Число детских суицидов в России в 2021 году выросло более чем на треть. Психолог назвал главную причину - уменьшение значения института семьи.

Количество самоубийств среди несовершеннолетних за три года выросло на 13% и достигло 3675 случаев, говорится в докладе уполномоченного по правам ребёнка при Президенте России за 2021 год. Ситуацию прокомментировал кандидат психологических наук Роман Демьянчук.

По его словам, у детей современного поколения есть две большие психологические проблемы. Это проблема смысла и проблема одиночества. И обе они имеют один корень - уменьшение значения института семьи.

Родители всё меньше проводят с детьми конструктивного времени, которое направлено было бы на построение мировоззренческой картины,

- посетовал психолог в беседе с "Ридусом".

Вместо этого воспитание ребёнка перепоручают интернету, где на детей сваливается поток самой разной информации. Всё это наложилось на изоляцию и одиночество в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, что именно для противодействия этой и другим проблемам русских семей в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту семьи от излишнего вмешательства. Гибридная война складывается из сотен кусочков.

Но главный удар всегда наносится по людям. Россия находилась под прицелом долгие годы, но сейчас есть шанс выбраться из ловушки спецслужб.