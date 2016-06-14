Детские перлы, от которых у взрослых пропадает дар речи

Порой они выдают вещи, которые нам никогда бы не пришли в голову, да с таким серьезным видом — что можно потерять дар речи
Так интересно бывает иной раз прислушаться к тому, что говорят дети: их взгляд на мир разительно отличается от нашего.
Порой они выдают вещи, которые нам никогда бы не пришли в голову, да с таким серьезным видом — что можно потерять дар речи.
AdMe.ru собрал гениальные детские перлы, которыми их родители с удовольствием делятся в Сети.
Наташа (3 года):
— Мама, а почему ты меня никуда не отдаешь?
— А куда тебя надо отдать?
Отвечает радостно:
— Или замуж, или в балет!
Дочка (7 лет) смотрит Animal Planet и спрашивает: «Мам, а что это за животные — волонтеры?»
Готовимся к школе. Спрашиваю сына (6,5 лет):
— Что такое трудолюбие, Костик?
— Это когда трудно любить, да?
Прохожу сейчас по двору. По другой стороне парковки идет мальчик лет 5 с мамой. Вдруг мальчик запинается и падает прямиком в лужу. Раздается крик матери:
— Марат, блин, ну что это такое?
Марат, все еще лежа в луже, поворачивает голову в сторону мамы и невозмутимым голосом отвечает:
— Это лужа, мам, и я в нее упал.
Тимоха (2 года) долго сидит на горшке. Я:
— Тим, как дела?
— Хорошо.
— Ты покакал?
— Нет.
— А что тогда «хорошо»?
— Хорошо, что я в мире живу!
«Мама, спасибо, очень было на здоровье».
Ребенок смотрит выступление оперного певца и говорит: «А мы когда в садике так орем, нас ругают…»
Смотрели мои школьные фото: я стою с указкой возле школьной доски… Дочка спросила, какого уровня у меня была магия.
Девочка говорит мальчику в песочнице:
— Я с тобой вообще не разговариваю и не играю!
— Ничего страшного. Будем вместе молчать и молча играть. Ты мне испечешь пряник, а я есть откажусь…
— Почему откажешься?
— Потому что ты готовишь невкусно!
— Ну все!!! Теперь точно с тобой не разговариваю и не играю!
«Мама, привяжи меня к фартуку, я посуду буду мыть!»
— А мы с Данилой сегодня дрались! Он меня бил, а я — его!
— Почему же вы дрались?
— Мы дрались за первое место по хорошему поведению!
Максон:
— Ой! Папа купил и воду, и сок. Это ты ему разрешила?
— Папе не нужно мое разрешение, он может делать все что он хочет.
Максон понимающе:
— Ты разрешила делать ему все что он хочет?
Внук, 3 года:
— Бабуль, роди мне братика!
— Ну этот вопрос не ко мне, а к твоим родителям!
— Спрашивал уже. Сказали: «От бабушки зависит».
Сынуля за месяц до Нового года выдает мне: «Мам, ты пока что конфеты не покупай — побережем зубы».
Гоша (3,5 года) болеет. Приходит врач:
— Ну, Гоша, и чем ты умудрился заболеть?
Гоша очень деловито:
— Мы с мамой тоже хотели бы это знать.
Мама одного ребенка — наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама двух детей — спокойна и уверенна, как дембель. Мама трех детей — это СПЕЦНАЗ.
Вчера видел, как мальчик 6 лет читал книгу о том, как строить скворечник, и читал он ее голубям. После он сказал:
— Дальше сами, — положил книгу и ушел.
С утра, одевая брата в садик, загадал загадку:
— Кто рано встает, детям спать не дает?
Ответ убил:
— Мама.
Дочка, 4 года, увидела в зоопарке павлина: он красивый, хвост распушил. А рядом самка павлина — обычная серая курица, только крупнее.
Дочь спрашивает:
— Это кто?
— Это жена павлина.
Она так уставилась на них: то на одного, то на другого. А потом изрекла:
— А он ее хоть любит?
Отец своему маленькому сыну:
— Ты сильный!
— Я сильный!
— Ты матерый!
— Я матерый!
— Ты даже не знаешь, что значит сдаваться!
— Я даже не знаю, что значит «матерый»…
Сын, 6 лет:
— Мам, а кто из вас первый жениться захотел?
— Папа! Он мне предложение сделал, кольцо подарил…
— Заманивал?
Дочь моя врывается в комнату.
— Настасья, тебя стучать учили?
— Так я и пришла настучать… Там Антошка (младший брат) полез в шкаф, куда ему нельзя.
Сын рассуждает:
— И почему никто не видит, как Дед Мороз подарки под елку кладет?! Есть же видеокамеры, капканы…
Скачивался мультфильм на флешку. Закачалось 97%.
— Ну дальше там титры… — сказал мой 8-летний брат и достал флешку.
Яна (4 года) в день рождения переодевается к приходу гостей:
– Сейчас я такая красивая буду, что вам всем мало не покажется.
Настя, 4 года:
– Мамочка, пожалуйста, роди мне сестричку, но только старшую!
Дочка (3 года) что-то набедокурила, ругаю ее. А она эмоциональная, сразу слезы на глазах и взгляд, полный раскаяния. Меня обнимает, смотрит в глаза и елейным голосом шепчет: «Папочка, не ругайся! Прости, я так больше не буду». Ну а я что? Я, естественно, успокоился, растаял. Она это увидела, кладет мне ладошки на щеки, смотрит в глаза и с лукавой улыбкой выдает: «Ну что, поплыл, бородатый?”
В магазине Вове (4 с половиной года) попался на глаза большой рулон бумажных полотенец. И вот он с нескрываемым изумлением, переходящим в восхищение, выдает:
— Это же какая попа нужна для такой туалетной бумаги!
Сын разгадывает кроссворд: «Без нее не приготовишь блины. 4 буквы, первая — М». И без колебаний пишет: «МАМА».
Двухлетнюю Сашу спросили:
– Куда ты идешь?
– За песочком.
– Но ты уже принесла.
– Я иду за ещём.
Доча (4 года):
— Пап, тебе помочь?
— Помочь.
— Мам, помоги папе.
— Мама, а почему кошки не моют лапы после того, как потрогали людей?
– Сколько тебе лет?
– Скоро 8, а пока 3.
Заходим с сынишкой в маршрутку. Все места заняты. Женщина берет малого на руки. Я подсказываю:
— Ну, что нужно сказать?
Сын поворачивается к даме:
— Вы замужем?
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