Как не надо купать младенца: 5 вредных советов

У неопытных мам много советчиков, всегда готовых поделиться своим опытом, как лучше обходиться с ребенком. Доверять их рекомендациям стоит не всегда – в том числе и в вопросах купания младенцев.
Если бы вредные советы давал только Григорий Остер в одноименной книге, всем жилось бы легче: прочитали, посмеялись и сделали с точностью до наоборот, то есть правильно. Но в реальной жизни «советчиков» куда как больше, да и рекомендации их нередко выглядят вполне правильными. Мамы берут с них пример, совершая в результате ошибки – иногда смешные, а иногда и опасные для здоровья крохи. В этой статье хотелось бы рассказать об основных вредных советах, которые можно услышать о купании новорожденных.
Вредный совет No 1. Купать малыша одной опасно, лучше, чтобы рядом были близкие
Безусловно, в любящих семьях купание младенца может стать весьма умилительным событием, на которое хотят посмотреть все родственники – от мала до велика. А те, кто постарше, – не только понаблюдать, но и проконтролировать процесс. Поэтому первый вредный совет: соберетесь купать ребенка – непременно позовите на помощь всех бабушек и дедушек, дядь и теть, которые есть поблизости.
На самом деле. Малышей купают, как правило, перед сном, поэтому купание должно быть спокойной гигиенической процедурой, настраивающей кроху на отдых. Если же вокруг ванночки столпились восторженные родственники, шумные и суетливые, релаксации не получится. Ребенок «разгуляется», начнет капризничать и долго не сможет заснуть. Во время первого купания, если мама действительно волнуется, можно попросить о помощи одного опытного члена семьи. А другие родственники, дабы не обижались, пусть подготовят кроватку и подойдут к концу купания с полотенцем или пеленкой.
И еще одна подсказка-хитрость: многие малыши пугаются первого контакта с водой и могут раскричаться, повергая маму с папой в панику. После этого купание может стать настоящей моральной пыткой для всей семьи, ведь кроха, помня о первом опыте, будет плакать уже на подступах к ванне. Чтобы этого не произошло, во время первых купаний погружайте ребенка в ванну в пеленке, а потом аккуратно снимайте ее, так у младенца не будет резкого контакта с водой и, следовательно, испуга.
Вредный совет No 2. Марганцовка и кипяченая вода – до трех месяцев
Очень часто авторитетные бабушки заявляют без ложной скромности: «Я знаю точно: чтобы не было никаких бактерий, воду для купания нужно кипятить месяцев до двух-трех, не меньше. И не жалей марганцовки, она всю заразу убьет. Уж поверь мне, я все-таки троих детей вырастила!»
На самом деле. Какой бы опытной ни была бабушка, в вопросах детского здоровья все же имеет смысл ориентироваться на советы грамотных педиатров. Детские врачи говорят о том, что кипяченая вода и марганцовка актуальны лишь до полного заживления пупочной ранки и не дольше. Во-первых, марганцовка подсушивает кожу, что может стать причиной шелушения. А во-вторых, кожа должна иметь свой собственный иммунитет – не нужно убивать его, в противном случае повышается риск дерматологических проблем.
Вредный совет No 3. Малышей не нужно купать каждый день, чтобы не простудились
К сожалению, это весьма распространенный вредный совет. Дома холодно, из-под двери может дуть – купать кроху опасно! Да и не запачкался он, в чистой одежке лежит себе – ну зачем купать каждый день?
На самом деле. Работа сальных и потовых желез у младенцев еще не отлажена, а их кожа очень чувствительна, так что даже незаметные глазу частицы пота или загрязнений способны вызывать раздражение. Чтобы этого не произошло, малышей нужно купать каждый день, погружая в ванночку с чистой водой. К тому же вечерняя ванна – это отличный ритуал, который, во-первых, с младенчества приучает ребенка к правильной гигиене, а во-вторых, настраивает его на сон. И наконец, вода всегда была, есть и будет закаливающим фактором.
Вредный совет No 4. Лучшее средство для купания крохи – это детское мыло
Мы все вырастили детей на этом мыле – и пеленки с ним стирали, и попки мыли. И ничего, выросли красивыми и здоровыми, – говорят бабушки. И действительно, в те далекие годы попросту не было никакой альтернативы этому самому детскому мылу, кроме «взрослого» и хозяйственного.
На самом деле. Привычное нашим бабушкам твердое мыло имеет щелочную среду и сушит кожу, поэтому пеленки стирать им можно и нужно, а вот детей лучше купать, используя специальные жидкие средства. Например, пенки и гели – благо сегодня в магазинах они представлены в изобилии.
Важный нюанс: каким бы мягким и деликатным не было моющее средство, мы используем его не чаще 1-2 раз в неделю (исключение – ситуации, когда ребенка надо подмыть после «большого» туалета). Все остальные дни – ребенок просто плещется в чистой теплой водичке.
Вредный совет No 5. Все средства после купания – это просто реклама, и малышу они не нужны
Зачем лишний раз мазать кожу малыша чем-то химическим, если у него и так все в порядке, – недоумевают многие.
На самом деле. Кожа ребенка очень нежная, чувствительная и требует особой заботы. Кал, моча, жесткая вода и моющие средства оказывают на нее не самое благоприятное воздействие, раздражая и вызывая шелушение. Именно поэтому мы и пользуемся молочком или специальным лосьоном каждый раз после купания – это позволяет сохранить в коже влагу и защитить ее от агрессивного влияния различных факторов. Разумеется, все эти средства должны быть предназначены специально для детей, иметь максимально натуральный состав и гипоаллергенную формулу.
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