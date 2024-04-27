Как не надо купать младенца: 5 вредных советов

На самом деле. Работа сальных и потовых желез у младенцев еще не отлажена, а их кожа очень чувствительна, так что даже незаметные глазу частицы пота или загрязнений способны вызывать раздражение. Чтобы этого не произошло, малышей нужно купать каждый день, погружая в ванночку с чистой водой. К тому же вечерняя ванна – это отличный ритуал, который, во-первых, с младенчества приучает ребенка к правильной гигиене, а во-вторых, настраивает его на сон. И наконец, вода всегда была, есть и будет закаливающим фактором.