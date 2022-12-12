"ЧЕБУРАШКА" ПРОТИВ "ХОЛОПА": БУДЕТ ЛИ ПОБИТ РОССИЙСКИЙ КАССОВЫЙ РЕКОРД?

1 января 2023 года в российский кинопрокат выйдет полнометражный художественный фильм "Чебурашка", новая версия истории классического мультипликационного персонажа. Продюсеры настроены решительно - на новый кассовый рекорд страны.

Совместный проект телеканала "Россия 1", студии Yellow, Black & White и компании "Централ Партнершип" представит совершенно новую версию приключений всеми любимого персонажа, придуманного Эдуардом Успенским в 1966 году. Чебурашка воссоздан с помощью компьютерной графики и будет взаимодействовать с живыми актёрами.

Режиссёр проекта - Дмитрий Дьяченко, известный по двум частям комедии "О чём говорят мужчины", сериалу "Кухня" и фэнтезийной трилогии "Последний богатырь". В главных ролях в картине снялись Сергей Гармаш, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и другие. Сам Чебурашка будет говорить голосом актрисы Ольги Кузьминой.

По словам Вадима Верещагина, главы компании "Централ Партнершип", создатели "Чебурашки", производство которого обошлось в 850 миллионов рублей, уверены в финансовом успехе проекта. Верещагин намерен превзойти нынешний кассовый рекорд кинорынка России, который с зимы 2019-2020 годов принадлежит комедии "Холоп" (1 млрд 44 млн рублей):

Что можно сказать про "Чебурашку" - и это не наше мнение, а оценочное, с точки зрения тех исследований, которые проходят в стране, в том числе в системе "Кинозритель", эстимейты выше, чем на "Холопа" (с точки зрения ожидания зрителя, с точки зрения его осведомлённости о фильме). "Холоп" собрал 3 миллиарда рублей, давайте скажем, что "Чебурашка" соберёт 4 миллиарда рублей.

Напомним, что в кинотеатрах "Чебурашку" можно будет увидеть с 1 января.