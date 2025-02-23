БлокнотРУ. Мая твая, плохо панимай: Такой уровень знаний русского языка считается по мнению чиновников от образования приемлемым

Для начала анекдот, который испокон веков был популярен в рядах, тогда ещё Советской Армии. По крайней мере, журналист «Блокнота» слышал его почти полвека назад. «Среднеазиат, попавший в часть жалуется: Русский язык отшен трудный. Серковь стоит – сопор. Исгородь – сопор. Замок висит – сопор. Жывот балит, тоже сопор.

Отшентрудный».

Тогда это казалось смешным. И многие веселились. Потому что для большинства русскоязычных жителей, кроме тех, кому судьбой было уготовано жить, учиться и трудиться в республиках Средней Азии (особенно в маленьких городах), все эти люди, несмотря на общую страну, были почти такой же экзотикой, как африканцы. Кроме армии, с ними в массовом порядке не пересекались. Зато сейчас, так сказать «культурного обогащения», имеем по самые уши. И уже не веселимся. И речь даже не о криминальной составляющей, а о том, что теперь наше общество идёт как раз к тому, чтобы не отличать слова «собор» от «забора», а «забор» от «запора». Безграмотная по части русского языка, агрессивная и постоянно увеличивающаяся орда, поглощает более грамотную и цивилизованную и тянет её назад. Называя вещи своими именами - отупляет.

И массово начинается всё это со школьной скамьи, когда уже сразу же за парты приходит очень много мигрантёнышей, которые совершенно не владеют государственным языком, даже на уровне «сопор».

И уровень школьного образования и так имеющий проблемы в последние десятилетия, стал резко, даже не падать, а лететь вниз. Эти дети стали тянуть вниз вначале классы, а потом, конечно и школы.

Поэтому совсем не случайно с 1 апреля 2025 года вступит в силу Федеральный закон от 28.12.2024 № 544-ФЗ о внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",

Согласно которому все дети мигрантов, а также лица без гражданства обязаны проходить тестирование по русскому языку при приеме в школу (кроме детского сада-эта проблема остается). Кроме того, перед зачислением в школу должно проверяться, есть ли у ребенка и его семьи законные основания для нахождения в РФ. В противном случае, ни о каком зачислении в школу не может быть и речи.

Этого закона, подписанного в итоге Президентом страны, добивались долго. С главой государства, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) дважды поднимал эту проблему.

Но и когда этот документ был подписан, радовались, что называется рано. Всем известно, что принять закон – это не самое главное. Главное, как его исполнять. Тем более, когда исполнитель всегда может найти «лазейку» и принять какой-нибудь подзаконный акт или внести детальки, которые можно всегда списать на специфику вопроса, региона, и так далее.

Поэтому едва успел начаться календарный Новый год, как в адрес СПЧ полетели сообщения от педагогов, что называется с «мест»:

- «В нашем регионе, так же как и в соседних, неизвестно, как это будет проходить. Скоро волна зачислений в первый класс, а всё только на словах. Мы даже в прошлом году в ноябре месяце вместе с секретарем школы заполняли таблицу по детям мигрантов (поручение было от Департамента образования): у кого из родителей есть регистрация, временная, когда будет. По сути, делали работу миграционных служб. А в школу до сих пор обязаны принять, если адрес проживания относится к школе. И неважно, зарегистрирован он в России или нет. Как-то так на сегодняшний день»

- «Школа "боится" показывать детей, слабо владеющих русским языком (разговорный и письменный), при отчетах, так как автоматически ложится обязанность разрабатывать для таких детей индивидуальные планы обучения. А таких детей последнее время всё больше».

Ну и поскольку простые наши педагоги находятся, мягко скажем в недоумении, то Рособрнадзор решил им помочь. Ну и сделал это, как водится, в традиционном чиновничьем стиле: особо ничего не сделать, внести такие изменения, чтобы формальнопоказать видимость работы.

Итак, внимание! Рособрнадзор подготовил проект о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов. Тестирование будет считаться пройденным при 30% верных ответов.

Ещё раз, 30 процентов от, минимального количества баллов! То есть по-существу никак! На уровне как раз «моя – твоя, не понимай!». Как раз эти самые тридцать процентов. И тут даже слово «издевательство» покажется мягким. Подчеркнём ещё раз. Десятилетиями многие чиновники работают по принципу, сделать так чтобы ничего особо не менялось, но отчет отдать. И всё.

Анзор Музаев

Вот, что написал в своём Телеграм-канале преподаватель РГГУ, доцент, блогер Вадим Трухачёв

«Руководства Рособрнадзора и лично мигрантолюбивый глава Минпроса Кравцов явно засиделись на своём месте. Видите ли, для прохождения теста по русскому языку детям мигрантов хватит и 30% правильных ответов.

То есть, будем и дальше превращать школы в кузницы кадров для русофобских банд мигрантов.... В лучшем случае - просто в сомнительный элемент. Только такой вывод из подобного решения и напрашивается.

Даже при такой уродливой форме тестирования и нынешних правилах приёма в школу доля правильных ответов на проходной балл должна составлять минимум 70%. Это для испытательного срока с необходимостью через год тест переслать - причём пересдать только платно. А для безусловной сдачи - минимум 85%.

