессиональной помощью себе. Если вы будете в хорошей физической и психологической форме, то сможете лучше ухаживать за ребенком и ободрять его своим примером.