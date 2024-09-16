10 традиций, которые сделают вашу семью немного счастливее

Смешные семейные ритуалы, понятные только вам шутки и совместное дуракаваляние способны буквально творить чудеса.
Чаще всего семейная жизнь, да еще с детьми – это смесь бесконечной рутины с не менее бесконечной гонкой на время: утренний подъем, не опоздать в школу, в детский сад, на работу, опять грязные носки на полу, в туалете кончилась бумага, где моя рубашка, что сегодня на ужин, купить молоко и хлеб, успеть на кружки, уроки – и так далее, и тому подобное.
Но есть очень простые, не стоящие ни копейки и не отнимающие много времени и сил лайфхаки, которые помогут иногда чуть замедлить течение жизни, привнести в вашу семейную рутину немного воздуха, легкости, спонтанности, свободы, сделать вас ближе друг к другу, и в результате вы почувствуете себя гораздо счастливее.
Время для обнимашек
Лучше всего для такого важного дела подходит субботнее утро. Пусть все дети забираются в родительскую кровать и... весь мир подождет, пока вы валяетесь, обнимаетесь, болтаете о пустяках и хохочете. Некуда спешить, никто никуда не опаздывает, никакого напряжения, ссор, упреков – только любящие друг друга люди вместе.
Совместные ужины
Хорошо бы хотя бы раз в день собираться за столом всем вместе. Многочисленные исследования показывают: в семьях, которые регулярно вместе едят, дети лучше учатся и у них реже бывают проблемы с поведением, курением, алкоголем. У девочек меньше шансов на развитие анорексии или булимии, а у детей обоих полов реже бывает депрессия.
Переходящая «разговорная» салфетка
Если у вас несколько детей, и каждый семейный ужин превращается в соревнование «кто кого перекричит», эта простая стратегия привнесет за стол мир и покой. Положите на середину стола красную салфетку (или любой другой заметный предмет) и объявите, что тот, у кого она находится, имеет право говорить без того, чтобы его перебивали. А затем пустите салфетку по кругу, следя, чтобы она не слишком задерживалась у кого-то из членов семьи. Это поможет младшим детям научиться слушать и уважать других.
Подсчет счастливых моментов
За ужином или перед сном очень полезно вспомнить: что хорошего произошло за день? Можно начать так: «Вы знаете, самой хорошей вещью, которая случилась сегодня, было...». А потом попросить детей и других членов семьи тоже поделиться всем приятным, что с ними произошло. Так вы закончите день на позитивной ноте.
Бесконечная игра
Выделите хотя бы десять минут в день, в одно и то же время, когда вы всей семьей во что-то играете, например в нарды, в карты, в любую настольную игру, или собираете огромный паззл. Или читаете вслух какую-то интересную для всех книгу. Это еще один ритуал, который поможет перевести дух, успокоиться и стать ближе друг другу.
Музыка для настроения
Если вы чувствуете, что атмосфера в доме накалена до предела, включите фоновую музыку – например старый добрый рок-н-ролл, или любую другую музыку, которую любят ваши дети. Страсти улягутся и вместо драки начнутся веселые танцы.
«Баю-баюшки» на новый лад
Петь детям перед сном классические колыбельные – хорошая идея, но порой очень уж скучная. Особенно, если вы совершенно выдохлись за день. Поэтому вместо традиционных «птичек, уснувших в саду», вполне можно разрешить себе получить удовольствие и спеть детям то, что вам действительно нравится – например, что-нибудь из репертуара любимой группы.
Отмечайте дни рождения каждые полгода
В честь «...с половиной-летия» кого-то из членов семьи испеките полпирога, подарите один носок из пары, половину поздравительной открытки – и так далее. Вообще, используйте любой повод для того, чтобы устроить праздник, это поднимает дух и дает возможность пробить брешь в ежедневной рутине.
Вечера тишины
Один вечер в неделю объявите «вечером без гаджетов» – никто в доме не имеет права включать телевизор, компьютер, планшет, смартфон. В этот вечер разрешаются только старомодные развлечения – игры, пение, игра на музыкальных инструментах, чтение вслух, рассказывание историй и т.п.
Семейные шутки
В семейной жизни, несмотря ни на что, всегда случаются какие-то смешные моменты, забавные ситуации, комические оговорки, которые превращаются во внутрисемейные мемы, понятные только посвященным. Цените такие вещи, они дают почувствовать, что все вы – «одна банда». Такие шутки, как это ни удивительно, очень живучи, передаются из поколения в поколение и, как ни что иное, скрепляют семейные узы.
По материалам сайтов health.com, parents.com
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