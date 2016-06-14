Детские перлы, от которых у взрослых пропадает дар речи

Порой они выдают вещи, которые нам никогда бы не пришли в голову, да с таким серьезным видом — что можно потерять дар речи

Так интересно бывает иной раз прислушаться к тому, что говорят дети: их взгляд на мир разительно отличается от нашего.

Порой они выдают вещи, которые нам никогда бы не пришли в голову, да с таким серьезным видом — что можно потерять дар речи.

AdMe.ru собрал гениальные детские перлы, которыми их родители с удовольствием делятся в Сети.

Наташа (3 года):

— Мама, а почему ты меня никуда не отдаешь?

— А куда тебя надо отдать?

Отвечает радостно:

— Или замуж, или в балет!

Дочка (7 лет) смотрит Animal Planet и спрашивает: «Мам, а что это за животные — волонтеры?»

Готовимся к школе. Спрашиваю сына (6,5 лет):

— Что такое трудолюбие, Костик?

— Это когда трудно любить, да?

Прохожу сейчас по двору. По другой стороне парковки идет мальчик лет 5 с мамой. Вдруг мальчик запинается и падает прямиком в лужу. Раздается крик матери:

— Марат, блин, ну что это такое?

Марат, все еще лежа в луже, поворачивает голову в сторону мамы и невозмутимым голосом отвечает:

— Это лужа, мам, и я в нее упал.

Тимоха (2 года) долго сидит на горшке. Я:

— Тим, как дела?

— Хорошо.

— Ты покакал?

— Нет.

— А что тогда «хорошо»?

— Хорошо, что я в мире живу!

«Мама, спасибо, очень было на здоровье».

Ребенок смотрит выступление оперного певца и говорит: «А мы когда в садике так орем, нас ругают…»

Смотрели мои школьные фото: я стою с указкой возле школьной доски… Дочка спросила, какого уровня у меня была магия.

Девочка говорит мальчику в песочнице:

— Я с тобой вообще не разговариваю и не играю!

— Ничего страшного. Будем вместе молчать и молча играть. Ты мне испечешь пряник, а я есть откажусь…

— Почему откажешься?

— Потому что ты готовишь невкусно!

— Ну все!!! Теперь точно с тобой не разговариваю и не играю!

«Мама, привяжи меня к фартуку, я посуду буду мыть!»

— А мы с Данилой сегодня дрались! Он меня бил, а я — его!

— Почему же вы дрались?

— Мы дрались за первое место по хорошему поведению!

Максон:

— Ой! Папа купил и воду, и сок. Это ты ему разрешила?

— Папе не нужно мое разрешение, он может делать все что он хочет.

Максон понимающе:

— Ты разрешила делать ему все что он хочет?

Внук, 3 года:

— Бабуль, роди мне братика!

— Ну этот вопрос не ко мне, а к твоим родителям!

— Спрашивал уже. Сказали: «От бабушки зависит».

Сынуля за месяц до Нового года выдает мне: «Мам, ты пока что конфеты не покупай — побережем зубы».

Гоша (3,5 года) болеет. Приходит врач:

— Ну, Гоша, и чем ты умудрился заболеть?

Гоша очень деловито:

— Мы с мамой тоже хотели бы это знать.

Мама одного ребенка — наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама двух детей — спокойна и уверенна, как дембель. Мама трех детей — это СПЕЦНАЗ.

Вчера видел, как мальчик 6 лет читал книгу о том, как строить скворечник, и читал он ее голубям. После он сказал:

— Дальше сами, — положил книгу и ушел.

С утра, одевая брата в садик, загадал загадку:

— Кто рано встает, детям спать не дает?

Ответ убил:

— Мама.

Дочка, 4 года, увидела в зоопарке павлина: он красивый, хвост распушил. А рядом самка павлина — обычная серая курица, только крупнее.

Дочь спрашивает:

— Это кто?

— Это жена павлина.

Она так уставилась на них: то на одного, то на другого. А потом изрекла:

— А он ее хоть любит?

Отец своему маленькому сыну:

— Ты сильный!

— Я сильный!

— Ты матерый!

— Я матерый!

— Ты даже не знаешь, что значит сдаваться!

— Я даже не знаю, что значит «матерый»…

Сын, 6 лет:

— Мам, а кто из вас первый жениться захотел?

— Папа! Он мне предложение сделал, кольцо подарил…

— Заманивал?

Дочь моя врывается в комнату.

— Настасья, тебя стучать учили?

— Так я и пришла настучать… Там Антошка (младший брат) полез в шкаф, куда ему нельзя.

Сын рассуждает:

— И почему никто не видит, как Дед Мороз подарки под елку кладет?! Есть же видеокамеры, капканы…

Скачивался мультфильм на флешку. Закачалось 97%.

— Ну дальше там титры… — сказал мой 8-летний брат и достал флешку.

Яна (4 года) в день рождения переодевается к приходу гостей:

– Сейчас я такая красивая буду, что вам всем мало не покажется.

Настя, 4 года:

– Мамочка, пожалуйста, роди мне сестричку, но только старшую!

Дочка (3 года) что-то набедокурила, ругаю ее. А она эмоциональная, сразу слезы на глазах и взгляд, полный раскаяния. Меня обнимает, смотрит в глаза и елейным голосом шепчет: «Папочка, не ругайся! Прости, я так больше не буду». Ну а я что? Я, естественно, успокоился, растаял. Она это увидела, кладет мне ладошки на щеки, смотрит в глаза и с лукавой улыбкой выдает: «Ну что, поплыл, бородатый?”

В магазине Вове (4 с половиной года) попался на глаза большой рулон бумажных полотенец. И вот он с нескрываемым изумлением, переходящим в восхищение, выдает:

— Это же какая попа нужна для такой туалетной бумаги!

Сын разгадывает кроссворд: «Без нее не приготовишь блины. 4 буквы, первая — М». И без колебаний пишет: «МАМА».

Двухлетнюю Сашу спросили:

– Куда ты идешь?

– За песочком.

– Но ты уже принесла.

– Я иду за ещём.

Доча (4 года):

— Пап, тебе помочь?

— Помочь.

— Мам, помоги папе.

— Мама, а почему кошки не моют лапы после того, как потрогали людей?

– Сколько тебе лет?

– Скоро 8, а пока 3.

Заходим с сынишкой в маршрутку. Все места заняты. Женщина берет малого на руки. Я подсказываю:

— Ну, что нужно сказать?

Сын поворачивается к даме:

— Вы замужем?

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