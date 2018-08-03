Собираемся гулять! потешки для одевания на прогулку
На дворе белым бело…Сколько снегу намело!
Ой-ой-ой, какой мороз!
Отморозить можно нос!
Тёплые штанишки
Мы наденем Мишке,
Шапку и шубку -
Нашему Мишутке.
А на ручки-невелички
Мы наденем рукавички!
Валенки на ножки -
Бегать по дорожкам!
В тёплый шарфик спрячем нос,
И не страшен нам мороз!Раз, два, три, четыре, пять
Собираемся гулять.
Завязала Катеньке
Шарфик полосатенький.
Наденем на ножки
Валенки-сапожки
И пойдем скорей гулять,
Прыгать, бегать и скакать.
У девочек и мальчиков
Зимою мерзнут пальчики.
Чтобы пальчики согреть,
Что на ручки нам одеть?!
Нынче за окном мороз.
Чтобы мальчик не замёрз,
Надеваем мы штанишки –
Будем бегать в них вприпрыжку.
Надеваем свитерок,
Чтоб от холода берёг.
Тёплые носки надень,
Раз такой морозный день!
Куртка – тёплое пальто –
Не замёрзнем ни за что!
Мягкий шарф в мороз согреет
Подбородок, грудь и шею.
Рукавички надеваем,
Шапочку не забываем.
А ещё тебе на ножки
Обуваем мы сапожки.
Обуваем мы сапожки,
Чтобы бегать по дорожкам!
Шубу, шапку надевала
Малышу в морозы мама,
Варежки и валенки.
Не замёрзнет маленький.
Руки спрячем в рукавички —
Разноцветные сестрички.
Сможем дольше мы опять
На морозе погулять
Надеваем рукава - пролезает голова.
Шапку натяни скорее,
Запахни пальто быстрее.
Пуговички в ряд,
Пуговички в ряд,
Пуговички в ряд – ровненько стоят.
Левый натянуть сапог – хоть бы кто-нибудь помог,
Правый натянуть сапог – а он и сам на ножку –скок!
- Разве это человек?
Это целая гора!
- Просто этот человек
Вдет в штаны и свитера.
ШАрфом он замотан туго.
Вдруг к обеду будет вьюга?
Шуба, шапка, сапоги -
От мороза и пурги.
Меховые рукавицы,
Чтоб ему не простудиться.
Даже собственную шаль
Нашей бабушке не жаль.
Вязаную, новую,
Толстую, пуховую.
Всё! Укутан человек!
За окошком первый снег.
Как у нашей Зиночки
Поссорились ботиночки.
Их неправильно надела -
Левый справа, првый слева,
Вот они и отвернулись,
И обиженно надулись.
Их местами поменяла -
Левый влево, правый вправо.
Друг на друга смотрят мило,
Их Зинуля помирила.
Руки спрячем в рукавички —
Разноцветные сестрички.
Сможем дольше мы опять
На морозе погулять!
Маша варежку надела:
-Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал.
Маша варежку сняла:
-Поглядите, я нашла!
Ищешь, ищешь – и найдешь.
Здравствуй, пальчик!
- Как живешь?
Одеваем ревушку.
Шапку — на головушку
Валенки — на ножки,
А теперь калошки.
Ты постой, не реви,
А шубейку натени!
Рукавички — невелички
Прилетели словно птички,
На правую ручку скок -
На левую ручку скок
Мы гулять пойдем,
Мы собачку найдем!
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