Вот решила я как-то сделать майонез, просмотрела все рецепты и наткнулась в инете на такой необычный рецепт! Очень он меня заинтересовал тем, что в нем нет яйц и делается за несколько секунд!!!))) Ну думаю, сделаю, а то боялась делать обычный: там тонкой струйкой надо лить масло и взбивать несколько минут, да и яйца сырые смущают.
Ингредиенты для «Соус а-ля майонез "Юлия" на молоке»:
- Молоко (у меня было 2,5% жирности, но жирность здесь не важна) — 150 мл
- Масло растительное (любое рафинированное) — 300 мл
- Горчица (готовая) — 2-3 ч. л.
- Сок лимонный (можно заменить любым уксусом, например - яблочным или винным) — 1-2 ст. л.
- Соль (по вкусу) — 0,5 ч. л.
Время приготовления: 5 минут
Рецепт «Соус а-ля майонез "Юлия" на молоке»:
Молоко комнатной температуры (это слова автора... но в комментариях девушки писали, что у них и с холодным получается), вылить в высокий стакан для блендера...
А растительное масло можно брать любое! Первый раз я делала оливковое и подсолнечное в соотношении 1:1, а второй раз полностью из растительного - так мне понравилось больше! В общем с маслом можно экспериментировать - у всех ведь вкусы разные! ;-)
Затем добавляем соль, лимонный сок и горчицу и снова взбиваем блендером 5 секунд! Всё!!! Выход пол литра)))
[color=blue]Попробуйте на вкус - может захочется добавить больше горчицы, соли, уксуса... или сахара по вкусу...
В оригинальном рецепте вообще было 1 ч. л. соли, 3 ст. л. сока (или уксуса) и 1ст. л. горчицы, и когда я делала первый раз - майонез пересолился и перекислился! Второй раз я сделала всё по уму и результат мне очень понравился!!! ;-) И с лимонным соком мне больше понравилось, чем с уксусом! (первый раз я делала с яблочным уксусом)[/color]
[color=green]В общем, дорогие мои, я вам даю супер идейку, а вы можете экспериментировать под свой вкус, добавляя разные специи, зелень и т. д.
Девочки и мальчики удачи вам на кухне!!![/color] ;-) :-)
