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РЕБЁНОК.РУ

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Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Меня читать научил отец. Перед школой я уже мог бегло читать, причем не только детские книжки, но и газетный текст дл...Должен ли ребенок...
  • Вовладар Даров
    Не должен!!! На то и школа, чтобы научить этому!!!!Должен ли ребенок...

СОБИРАЕМСЯ ГУЛЯТЬ! ПОТЕШКИ ДЛЯ ОДЕВАНИЯ НА ПРОГУЛКУ

Собираемся гулять! потешки для одевания на прогулку

из Клуб Молодых Мам (КММ)

На дворе белым бело…Сколько снегу намело!
Ой-ой-ой, какой мороз!
Отморозить можно нос!
Тёплые штанишки
Мы наденем Мишке,
Шапку и шубку -
Нашему Мишутке.
А на ручки-невелички
Мы наденем рукавички!
Валенки на ножки -
Бегать по дорожкам!


В тёплый шарфик спрячем нос,
И не страшен нам мороз!Раз, два, три, четыре, пять
Собираемся гулять.
Завязала Катеньке
Шарфик полосатенький.
Наденем на ножки
Валенки-сапожки
И пойдем скорей гулять,
Прыгать, бегать и скакать.
У девочек и мальчиков
Зимою мерзнут пальчики.
Чтобы пальчики согреть,
Что на ручки нам одеть?!
Нынче за окном мороз.
Чтобы мальчик не замёрз,
Надеваем мы штанишки –
Будем бегать в них вприпрыжку.
Надеваем свитерок,
Чтоб от холода берёг.
Тёплые носки надень,
Раз такой морозный день!
Куртка – тёплое пальто –
Не замёрзнем ни за что!
Мягкий шарф в мороз согреет
Подбородок, грудь и шею.
Рукавички надеваем,
Шапочку не забываем.
А ещё тебе на ножки
Обуваем мы сапожки.
Обуваем мы сапожки,
Чтобы бегать по дорожкам!
Шубу, шапку надевала
Малышу в морозы мама,
Варежки и валенки.
Не замёрзнет маленький.
Руки спрячем в рукавички —
Разноцветные сестрички.
Сможем дольше мы опять
На морозе погулять
Надеваем рукава - пролезает голова.
Шапку натяни скорее,
Запахни пальто быстрее.
Пуговички в ряд,
Пуговички в ряд,
Пуговички в ряд – ровненько стоят.
Левый натянуть сапог – хоть бы кто-нибудь помог,
Правый натянуть сапог – а он и сам на ножку –скок!
- Разве это человек?
Это целая гора!
- Просто этот человек
Вдет в штаны и свитера.
ШАрфом он замотан туго.
Вдруг к обеду будет вьюга?
Шуба, шапка, сапоги -
От мороза и пурги.
Меховые рукавицы,
Чтоб ему не простудиться.
Даже собственную шаль
Нашей бабушке не жаль.
Вязаную, новую,
Толстую, пуховую.
Всё! Укутан человек!
За окошком первый снег.
Как у нашей Зиночки
Поссорились ботиночки.
Их неправильно надела -
Левый справа, првый слева,
Вот они и отвернулись,
И обиженно надулись.
Их местами поменяла -
Левый влево, правый вправо.
Друг на друга смотрят мило,
Их Зинуля помирила.
Руки спрячем в рукавички —
Разноцветные сестрички.
Сможем дольше мы опять
На морозе погулять!
Маша варежку надела:
-Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал.
Маша варежку сняла:
-Поглядите, я нашла!
Ищешь, ищешь – и найдешь.
Здравствуй, пальчик!
- Как живешь?
Одеваем ревушку.
Шапку — на головушку
Валенки — на ножки,
А теперь калошки.
Ты постой, не реви,
А шубейку натени!
Рукавички — невелички
Прилетели словно птички,
На правую ручку скок -
На левую ручку скок
Мы гулять пойдем,
Мы собачку найдем!

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Пальто
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