Вообще детей мигрантов вообще не должно быть в школах. В крайнем случае, в классе может быть один ребёнок-иностранец, чьи родители оплачивают его обучение. Никаких бюджетных трат на них.

Кроме того, тестированию необходимо подвергнуть детей "новых россиян". И если они набирают менее 70% правильных ответов - их вместе с родителями лишают гражданства и выдворяют из страны. До 85% - сажают на испытательный срок с правом платной пересдачи. И только с 85% правильных можно говорить о том, что ребёнок теоретически может учиться в российской школе.

На практике и знающие русский язык дети мигрантов всё равно часто сколачивают банды против русских. И членство в такой банде тоже должно стать основанием для выдворения из страны и лишения гражданства всей родни.

Хотя чему удивляться, если Рособрнадзор возглавляет выходец из Чечни Музаев, а до него им руководил... сам Кравцов. При котором в школах, по большому счёту, и начался беспредел с массовым приёмом туда детей мигрантов».

Этот документ, который предоставил Рособрнадзор тут же прокомментировал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который отметил, что подобные подзаконные акты девальвируют принимаемые законы. Его точку зрения поддержали другие депутаты.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь: при десятибальной шкале 30 % – это в лучшем случае двойка. А то и единица с плюсом. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей. Подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона»,- подчеркнул Вячеслав Володин.

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Вячеслав Володин допустил, что Рособрнадзор в ближайшее время скорректирует своё решение. Если нет, тогда депутаты Госдумы должны будут обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, указав на недопустимость подобного подхода. Кроме того, Володин предложил главе комиссии Госдумы по миграционной политике Ирине Яровой продумать меры реагирования.

Вячеслав Володин и Ирина Яровая

Заявление Володина, как и выступление депутата от фракции КПРФ Михаила Матвеева, было сделано в закрытой части заседания. Но Дума решила выложить это на общий обзор. Вячеслав Володин и Ирина Яровая были весьма решительны и возмущены. Вот полное видео:

Не остался в стороне и Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член СПЧ Кирилл Кабанов

«Зачем нашим врагам USAID, когда наши же чиновники умудряются столь мастерски исполнять акробатические номера так, как Рособрнадзор реализует законодательный запрет на обучение в наших школах детей мигрантов, не владеющих русским языком?

Вместо решения поставленных задач Рособрнадзор (думаю, не без участия Министерства просвещения), похоже, решил обнулить (или, как сегодня выразился В.В.Володин«девальвировать») принятые решения по введению запрета на обучение в российских школах детей мигрантов, не знающих русский язык. И делают это бюрократы от образования более чем осознано, поскольку не в состоянии решить другие вытекающие из этой проблемы задачи.

Например, они до сих пор даже не начали обсуждать, что же делать с теми детьми, кого не зачислили. Да ничего не делать - отправлять домой учиться на родном и понятном для них языке!!! Почему Роскомнадзор думает об интересах иностранцев, открыто пытаясь подстроить под них уже принятую законодательную норму? Насколько я понимаю, Роскомнадзор, как и другие российские (!) структуры власти, должны думать о соблюдении интересов и прав граждан России, наших детей и учителей. Почему в ущерб качеству отечественного образования и к тому же за наш счет какие-то иностранцы вообще должны ходить в наши школы? Это вопрос к нашим (хотя?!) чиновниками, которые придумывают инициативы про иезуитские 30%. И что значат эти 30% (они там арифметику не знают)?

Правильная оценка была дана сегодня этим надуманным процентам в Государственной думе - неудовлетворительно. Что это за откровенное лукавство и очковтирательство со стороны российского (!) федерального ведомства? «Ловкость рук и никакого мошенничества». До чего же технично в бюрократическом смысле соскочило Минпросвещения от реализации нормы по запрету принимать в российские школы детей, не владеющих русским языком. А Рособрназдор(который возглавлял г-н Кравцов до того, как стать министром) ещё ловчее свел этот запрет на нет. Справедливо сегодня В.В.Володин назвал этот кульбит «формализмом и фикцией».

Категорически нельзя допустить отыгрывания назад важнейшего законодательного решения, поддержанного Президентом. Запрет на учебу в наших школах для детей-иностранцев, не говорящих на русском языке, должен быть реализован достойно, а критерии - максимально жёсткими, четкими и понятными, чтобы не было свободы для трактовок. Наши дети имеют конституционное право на получение качественного образования, а за его реализацию платим мы своими налогами».

Кирилл Кабанов

Но вот, что умеют у нас делать ряд чиновников, так это держать «нос по ветру». Как только возник негативный общественный резонанс и особенно, когда, свою резкую оценку выразил спикер Госдумы, который к тому же поручил принять конкретные меры, так этот проект сразу же исчез с сайта Роскомнадзора. Интересно, убрали, потому что решили всё же доработать? Или произошла массовая «техническая ошибка» на сайте? Хотя ни то, ни другое не отменяет того, какого уровня люди руководят отечественным образованием. Может быть «техническая ошибка» как раз в этом? И её нужно исправить?