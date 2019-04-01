РЕБЁНОК.РУ
Соус а-ля майонез "Юлия" на молоке

Рецепт: Соус а-ля майонез Юлия на молоке

Вот решила я как-то сделать майонез, просмотрела все рецепты и наткнулась в инете на такой необычный рецепт! Очень он меня заинтересовал тем, что в нем нет яйц и делается за несколько секунд!!!))) Ну думаю, сделаю, а то боялась делать обычный: там тонкой струйкой надо лить масло и взбивать несколько минут, да и яйца сырые смущают.

.. а тут раз и за 5 секунд получается волшебство какое-то!!! Мне так понравилось!!! Вот решила и вам показать это чудо! И на вкус получается совсем не жирным, как может показаться на первый взгляд! Уверена на 100 %, что и у вас он получится без проблем - это так легко!!!)))

Ингредиенты для «Соус а-ля майонез "Юлия" на молоке»:

Время приготовления: 5 минут

Рецепт «Соус а-ля майонез "Юлия" на молоке»:

Молоко комнатной температуры (это слова автора... но в комментариях девушки писали, что у них и с холодным получается), вылить в высокий стакан для блендера...
А растительное масло можно брать любое! Первый раз я делала оливковое и подсолнечное в соотношении 1:1, а второй раз полностью из растительного - так мне понравилось больше! В общем с маслом можно экспериментировать - у всех ведь вкусы разные! ;-)

Влить в стакан с молоком растительное масло...

... и взбить блендером (не миксером)...[color=g reen]буквально через 5-7 секунд вы увидите, как у вас получилась густая эмульсия!

!![/color] Для меня это было чудо!!! :-) :-)

Затем добавляем соль, лимонный сок и горчицу и снова взбиваем блендером 5 секунд! Всё!!! Выход пол литра)))

[color=blue]Попробуйте на вкус - может захочется добавить больше горчицы, соли, уксуса... или сахара по вкусу...
В оригинальном рецепте вообще было 1 ч. л. соли, 3 ст. л. сока (или уксуса) и 1ст. л. горчицы, и когда я делала первый раз - майонез пересолился и перекислился! Второй раз я сделала всё по уму и результат мне очень понравился!!! ;-) И с лимонным соком мне больше понравилось, чем с уксусом! (первый раз я делала с яблочным уксусом)[/color]
[color=green]В общем, дорогие мои, я вам даю супер идейку, а вы можете экспериментировать под свой вкус, добавляя разные специи, зелень и т. д.
Девочки и мальчики удачи вам на кухне!!![/color] ;-) :-)

Да, кстати, в рецепте написано, что он может хранится в холодильнике 10 дней!!!


вкусно
