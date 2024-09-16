10 традиций, которые сделают вашу семью немного счастливее

Если у вас несколько детей, и каждый семейный ужин превращается в соревнование «кто кого перекричит», эта простая стратегия привнесет за стол мир и покой. Положите на середину стола красную салфетку (или любой другой заметный предмет) и объявите, что тот, у кого она находится, имеет право говорить без того, чтобы его перебивали. А затем пустите салфетку по кругу, следя, чтобы она не слишком задерживалась у кого-то из членов семьи. Это поможет младшим детям научиться слушать и уважать других.