Соус а-ля майонез "Юлия" на молоке

[color=blue]Попробуйте на вкус - может захочется добавить больше горчицы, соли, уксуса... или сахара по вкусу...

В оригинальном рецепте вообще было 1 ч. л. соли, 3 ст. л. сока (или уксуса) и 1ст. л. горчицы, и когда я делала первый раз - майонез пересолился и перекислился! Второй раз я сделала всё по уму и результат мне очень понравился!!! ;-) И с лимонным соком мне больше понравилось, чем с уксусом! (первый раз я делала с яблочным уксусом)[/color]

[color=green]В общем, дорогие мои, я вам даю супер идейку, а вы можете экспериментировать под свой вкус, добавляя разные специи, зелень и т. д.

Девочки и мальчики удачи вам на кухне!!![/color] ;-) :-)